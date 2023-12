Previa Athletic vs Atleti: batalla crucial entre leones y colchoneros

El equipo madrileño sigue en buena sintonía. La derrota contra el Barcelona en la decimoquinta jornada de LaLiga fue tan solo un espejismo que no afectó de manera significativa a los del Cholo.

Tras ese 'tropiezo', el Atleti solo ha sabido sumar de tres en tres los encuentros disputados frente el Almería y la Lazio en casa.

El Atleti

Sin embargo, este fin de semana, el club colchonero se desplaza fuera del Metropolitano, a uno de los estadios más imponentes y difíciles del calendario.

Si hay que ponerle un 'pero' a la temporada que está disputando el equipo madrileño, sin duda son los encuentros disputados lejos de casa.

En LaLiga, el Atleti ha sido capaz de ganar todos los partidos disputados en el Metropolitano, sin embargo, cuando se alejan del fortín rojiblanco, los del Cholo se han encontrado situaciones en las que sumar tres puntos no ha sido tan fácil, o incluso imposible.

En el total de los partidos disputados, quince, el Atleti ha sido capaz de vencer en once de esos encuentros. El resto han sido tres derrotas y un empate y, todos esos partidos en los que no ha sido capaz de sumar los tres puntos, han sido fuera de casa:

PARTIDO EMPATADO vs Betis / Benito Villamarín / 0 - 0

PARTIDOS PERDIDOS vs Valencia / Mestalla / 3 - 0 vs Las Palmas / Gran Canaria / 2 - 1 vs Barcelona / Lluís Companys / 1 - 0

Sin duda, el Atleti sufre cuando sale de Madrid, y visitar al Athletic Club en Bizkaia puede ser un punto de inflexión sobre los futuros partidos a domicilio.

A pesar de ello, el equipo del Cholo no baja los brazos en ningún partido, y en ninguna competición. Aún vivo en Champions, clasificando como primero del Grupo E, tercero en LaLiga a falta de un partido menos por disputar, en la 'Final Four' de la Supercopa de España, y con rival ya acreditado para la siguiente ronda de la Copa del Rey, actualmente los madrileños pueden optar a conseguir un título esta temporada.

Y es que, el nivel goleador y de juego que está demostrando el equipo en lo que lleva de temporada, y de año, está siendo muy satisfactorio.

Gol Atleti Metropolitano / @Atleti

El equipo rival

Los de Ernesto Valverde están realizando una temporada muy sólida y positiva a nivel nacional.

Este año el equipo vasco no puede verse representado en Europa en ninguna de las competiciones, sin embargo, ese hecho está haciendo que todas sus 'fuerzas' vayan destinadas a LaLiga.

Y es que los 'leones' están realizando una primera parte de la temporada muy competitiva, sobre todo a la hora de jugar en casa.

Tras dieciséis encuentros disputados, los rojiblancos se encuentra en puestos europeos como quinto clasificado, a tan solo cinco puntos del Barcelona, que es cuarto.

Cualquier descuido de los equipos de arriba, entre los que se encuentra el Atleti, puede suponer ver al Athletic escalar, de manera momentánea, o no, a los puestos de Champions.

Además, el equipo local viene presionado por equipos como la Real Sociedad o el Betis que están a tan solo unos pocos puntos por detrás esperando poder 'cazar' esa quinta plaza de una momentánea Europa League.

El Bilbao, cuenta con el mismo número de partidos perdidos que el Atleti, tres, sin embargo, en empates, el equipo vasco ha cosechado cuatro más que el equipo del Cholo, cinco. Eso supone una gran diferencia de puntos en la clasificación.

Además, en casa, el equipo de Ernesto Valverde solo ha perdido un encuentro, el disputado en la primera jornada de LaLiga frente al Real Madrid. El resto de encuentros han sido todo victorias, exceptuando un empate contra el Getafe.

En esos ocho encuentros en casa, el equipo vasco ha sido capaz de anotar veintidós goles, recibiendo tan solo la mitad, once.

Encuentros previos

Athletic y Atleti son, sin duda, dos de los iconos de LaLiga. Se han enfrentado en un total de doscientas trece ocasiones, de forma oficial y en formato de entrenamiento o de amistoso.

En todos esos encuentros, la característica principal de los partidos ha sido la intensidad y, por supuesto, los goles.

De hecho, esa intensidad extra, ha sido la causante de que, en esos doscientos trece partidos, las victorias, derrotas y empates, sean muy igualados.

El Atleti es el equipo que generalmente sale victorioso, con noventa y cuatro victorias, sin embargo, el Athletic también cosecha buenos números, con ochenta y tres victorias por su parte.

ÚLTIMOS CINCO ENCUENTROS:

18/09/2021

ATM 0 vs 0 ATH

13/01/2022

ATM 1 vs 2 ATH

30/04/2022

ATH 2 vs 0 ATM

15/10/2022

ATH 0 vs 1 ATM

19/02/2023

ATM 1 vs 0 ATH

Athletic vs Atleti / @Atleti

Datos

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS DISPUTADOS ATM - GGPGG ATH - GEGGE

ÁRBITROS Principal - Gil Manzano Árbitro VAR - Soto Grado Asistente - Ángel Nevado Asistente - Martínez Nicolás 4º Árbitro - Alonso De Ena

LESIONADOS Y SANCIONADOS

Después de la mala racha de lesionados en el equipo madrileño, parece que las cosas se han igualado en términos de 'mala suerte' y lesiones con sus rivales.

En el lado local, el Athletic cuenta con la baja de Dani García, que tras lesionarse del femoral, no estará disponible. En el lado del defensa español, Yeray, su lesión en la pelvis le tiene alejado de los terrenos de juego por tiempo ilimitado. Y, por último, Ruiz De Galarreta es duda para el encuentro contra el Atleti por problemas físicos.

Además se le suman las bajas de última hora de De Marcos y de Muniain.

En el lado del Atleti, la continua lesión de Vitolo está marcada en el banquillo. Después, Lemar y Barrios siguen sin estar disponibles para el Cholo hasta, al menos, el mes de Febrero.

En el lado de las amonestaciones, ambos equipos llegan libres de cartulinas.

JUGADORES CLAVE

Atlético de Madrid Actualmente, el banquillo del Atleti se encuentra en tal forma, que cualquier jugador podría ser destacado. Sin embargo, el máximo representante de los buenos resultados del equipo es, sin duda, Antoine Griezmann. El francés lleva ya catorce goles en veintiún partidos disputados, uno de los mejores datos de su carrera.

Por otro lado, el buen momento de Oblak y de Morata también están siendo claves en muchos de los partidos del equipo madrileño.

Athletic Club En el lado rival, los defensar del Atleti tendrán que estar muy atentos a los hermanos Williams, pues se encuentran en un momento de forma muy dulce.

Por otro lado, también Unai Simón y Sancet están siendo claves para el entrenador de cara a la primera parte de la temporada de los 'leones'.

DECLARACIONES PREVIAS

- Simeone: "Es un rival que por esencia siempre tiene una intensidad alta. Es un equipo muy completo. Compite muy bien".

- Valverde: “El Atlético es un gran equipo, el que menos goles ha recibido fuera de casa. Un equipo de Champions. Es uno de los rivales importantes y tenemos que estar a un nivel altísimo".

CONVOCATORIAS

Atleti: https://x.com/Atleti/status/1735706812052017345?s=20

Athletic: https://x.com/AthleticClub/status/1735631416912658803?s=20

POSIBLES ONCES

ATH: (4-5-1) - Unai Simón; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; I. Williams, Prados, Sancet, Ander Herrera, N. Williams; Guruzeta.

ATM: (3-5-2) - Oblak; Witsel, Giménez, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata.