Previa Inter vs Real Sociedad: el primer puesto del grupo en juego

Inter de Milán y Real Sociedad se enfrentan en la última jornada de la fase de grupos en el estadio Giuseppe Meazza. Dos equipos que se encuentran en buena dinámica frente a frente en busca de lograr la primera posición del grupo D. Al cuadro vasco le vale con el empate, mientras que los italianos están obligados a ganar para arrebatar el liderato del grupo.

Situación de ambos conjuntos

El Inter de Milán viene de golear por 4-0 al Udinese donde en siete minutos dejó el encuentro resuelto con un 3-0 en el marcador. Esta es la segunda goleada de manera consecutiva en la Serie A. Encadenan 13 encuentros seguidos sin perder. Su última derrota fue el 27 de septiembre en casa frente al Sassuolo. En la Champions League vienen de dejarse dos puntos frente al Benfica en un encuentro que se fueron al descanso con un 3-0 en contra. El equipo dirigido por Inzaghi es segundo del grupo D con 11 puntos, lo mismo que la Real Sociedad, aunque el equipo español tiene ganado el goal average. Por lo tanto necesitan ganar para lograr la primera posición del grupo.

Tres bajas por lesión en la zaga para el equipo de la Serie A que no podrá contar para este encuentro con De Vrij, Pavard y Dumfries.

Dimarco y Thuram celebrando un gol frente el Udinese. Foto: Getty Images

La Real Sociedad viene de golear en casa del Villarreal por 0-3, dejando el encuentro visto para la sentencia tras el primer tiempo. El equipo txuri-urdin suma siete encuentros seguidos sin perder y no conoce la derrota desde el 4 de noviembre en la visita del vigente campeón de LaLiga, FC Barcelona, al Real Arena. Actualmente ocupan la sexta posición de la liga nacional con 29 puntos y a cinco de los puestos Champions. En la Champions League han realizado una fase de grupo excepcional, a pesar de no poder en casa frente al Salzburgo en su último encuentro. Son líderes del grupo y le vale con empatar para clasificarse a los octavos de final como primeros de grupo.

El técnico Imanol tiene las bajas seguras de Brais Méndez, Barranetxea, Momo Cho y la duda de Zubeldia, que ha viajado hacía Milán, pero es seria duda, ya que no ha participado en el último entrenamiento antes del partido.

Los jugadores de la Real Sociedad celebrando uno de los goles frente el Villarreal. Foto: Getty Images

Antecedentes

Tres enfrentamientos entre Real Sociedad e Inter de Milán y todo está igualado, ya que ha habido una victoria para los españoles, un empate y un triunfo para los italianos. Por lo tanto este cuarto enfrentamiento será el que desequilibre la balanza. En el encuentro de ida que se disputó a finales de septiembre en el Reale Arena finalizó 1-1, después de que el cuadro de San Sebastián perdonó varias ocasiones y Lautaro en la recta final logró colocar el empate en el marcador.

Declaraciones

Inzaghi: "Sabemos que será un partido muy difícil contra un rival de calidad que en los últimos años ha demostrado que lo hace bien tanto en casa como fuera. Hará falta un Inter fuerte para conseguir un resultado”.

Imanol: “Si no salimos a ganar, perderemos. Nuestra mentalidad no va a cambiar, saldremos a por todas. Respetando a un club histórico, a un gran entrenador y a un gran equipo, mañana nuestra Real Sociedad, pequeña para algunos pero para mí grande, vamos a intentar competir para ganar, no para empatar y ser primeros, sino para ganar".

Árbitros del partido

El encargado de dirigir el partido entre el Inter de Milán y la Real Sociedad será el árbitro suizo Sandro Schärer que estará asistido en la sala del VAR por su compatriota Fedayi San.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada seis de la fase de grupos de la UEFA Champions League será disputado el martes 12 de diciembre a las 21:00 horas en el Giuseppe Meazza. Este se podrá seguir a través de Movistar Liga de Campeones 2.

Posibles onces

Inter de Milán: Sommer; Acerbi, Bastoni, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram y Lautaro.

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Merino, Zakharyan; Kubo, Sadiq y Oyarzabal.