Atleti de dos caras

Se acerca la Navidad y el Atlético de Madrid continúa con sus altibajos. Ya próximos al parón de estas fechas y, por lo tanto, al final de la primera vuelta, los rojiblancos no consiguen encontrarse.

Y eso que la temporada comenzó de forma ilusionante. La no llegada en verano de un delantero y un cinco, ambos fichajes fueros pedidos por Simeone en el mes de Mayo, no quitaron la ilusión a una afición que veía como el equipo comenzaba la temporada como una apisonadora, ganando incluso el derbi de forma holgada. Además la evolución táctica del equipo era una realidad y el mantra de "equipo defensivo" parecía desaparecer en virtud de lo que algunos llamaban "El Cholo-Taka". Lo cierto es que el plan parecía funcionar, al igual que el equipo, que tuvo algún accidente como, por ejemplo, Mestalla pero que no hizo temblar los cimientos del proyecto.

Sin embargo, conforme se acerca el final de año, el Atleti empieza a generar ciertas dudas. Si bien es cierto que en Champions League los del Cholo han firmado una extraordinaria primera plaza de grupo que dará lugar a la eliminatoria de Octavos de Final contra el Inter de Milán, lo cierto es que en LaLiga la irregularidad es palpable y al conjunto madrileño se le comienzan a atragantar más partidos de la cuenta. Véase Barcelona, Athletic o Getafe.

Por los aledaños del Metropolitano ya se ha comenzado a ver a los más alarmistas del lugar dando "la temporada por acabada", cuando la situación ni siquiera se asemeja a lo que podríamos entender cuando se emplea esa expresión.

Lo cierto y verdad es que el Atlético marcha cuarto en Liga (con un partido pendiente que podría colocarlo tercero), está en Octavos de Final de Champions League dos años después y, en Enero, arrancará la Copa del Rey y la Supercopa de España, dos opciones más que interesantes para conseguir volver a tocar el metal. Y para encaminar esta situación que parece comenzar a torcerse toca apretar los dientes. El Atlético de Madrid se ha posicionado bien en la casilla de salida pero ahora toca empezar a correr esta carrera.