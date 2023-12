Previa Real Madrid - Granada CF: el Bernabéu recibe a un Granada en deriva

El Santiago Bernabéu acogerá la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, en un partido de grandes contrastes. Blanco y negro, luz y oscuridad, un barco que zarpa al liderazgo de la liga y un barco a la deriva. Al timón del navío que avanza a velocidad de crucero, Jude Bellingham, inglés y por lo tanto buen navegante, que con la fragata madrileña intentará hundir a la flota granadina, que a pesar de su mal estado, ofrecerá resistencia con su nuevo capitán, Alexander Medina.

Real Madrid: viento en popa a toda vela

El Real Madrid venció en su último encuentro por 4-2 al Napoli italiano. La Champions League es la competición fetiche de los blancos, demostrándose esto con la gran personalidad del equipo merengue, que a pesar de empezar perdiendo, remontó, y después de que le empataran, subió una marcha y puso el definitivo 4-2 en el marcador. De nuevo fueron claves Bellingham y Rodrygo, tocados por una varita, aunque lo del primero viene de bastante antes. Entre ambos fue suficiente para desbordar la defensa napolitana, que a final de encuentro achicaba aguas como podía. El ambiente dentro del vestuario parece inmejorable, Carletto, aunque parezca inverosímil, sonríe; los jugadores se entienden entre ellos y el Real Madrid lidera en liga y Champions. El primer partido de diciembre es contra un Granada CF en horas bajas, por lo que una victoria ante los andaluces sería un gran impulso para afrontar el último mes del año con ganas. El calendario no parece complicado, aunque se pueden destacar los partidos contra el Betis en el Villamarín y frente al Villarreal en casa, separados por una visita a Berlín para cerrar el trámite europeo.

Las sombras en el conjunto vikingo son las lesiones, que están desbordando la enfermería de Valdebebas. "Es un problema general. Es un calendario que aprieta mucho sobre todo en este periodo con momentos importantes'', comentaba Carletto respecto al tema. Kepa salió esta semana y parece estar disponible este finde, aunque quizá vuelve Lunin bajo palos, pero Courtois, Militao, Modric, Arda Guler, Tchouaméni y Vinicius Jr todavía están en proceso de recuperación y causarán baja en el encuentro de este fin de semana.

Granada CF: rendir con honor

En el otro lado del ring, tenemos al Granada CF. Cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco encuentros ligueros, con la última victoria datada de finales de agosto. Situación crítica para los nazaríes, que a pesar de estar a tres puntos de la zona segura, comienzan a rezagarse junto al Almería, apunto de afrontar un encuentro de tal dificultad como es jugar contra el Real Madrid. El lamentable comienzo de temporada, con solo siete puntos en catorce partidos, ha sido suficiente para pasar por la guillotina a Paco López. A rey muerto, rey puesto; Alexander Medina, alias ‘’Cacique’’, ha cogido las riendas del equipo ilibérico para intentar revertir esta tendencia negativa. El técnico uruguayo, muy conocido en la liga nacional argentina por su tiempo en el Talleres de Córdoba, tiene un principio muy claro, intensidad. La defensa de los equipos del Cacique comienzan desde el ataque, con una presión alta y total, para una recuperación rápida y un posterior contraataque, que recuerda al sistema de José Luis Mendilibar en su periodo como míster del Sevilla.

Uzuni, liberado tras anotar un tanto | Foto: Photographer Sports.

Aún no conocemos si los básicos de Medina han calado en la plantilla nazarí, pues solo han compartido minutos en los entrenamientos, y sin ningún calentamiento se presentan a una prueba de fuego. Desde luego, desde la directiva granadina no se pide una victoria decisiva frente al Real Madrid en su feudo, sino que lo que tanto como la entidad como los aficionados del Granada quieren es un equipo con personalidad, que no vague por los campos de LaLiga EA Sports regalando puntos sin luchar. Este sentimiento se ha canalizado en el fichaje de Alexander Medina, un entrenador al que si algo le sobra es carácter, y desde luego quiere transmitir esta idiosincrasia a todos sus pupilos para levantar la triste situación que aqueja al conjunto rojiblanco.

Si en el Real Madrid destaca Bellingham, en el Granada destaca Bryan Zaragoza. El extremo malagueño está siendo la piedra angular del equipo, y ha cuajado ya grandes actuaciones, como el doblete al Barça, que le han servido para ir convocado con la Selección Española. "Ayer por primera vez hablé con Luis, me dijo que venía porque me lo había ganado, que jugara como yo juego siempre, que sea atrevido y descarado" declaró Bryan tras conocer la llamada del seleccionador harense.

Desde la grada verán el partido Miguel Ángel Rubio y Jesús Vallejo, exmadridista, por cierto, pues ambos están lesionados y no dispondrán de minutos en la visita a la capital española. El resto de la expedición granadina está preparada, y a lo sumo se quedará sin jugar Gonzalo Villar, que tiene unas ligeras molestias.

Antecedentes del Real Madrid vs Granada CF

El Granada CF ascendió a Primera División durante la pasada campaña, y por lo tanto, para encontrar su último partido ante el Real Madrid, hay que remontarse a la temporada 2021/22. El Real Madrid venció por 1-4 en la ida y por 1-0 en la vuelta. En el cómputo global, de 52 encuentros, 38 han resultado en victoria merengue, y sólo 5 del lado rojiblanco. Los otros nueve partidos terminaron con empate. Entre los partidos más destacados, aquel 9-1 en 2015, o la última victoria del Granada frente al Real Madrid, en Los Cármenes allá por 2012 (1-0).

Ronaldo en el famoso 9-1 después del quinto gol | Foto: realmadrid.com

Pablo González Fuertes será el encargado de impartir justicia

El colegiado del partido será Pablo González Fuertes. El gijonense de 43 años pertenece al Comité de árbitros de Asturias, y ascendió a Primera División en 2017, después de seis años arbitrando en la segunda máxima categoría del futbol español. Desde la Sala VOR estará Martínez Munuera, trencilla al que el Real Madrid dedicó una parte de su vídeo de errores arbitrales en contra del conjunto merengue. ‘’Se cometieron varios de los actos más injustos que se recuerdan en un terreno de juego’’, dijo la voz en off de RMTV mientras mostraba imágenes de Martínez Munuera en el Real Madrid - Sevilla en la temporada 2020/21.

Declaraciones de Carlo Ancelotti y Alexander Medina

Carlo Ancelotti:

El estado de Bellingham después del partido frente al Nápoles: “Bellingham está para jugar. No tiene ningún problema. Está un poco cansado y ha tenido una pequeña molestia en el tobillo. Hemos preferido evitar contacto que no empeore, pero mañana estará bien y jugará el partido”.

Sobre el calendario: “El calendario es así. Quería destacar el partido que nos pusieron el jueves 21 a las 21:30 h. En Vitoria va a hacer bastante frío a esa hora, pero es lo que hay. Se podía jugar un poco antes, porque tenemos jugadores que van a Sudamérica para festejar la Navidad. Esto les va a acortar los días de vacaciones para descansar y estar con sus familias. No tiene sentido”.

Alexander Medina:

Sobre el encuentro: ‘’Mi objetivo es el partido contra el Real Madrid que me va a ocupar todo el tiempo hasta el partido. Parte de la intención es ver opciones que sean favorables al equipo o suban el nivel del equipo. Es una situación para analizar en otro momento, no a corto plazo, pero es parte de nuestra función, ver el mercado. No sólo el Granada, sino todos los equipos lo hacen.’’

La identidad del equipo: ‘’Para nosotros como cuerpo técnico es un desafío tratar de que la afición reconozca rápido al equipo y se identifique con nuestro trabajo. Lo que realmente nos interesa es que haya una comunicación. Es una afición que empujó mucho para lograr el ascenso. Estamos en permanente evaluación diaria y en este caso no va a ser la excepción. Convencer a los jugadores de una idea y que lo puedan llevar a cabo rápidamente el sábado en el partido.’’

Un mensaje a los aficionados nazaríes: ‘’Optimismo, convicción, seguir apoyando al equipo como lo ha hecho, fe, confianza… este equipo de trabajo va a dar lo mejor de sí para que el Granada cumpla sus objetivos.’’

