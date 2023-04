Cruz para el CD Badajoz en el duelo directo por la salvación

El CD Badajoz y CF Talavera se enfrentaron el 2 de abril a las 16:00 h en el Estadio Municipal El Prado en uno de los seis encuentros de la jornada dominical del grupo 1 de Primera RFEF. Ambos equipos iban a luchar por mantenerse en la categoría ante dos aficiones hermanadas.

Duelo por la salvación

El conjunto blanquinegro llegaba al encuentro después de que Gorka Santamaría y Calderón sacasen al CD Badajoz del descenso en el partido que les enfrentó a Unionistas de Salamanca (2-1). Tenorio se estrenó en el banquillo con una remontada del conjunto extremeño gracias a los tantos de Gorka Santamaría, en la primera parte, y el de Calderón, a falta de 10 minutos para el final. Los tres puntos se quedaron en el Nuevo Vivero, lo que hizo que la afición volviese a creer en la salvación y respondiesen con un viaje masivo a Talavera para arropar al equipo. Hay que destacar que los jugadores blanquinegros pusieron a disposición de la afición pacense autobuses gratuitos para esa cita transcendental.

Por su parte, el Talavera no ganaba desde el 4 de febrero cuando venció al Algeciras por 3-0. Después de ese encuentro, cinco derrotas y dos empates le hicieron perder fuelle y dejarles como colista. En el último partido disputado sufrió una goleada por parte de otro de los implicados en la salvación, el San Fernando. Sin embargo, en el Nuevo Vivero consiguieron sacar un empate en el partido de la primera vuelta después de que Buyla adelantase a los pacenses y Zanelli pusiese el empate en el marcador.

El técnico del CD Badajoz tan solo realizó dos cambios en el once respecto a lo que había planteado en su debut, la jornada anterior, ante Unionistas de Salamanca. Además, estos cambios fueron obligados, ya que tanto José Más como Zelu cumplían ciclo y, por tanto, eran bajas para Talavera. Pérez Acuña y Adilson fueron los dos hombres elegidos por David Tenorio para sustituir a sus compañeros. Además, recuperaba a Jannick Buyla que regresó el jueves a los entrenamientos tras su participación en la Copa Africana de Naciones con Guinea Ecuatorial. Por su parte, Pedro Díaz contaba con la baja de Dani Ramos por sanción y fue sustituido por Neyder en la zaga defensiva.

Los jugadores del CD Badajoz celebrando el tanto de la victoria ante Unionistas// Foto: CD Badajoz

Una ocasión clara para cada equipo

Primeros minutos de tanteo por parte de ambos equipos. Sin embargo, la más clara llegó en el minuto 5. Centro desde la izquierda del Talavera que empujaba Javi Bueno en el segundo palo, pero un transcendental Mariano salvó al CD Badajoz sacando el balón de la línea de gol. Se libró el CD Badajoz de recibir el primero de la tarde. Pero respondió el CD Badajoz con un balón largo que corría David Soto y que tuvo que sacar la zaga del Talavera cuando Adilson ya se relamía en el segundo palo.

Mayor peligro del Talavera por banda izquierda. Centro de Souley al primer palo, en el minuto 18, que tuvo que sacar de nuevo Mariano para cortar el peligro local. Respondió el CD Badajoz con su mayor peligro. Balón en largo de Calderón a Adilson, pero el portugués llegó muy forzado a los últimos metros y tras un leve toque del defensor local disparó, pero se le marchó por encima del travesaño.

Se tuvo que parar el partido durante unos minutos por problemas en el pinganillo de uno de los jueces de línea. Y también bajó el ritmo del partido. Ninguno de los dos equipos se hacía con el control del esférico y las aproximaciones a la portería contraria se redujeron. A pesar de ello, el CD Badajoz tenía más peso en el partido, mientras que el Talavera buscaba cogerle las espaldas a los defensores blanquinegros.

Y la tuvo el CD Badajoz en el minuto 40. Conducción inmejorable de Adilson que le dejaba el balón en la frontal a Gorka Santamaría y el delantero blanquinegro la abría para Calderón. Sin embargo, Biel Rivas se hizo grande saliendo a tapar el disparo y salvó a su equipo del primero de la tarde a falta de cinco minutos para el final de la primera parte. Y no hubo tiempo para más en los primeros 45 que finalizaron con el marcador inicial, pero con una gran oportunidad de gol para cada equipo.

Dos goles en tan solo cuatro minutos

Nada más comenzar el segundo tiempo la tuvo el CD Badajoz. Balón en profundidad de nuevo para Adilson que la picó demasiado y se le marchó por encima del travesaño. En la siguiente jugada, el equipo visitante pidió penalti sobre Adilson, pero no señaló nada el colegiado.

El CD Badajoz estaba volcado al ataque y gozando de grandes oportunidades, pero fue el Talavera el que se adelantó en una acción de mala suerte para los visitantes. Tiro de Buenacasa desde la frontal que tocó en Mancuso y acabó colándose en la portería defendida por Kike Royo en el minuto 57. Se adelantaba el colista a falta de media hora para el final en una jugada aislada.

Y quién si no iba a poner el empate en el marcador que no fuese Adilson. David Soto para Gorka, este para el portugués que se la mandó en largo en un autopase y en el mano a mano no perdonó y batió por bajo a Biel Ribas para poner el 1-1 en el minuto 61. El CD Badajoz estaba jugando de visitante porque lo decía el electrónico, pero en las gradas eran locales.

Escudero da esperanzas al Talavera

Lo intentaba el Talavera con un disparo desde la frontal de Souleymane, pero el balón se fue rozando el palo. Y los locales se volvieron a adelantar a falta de diez minutos. Cabezazo de Escudero, que remató totalmente solo en el área pequeña para poner el segundo en el electrónico para el Talavera. Tuvo el CD Badajoz el empate en el descuento con un centro al área de Adilson que se paseó sin que nadie pudiese rematarlo y en un posterior taconazo de Ferrón que tuvo que sacar bajo palos Biel Rivas.

Pese a quedarse con uno menos en el minuto 86, los locales volvieron a ganar dos meses después. Con este resultado, el Talavera mantiene intactas sus opciones de salvación, mientras que el CD Badajoz pierde el golaveraje con el equipo de Pedro Díaz. Pese al resultado, el equipo blanquinegro acabará la jornada fuera de los puestos de descenso.

Ficha técnica

CF Talavera: Biel Ribas, Parra (Alejandro, min 73), Brau, Neyder, Morante, Lassina, Javi Bueno, Zanelli (Edu Gallardo, min 73), Escudero (David, min 88), Souleymane y Buenacasa (Pedroso, min 84).

CD Badajoz: Kike Royo, Carlos Cordero (Edu Sánchez, min 69), Mariano Gómez, Borja García, Pérez Acuña, Carlos Calderón (Buyla, min 81), Gianluca Mancuso (Raúl Palma, min 81), Adilson, Alfaro, Gorka Santamaría, David Soto (Ferrón, min 62).

Árbitro: Alfonso Vicente Moral (Comité territorial castellano-leonés). Amonestó en los locales a Souleymane (min 30), Gallardo (min 73), Lassina (min 86) y en los visitantes a David Soto (min 41), Carlos Cordero (min 65), Ferrón (min 86), Raúl Palma (min 90).

Goles: 1-0 (Buenacasa, min 57), 1-1 (Adilson, min 61), 2-1 (Escudero, min 79).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada del grupo 1 de la Primera Federación disputado en el Estadio Municipal El Prado.