Mérida - Recreativo Granada: duelo por salir de abajo

El Recreativo Granada empezó el año con derrota en la Ciudad Deportiva con el que hasta entonces era el colista, la UD Melilla. Un solitario gol les bastó a los visitantes para llevarse un duelo muy igualado entre dos conjuntos muy necesitados para poder seguir luchando por la salvación. El gol del Melilla lo puso un exrojiblanco, José Antonio González. Fue un encuentro muy igualado, en el que ambos conjuntos gozaron de buenas ocasiones. Juanma y luego Nico disfrutaron de buenas oportunidades para adelantar a los rojiblancos en el primer tiempo, pero el gol no llegó. No fue hasta la segunda mitad cuando José Antonio aprovechó un balón suelto en el área para mandarlo al fondo de la red y dejar así el marcador. A pesar de los intentos de los hombres de Juan Antonio Milla, no pudieron hacer nada por igualar el marcador, además Lassina fue expulsado, lo que complicó aún más la remontada.

Actualmente, los rojiblancos son colistas con tan solo 10 puntos sumados en lo que va de temporada, lo que ha hecho que Milla sea cesado y se deje el filial en manos de Germán Crespo, otro hombre de la casa que buscará hacer el milagro de la salvación. El granadino se estrena este domingo en la visita del Recreativo Granada al Mérida, rival que también está en descenso.

Otro entrenador de la casa

Germán Crespo conoce muy bien el club, además posee experiencia en la categoría y viene de hacer un buen papel en el Córdoba. Él mismo ha indicado que es difícil meter tantos conceptos en una semana, pero poco a poco se espera que el trabajo dé su fruto. Tiene un reto muy complicado, ya que a los jugadores, la mayoría nuevos en la categoría, les está costando adaptarse y aunque jueguen bien, les cuesta resolver favorablemente los partidos. Un trabajo muy complicado, pero no imposible. Esta jornada, el Recreativo Granada vista a otro rival directo, el Mérida, que está luchando por salir de los puestos de descenso.

Pendiente de las bajas

El Recreativo Granada tendrá para este partido la baja segura de Lassina, que vio la roja frente al Melilla. También hay que esperar para ver qué jugadores viajan con el primer equipo, como suele ser el caso de Adri López, aunque podría estar disponible para el domingo por la tarde, ya que el primer equipo juega este sábado.

El rival, un Mérida en descenso

Por su parte, el Mérida ya ha aprovechado la apertura del mercado de invierno para incorporar a Eliseo Falcón y a Javi Martín, que podrán estar disponibles para Rocha si así lo cree necesario. Mientras que José Elo ha causado baja del club.

El entrenador del Mérida, David Mateos Rocha, ha comparecido en rueda de prensa previa al partido, en la que ha dejado claro las intenciones de su equipo y la importancia del encuentro: "No hay que hablar de medias tintas. Es un partido importante en casa, con nuestra gente. Los jugadores son conscientes de ello y tomarán el partido con la importancia que tiene”.

Germán Crespo ve al grupo "implicado"

Germán Crespo, en declaraciones previas al partido, ha señalado que el lunes fue "un día raro" con la despedida de Milla, pero que los jugadores han trabajado muy bien esta semana: "He visto al grupo implicado y asimilando bien los conceptos, con ganas de que llegue el domingo”. El partido contra el Mérida es muy importante y una victoria local sentenciaría mucho a los rojiblancos, mientras que un triunfo del filial les permitiría engancharse: "Es un rival directo, importante sería sacar los puntos para empatarle a puntos”.

Crespo tiene claro lo que tienen que hacer sus jugadores, y no es otra cosa que ser dueños del balón ya que el Mérida tiene mucho peligro con este: "Ser dueños del balón, tener el balón lo máximo posible y evitar las transiciones del equipo rival”.

Posibles alineaciones

Mérida: Juanpa, Bonaque, Tomás Bourdal, Prada, Pipe, Luis Acosta, Ismael Gutiérrez, Beneit, Busi, Sandoval y Escardó.

Recreativo Granada: Adri López, Eu, Nico Van Rijn, Osei, Raúl Castro, Juanma, Masllorens, Sergio Rodelas, Pablo Sáenz, Eghosa Bello y Julito.