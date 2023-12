Celta de Vigo - Granada CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 17 de la Liga EA Sports

El Granada CF ha disputado este sábado la jornada 17 de la Liga EA Sports en Balaídos ante el Celta de Vigo. El equipo nazarí no ha sabido remontar el gol que le metieron los gallegos en el minuto 20, quedándose incluso en superioridad tras una tarjeta roja directa a Iago Aspas en el 80'.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal/ 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C: Sin Clasificar)

2 | Culpable. Si a alguien se le tiene que culpar del gol que anotó el Celta es a él. Cometió un grave error que condicionó el resto del partido. Aun así, aunque al principio estaba muy inseguro, a medida que avanzaba el partido se recompone, pero sin ser necesario.

4 | Fuerza. Si algo le caracteriza al catalán es su energía física, aun así no todo se resume en eso. Al igual que André fue de menos a más, lo que se puede ver sobre todo en el ataque, que después del descanso participó más. Fue cambiado en el 82' por Callejón.

1 | Desastre. Su actuación no es digna ni suficiente para jugar en el Granada. Tiene errores garrafales que hacen que el equipo se hunda y además no sabe sacar el balón desde atrás.

2 | Poca complicidad. Desde que salió de la lesión y aunque ya haga tiempo de eso, no está al mismo nivel. Tenía un gran rival con el que pelear, pero debía estar a la altura.

4 | Insuficiente. Tenía delante a Iago Aspas y eso no le permitió aportar mucho en ataque. En defensa no cometió graves errores. Le sustituyó Álvaro Carreras en el 82'.

4| Falta chispa. Aunque aportaba fluidez al juego, se nota que tiene que adaptarse al juego del nuevo entrenador. Óscar Melendo entró por él en el 71'.

4 |Participativo. Participó más que en el partido ante el Athletic y dio un pase a Bryan que casi acaba en gol, aun así fue muy impreciso. Volvió a ver la cartulina amarilla.

7 | Destacable. Fue de lo mejor que se pudo ver en el equipo nazarí. Aporta en defensa y aporta en ataque, pero si el equipo no acompaña, es difícil que puedan desarrollarse buenas acciones

6 | Generador. Junto con Sergio Ruiz lo único que se salva del equipo. Tuvo varias ocasiones y acciones aunque sin acierto.

1 | Nefasto. Es un jugador muy diferente al que se pudo ver la pasada campaña. No aporta nada al juego y no crea ocasiones, y cuando las tiene no las aprovecha.

4 | Trabajador. Tuvo varias ocasiones y trabajó para que el equipo anotara. Aun así su nivel sigue siendo muy bajo. Fue sustituido por Famara Diédhiou en el 82'.

4 | Aire. Su entrada dio chispa al equipo, pero el Celta lo controló rápido. Fue el causante de la roja a Iago Aspas, tras un plantillazo en su talón.

SC. Suplió a Neva y fue más participativo en ataque el gaditano.

SC. Los minutos que disputó estuvo desaparecido.

SC. No tuvo tiempo para demostrar nada.

SC. Su entrada no aportó dinamismo al partido.