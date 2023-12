Previa Sevilla vs Getafe: Tres puntos sobre el infierno

El Sevilla afronta el penúltimo partido del año 2023 con todo en contra, ya que: ni el juego, ni las lesiones, ni los árbitros, ni la suerte acompañan a este maltrecho club, al que solo le vale ganar en su estadio para evitar caer a la zona roja de la tabla.

De mal en peor

El cuadro de Nervión, no levanta cabeza, sigue cayendo puestos y ya es 16º con 13 puntos, y cada vez son más factores los que se le ponen en contra. Tras las derrotas frente a Mallorca, por 1-0, y Lens, por 2-1, se reafirma que, a pesar de que el equipo lo intente, siempre hay un obstáculo diferente negando la victoria a los de Diego Alonso; los goles tempraneros, la incapacidad de reacción, las manos que no son, o los penaltis con olor a chamusquina han sido los nuevos enemigos de un Sevilla que ya tenía bastante con sus problemas de juego. El combinado rojiblanco ha ganado solo únicamente de sus 24 partidos oficiales esta temporada, y solo uno de ellos ante un equipo profesional. Si no está a estas alturas en el pozo de la clasificación es por la abundante cifra de empates que posee, un total de siete, el segundo que más tiene.

Los hispalenses cuentan a día de hoy con una plantilla muy limitada por las lesiones y que, el otro día contra el Lens solo dispuso de 11 futbolistas con ficha del primer equipo. Para el duelo frente a los azulones, podrán recuperar a futbolistas importantes como Suso, tras un mes de ausencia por una lesión muscular, además de Lucas Ocampos que también se ha recuperado de unas molestias. Sin embargo, las diez bajas que acumula la enfermería sevillista siguen siendo alarmantes, con jugadores como Navas, Lukebakio, o Fernando, que parece más fuera que dentro del Pizjuán.

Imagen del entrenamiento del Sevilla para el choque ante el Getafe / Foto: Sevilla FC

Getafe y Bordalás el binomio perfecto

Nada como volver a casa tras una mala racha, eso es lo que pensaría el técnico ilicitano del Getafe CF al volver a oler el césped del Coliseum, y es que desde que llegase el pasado mes de mayo al rescate de los azulones, todo han sido sonrisas por la ciudad dormitorio madrileña, mientras poco a poco se acercaban a la media tabla con vistas a un posible regreso a Europa. Los muchachos de Bordalás, han conseguido, gracias a la solidez del estilo del ilicitano y a la tremenda racha goleadora de Borja Mayoral le han hecho perder tan solo en cuatro ocasiones en esta temporada, todas fuera de casa, siendo el sufrido partido de la última jornada con victoria por la mínima ante el Valencia muestra de ello; si contamos las cinco victorias y siete empates lo encontraremos en la 9º posición de la clasificación.

Los azulones cuenta con bajas importantes como la de Enes Ünal y Mauro Arambarri, ambos lesionados tiempo atrás; y la de Domingos Duarte por expulsión.

Bordalás dando instrucciones desde la banda / Foto: Getafe CF

Antecedentes

El Getafe has sido un equipo que durante principios de la década pasada se le atragantó, y mucho a los hispalenses; con sonados resultados como el 5-1 en la segunda vuelta de la 2011/12 o un 4-3 en la 2009/2010. Sin embargo, el Sevilla poco a poco podido sacudirse a los madrileños de encima, y quitando la derrota por 2-0 en el Coliseum, habría que retroceder cuatro años para ver una victoria azulona cuando consiguieron vencer por un contundente 3-0 en 2019.

Un colegiado desconocido para los de la bombonera

La realidad es que para los sevillistas el rostro de Juan Luis Pulido Santana puede no decir mucho, y con razón ya que este árbitro solo ha dirigido dos encuentros de la entidad nervionense, en ambos no se cosecharon más que un empate y una derrota, ante Valladolid y Osasuna respectivamente.

Pulido Santana durante un partido del Sevilla / Foto: DAZN

Onces Posibles

Sevilla FC: Dimitrovic, Juanlu, Sergio Ramos, Gudelj, Pedrosa, Sow, Soumaré, Rakitic, Ocampos, Óliver Torres, En-Nesyri

Getafe CF: David Soria, Damián Suárez, Djené, Alderete, Gastón Álvarez, Greenwood, Maksimovic, Luis Milla, Jordi Martín, Latasa, Borja Mayoral