Previa RC Celta de Vigo - Granada CF: un importante partido para ver la luz

La Liga EA Sports llega esta semana a su decimoséptima jornada, que medirá en Balaídos al RC Celta de Vigo y al Granada CF en un encuentro que enfrenta a dos equipos que quieren y necesitan los tres puntos para salir de los puestos de descenso. El Granada CF buscará seguir mostrando su mejoría con un triunfo ante un rival directo en la lucha por la permanencia, mientras que el RC Celta de Vigo busca después de empatar en el último partido conseguir su segunda victoria de la temporada y la que sería la primera ante su afición para poder salir de los puestos de descenso.

Ganar por primera vez en Balaídos

El RC Celta De Vigo llega este partido después de empatar 0-0 frente al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas en un partido igualado en el que ningún equipo estuvo por encima, aunque el Rayo tuvo alguna ocasión verdaderamente peligrosa que detuvo con mérito Guaita, mientras que el conjunto celeste apenas mostró peligro a nivel ofensivo y el guardameta rival apenas tuvo trabajo más allá de detener algún disparo lejano. Después de este partido, el club vigués se encuentra actualmente en antepenúltima posición de la tabla clasificatoria con 10 puntos, a tres de los puestos de permanencia marcados por el Cádiz CF. Así pues, el Celta necesita hacerse con tres puntos más que importantes ante un rival directo para poder salir de estos puestos peligrosos de la tabla.

La temporada del RC Celta de Vigo no está transcurriendo por el camino esperado, el equipo no está mostrando el nivel y desde el inicio prácticamente ha estado en puestos de descenso. El balance de resultados no es positivo, ya que solo ha conseguido una victoria, siete empates y ocho derrotas, aunque también hay que señalar que el equipo encadena cuatro empates en las últimas cinco jornadas ligueras, empatando ante rivales directos como el Sevilla FC o el Cádiz CF. Por otra parte, la gran tarea pendiente es la de ganar en casa, ya que hasta el momento solo ha conseguido en Liga un único triunfo, el que fue en la cuarta jornada el 1 de septiembre ante la UD Almería como visitante. Ahora, tres meses y medio después, el conjunto entrenado por Rafa Benítez aspira a hacerse con su segundo triunfo en Liga para poder salir del descenso.

Para este encuentro, el técnico del equipo celtista ha confeccionado una convocatoria de 24 jugadores en la que no está por lesión Aidoo, y en la que finalmente ha entrado Carlos Domínguez, que ha recibido el alta y estará disponible para esta jornada. Asimismo, también ha entrado en la convocatoria Fran Beltrán, que tuvo que ser sustituido solo 20 minutos después de entrar como sustituto tras recibir un golpe en el pie, el centrocampista se ha recuperado y también estará disponible. Así pues, se espera una alineación parecida a la inicial en el Estadio de Vallecas, con la duda de si Aspas saldrá de titular en el ataque celeste acompañando a Larsen, o si volverá a ser Douvikas el titular.

Ganar para cambiar la situación

El Granada CF afronta este partido después de empatar 1-1 frente al Athletic Club en Los Cármenes en un partido extraño y complicado que se tuvo que suspender por el fallecimiento de un aficionado rojiblanco con el resultado de 0-1. Tras la reanudación del juego al día siguiente, el equipo mostró una buena imagen con algunos errores defensivos que muy cerca estuvieron de aumentar la distancia del equipo rival, aunque finalmente consiguió el empate con un tanto en propia puerta de Ruiz de Galarreta. El Granada lo intentó posteriormente con alguna llegada pero no generó demasiado peligro. Después de este resultado, el club granadinista se sitúa en penúltima posición con 8 puntos, a dos del rival de esta jornada y a cinco del equipo que marca las posiciones de permanencia.

La llegada de Alexander Medina al frente del banquillo rojiblanco ha dado al equipo un mayor orden atrás aunque ese orden ha supuesto renunciar a muchas opciones en el ataque, en los dos partidos que lleva el uruguayo como entrenador el equipo no ha tenido muchas opciones de gol, aunque estas dos primeras pruebas han sido ante rivales muy duros como el Real Madrid y el Athletic Club, mientras que ahora tiene por delante el desafío de conseguir la primera victoria a domicilio y la segunda de Liga después de vencer en la segunda jornada al RCD Mallorca en Los Cármenes. Además, estas próximas jornadas serán fundamentales para el porvenir del conjunto rojiblanco, ya que se enfrentará a tres rivales directos de manera consecutiva como el RC Celta de Vigo, Sevilla FC y Cádiz CF.

Para este encuentro, Alexander Medina tiene la baja por lesión de Vallejo, mientras que Raúl Fernández es duda por la lumbalgia que desarrolló en el partido ante el Real Madrid y por la que tuvo que ser sustituido, y Torrente también lo es por molestias. Por lo demás, se espera una alineación muy parecida a la de la última semana, con la duda de si repetirá pareja de centrales o de si entrará Miguel Rubio, que ya entró en la lista en el último encuentro y que podría regresar a una titularidad meses después. Con respecto al ataque, todo parece señalar que volverá Lucas Boyé a ser la referencia acompañado en las bandas por Bryan Zaragoza y Uzuni, mientras que también podría volver a repetirse el centro del campo formado por Gumbau, Sergio Ruiz y Gonzalo Villar.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del RC Celta de Vigo, Rafa Benítez ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca del ataque e Iago Aspas: "Iago es un jugador fundamental para nosotros y lo mismo que puede ser Larsen, Tasos o Williot si tiene que entrar ahí arriba. Lo importante es que compitan entre ellos. No tengo ninguna duda de la calidad y lo que puede aportar Iago así como no tengo ninguna duda de lo que nos puede dar Tasos o Larsen o Williot". También ha hablado sobre el rival: "Era un equipo bien trabajado con Paco López. Cuando estás en una situación apurada y cambias el entrenador buscas otro estilo. Tienen eso que tenían y un poco más de la agresividad e intensidad que da la clasificación al verse más abajo". Por último, ha hablado sobre la importancia de volver a conseguir la victoria: "Hay que seguir corriendo. Evidentemente, estoy deseando que ganemos y vamos a hacer todo para eso. Pero tenemos que seguir pensando que los vamos a hacer bien y que al final estaremos fuera de esos puestos de descenso".

Por su parte, el entrenador del Granada CF, Alexander Medina, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre Sergio Ruiz: "Todos los entrenadores tenemos un estilo y nosotros llevamos ya tres semanas de trabajo y donde tomamos nota del día a día y de cuestiones del equipo. El equipo tiene más equilibrio con Sergio, no sólo en la intensidad, sino también se involucra en el juego. Rayó a muy buena altura y me quedé muy conforme con los dos partidos que jugó". También ha hablado acerca del rival: "El Celta ha jugado buenos partidos donde no pudo ganar, pero mereció más. Merece más puntos de los que tiene, como nosotros. No está pasando una racha de victorias, de los últimos cinco partido sólo perdió uno. Un equipo que va a más, sabe a lo que juega y tiene un gran entrenador". Por último, ha hablado de los partidos importantes que se aproximan: "Es un partido importantísimo mañana. Hemos visto ya al Sevilla, porque consumimos fútbol, porque es nuestra profesión y pasión. Sabemos como juega, pero nosotros nuestro foco y energía está en el partido de mañana, pero sin desconocer al resto de rivales. Los tenemos analizados, no lo comentamos a los jugadores, pero mi foco tiene que ser este partido y trabajamos el Celta esta semana".

Convocatorias

RC Celta de Vigo: Marchesín, Iván Villar, Guaita, Starfelt, Minguez, Unai Núñez, Renato Tapia, Dotor, Carles Pérez, Fran Beltrán, Iago Aspas, Franco Cervi, Douvikas, Luka De la Torre, Bamba, Larsen, Williot, Kevin, Ristic, Manu Sánchez, Carlos Domínguez, Miguel Rodríguez, Javi Sotelo y Javi Domínguez.

Granada CF: sin confirmar.

Posibles alineaciones

RC Celta de Vigo: Guaita, Kevin, Starfelt, Núñez, Manu Sánchez, De la Torre, Renato Tapia, Mingueza, Bamba, Iago Aspas y Larsen.

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Bryan Zaragoza, Melendo, Uzuni y Lucas Boyé.