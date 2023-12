Toni Kroos: "Solo ha sido una pared"

El Real Madrid y el Granada CF disputaron el pasado 2 de diciembre el partido de la jornada 15 de la Liga EA Sports. El encuentro lo ganó el equipo blanco por 2 goles a 0. El centrocampista Toni Kroos atendió a los medios en zona mixta al finalizar el partido.

"No recuerdo ocasiones de ellos por lo que hemos controlado bien"

El Real Madrid viene de jugar en menos de una semana tres partidos, el primero contra el Cádiz el pasado domingo, el segundo contra el Nápoles en la fase de grupos de la UEFA Champions League en medio de la semana y el último este partido ante el Granada CF. "Una semana larga es difícil, te falta un poco de fuerza, de energía, pero lo más importante es empezar bien para que no te metan un gol pronto que complique las cosas", explica Kross al tiempo que añade que ha sido un partido bueno en el que con el primer gol han mejorado. "No recuerdo ocasiones de ellos por lo que hemos controlado bien, victoria merecida que es lo que queríamos hoy" revela el alemán.

"Un buen pase es bueno si al final se mete gol"

El primer gol ha venido de las botas de Brahim Díaz, pero la asistencia ha sido de Toni Kroos. "Ha sido solo una pared, yo he visto que Brahim ha pasado el balón y que ha seguido - sigue- es muy difícil defender a Brahim y por eso he intentado buscarlo otra vez" explica Kroos. Aun así no quiere echarse flores y ha defendido la idea de que un buen pase es bueno si al final se mete gol. "Ha salido bien, el pase no ha sido espectacular". Cuando Brahim ha metido el gol sus compañeros también han ido a felicitar a Toni Kroos, sobre esto el alemán ha dicho sobre sus compañeros que eso significa que a parte de estar contentos con el gol lo están con la asistencia.

"No juego para mí, yo juego para mejorar a los demás"

El Real Madrid se encuentra en la primera posición de la tabla y el equipo está jugando muy bien. "Me encuentro bien, tengo el ritmo que necesito para jugar y las cosas nos salen bien" al tiempo que da las gracias a su equipo que a pesar de las bajas han conseguido cinco victorias consecutivas. "Cada uno ayuda mucho al equipo para que podamos ganar" sostiene Kroos.

"Me encanta si la gente está contenta con mi trabajo aquí, yo más contento si mi calidad ayuda al equipo, no juego para mí, yo juego para mejorar a los demás" termina diciendo el alemán.