El Recreativo Granada amarra su primera victoria de la temporada contra el Intercity

La victoria se le resistía al Recreativo Granada y este sábado por fin ha podido sumar su primer triunfo de la temporada. El filial del Granada CF ha logrado su primera victoria en Primera RFEF en casa, en la Ciudad Deportiva, contra el Intercity, al que se ha impuesto por 1-0 con un gol de Pablo Saénz.

El Recreativo Granada llegaba a este partido después de una clara derrota en La Rosaleda, donde el Málaga CF se impuso por 3-0. El filial granadino tenía ganas de estrenar su casillero de victorias después de poder sumar solamente dos empates en las cuatro jornadas disputadas hasta la fecha.

Para este encuentro contra el Intercity, el técnico Juan Antonio Milla eligió un once formado por Adri López en la portería; Raúl Castro, Van Rijn, Masllorens y Osei en la defensa; Lassina, Clavijo y Carlos Pérez en la medular, con Pablo Saénz, Mortimer y Talaverón en la línea de ataque.

El duelo comenzó bastante igualado y durante la primera media hora de partido no hubo ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. El Intercity avisó con un disparo de falta de Solde que se marchó fuera. En el minuto 36, el Recreativo Granada disfrutó de una oportunidad clara para marcar. Talaverón no llegó a cazar un balón suelto en el área y el portero del Intercity estuvo atento para atrapar el esférico y desbaratar el peligro. Cinco minutos más tarde, el filial nazarí tuvo otra ocasión mucho más clara ya que el disparo de Talaverón se estrelló en el poste. El marcador no se movió durante la primera mitad en la Ciudad Deportiva y al descanso se llegó con ese empate a cero.

Pablo Saénz da ventaja al Recreativo Granada

Tras la reanudación, el Recreativo Granada intentó dar un paso adelante en busca del gol que le diera la victoria, que no llegó hasta el minuto 67, cuando Pablo Sáenz envió al fondo de la red un disparo desde fuera del área para poner el 1-0 en el marcador.

El Intercity había disfrutado un poco antes de una buena oportunidad para marcar tras una buena jugada de Moha, pero al pase atrás que puso en el área no llegó Xemi. El filial granadino sí que aprovechó luego su ocasión para ponerse por delante en el marcador.

El Recreativo Granada, con Mario Gónzalez y Griger sobre el campo, que entraron antes del gol en lugar de Carlos Pérez y Talaverón, siguió generando peligro. Precisamente Mario González tuvo una buena ocasión para marcar el segundo gol, pero su disparo se marchó fuera.

Griger fue amonestado en un partido que el Recreativo Granada dominaba. El Intercity puso en problemas a la zaga del filial granadino pasado el minuto 80, cuando Raúl Castro intervino para desviar un disparo. El defensa del Recreativo Granada tuvo más tarde una ocasión para anotar tras un buen chut, pero el balón se le marchó fuera.

Milla dio entrada a Juanma e Ibarrondo por Clavijo y Mortiner para refrescar a su equipo, que pudo mantener el marcador a su favor y amarrar así la primera victoria de la temporada para brindarla además a la afición.

Con esta victoria, el Recreativo Granada suma ya cinco puntos y se sitúa de momento en el 13º puesto. El Intercity, por su parte, se queda con los seis puntos que tenía y baja hasta la undécima posición. La próxima jornada, el Recreativo Granada visitará a otro equipo histórico, el Córdoba CF, mientras que el Intercity recibirá al filial del Atlético de Madrid.