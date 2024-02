No, no es una errata. El buen lector, que es el cauteloso y se mantiene alerta, habrá advertido que, en esa expresión, el video arbitraje no es el sujeto del error, sino el objeto. No se dice que el error sea del VAR, sino más bien lo contrario, que el VAR es del error, que el VAR es un error. Son otros, pues, quienes lo han cometido y cometen: los colegiados que tienen a disposición la nueva tecnología.

¿Delenda est el VAR?

Según la FIFA, el VAR (Video Assistant Referee) ''tiene como objetivo ayudar al árbitro principal a evitar errores graves y manifiestos durante el partido, como por ejemplo un penalti claro no pitado o un gol en fuera de juego.'' Desde una sala denominada como VOR, hasta tres árbitros ‘’especializados’’ en el uso de la herramienta se ponen en contacto con el de campo para contrastar opiniones y decidir si este tiene que visitar el famoso monitor para revisar una decisión que haya tomado previamente. Los hechos hablan por sí solos, y a uno le hacen plantearse si la moderna tecnología asiste o desasiste a los trencillas. Desde un enfoque distinto, es dudable que los encargados de impartir justicia -curiosa definición- sepan qué hacer con la asistencia que el video arbitraje provee.

El debate acerca del VAR no se ha vuelto a abrir, sino que persiste una semana más, ahora tras el derbi madrileño. Desde la Sala VOR no se intervino con dos posibles penaltis en el área rojiblanca -si uno tiene tintes madridistas puede considerar que hasta tres- y cuando lo hizo fue para anular un gol del Atlético de Madrid, por un supuesto y muy dudoso fuera de juego posicional en un córner. Es decir, cuando el error manifiesto no lo comete el árbitro de campo, el VAR se encarga de preservar la homeostasis y lo cometen ellos. En el partido de este fin de semana se vivió otra ''disaster class'' que afectó a ambos equipos, pero los errores son mucho más sonados cuando cuentan con una tendencia unidireccional. El horno no está precisamente para bollos, más después de algún escándalo arbitral que ocupa portadas de tanto en cuanto.

La infame Sala VOR | Foto: Reuters.

“Creo en la honestidad de los árbitros, pero no me gusta la presión que tienen” declaró Laporta hace ya un par de semanas, haciendo referencia a los vídeos que Real Madrid TV publica semanalmente despotricando contra los colegiados. Apenas unos minutos después, decidió que la mejor decisión para aliviar presión sobre el Comité Arbitral sería afirmar que ‘’LaLiga está adulterada.’’ La pelota pasa al tejado madridista, y Ancelotti como cabeza de turco reclama que no se olvide el Caso Negreira. Resulta increíble que Barça y Madrid se defiendan atacando incluso en lo extradeportivo. Dos perspectivas bastante opuestas que realmente apenas aúnan a aquellos cegados por el fanatismo, porque la realidad del resto de aficionados al fútbol es bastante distinta. Sin duda el error es consustancial a la propia vida, y por tanto, a la aplicación de normas. Un buen argumento que se usa con descaro para intentar acusar al futbolero de haberse vuelto un sibarita por demandar un margen de error bastante inferior en árbitros profesionales con años de formación.

Después de todo lo ocurrido, como para no, el VAR está sujeto a críticas, pero parece que solo algunos pueden expresar su enfado ante las decisiones arbitrales sin temer a represalias. Los más ávidos del mundo de la polémica aún recuerdan cuando Carlo Ancelotti expresó la pasada temporada ante el Girona que el árbitro se había ‘’inventado un penalti.’’ La declaración de Ancelotti se justificó diciendo que había sido por un error de traducción de la expresión ‘’rigore inventato’’, y ahí se zanjó el asunto. Sin embargo, apenas hace un par de jornadas, Gonzalo Melero catalogó el infame Real Madrid 3-2 Almería como ‘’un robo’’, lo que le ha valido para que se exponga a una sanción de 4 a 12 partidos de suspensión. La doble vara de medir no ayuda cuando el problema es común, cuando aqueja a todos, aunque no por igual.

LaLiga EA Sports ha percibido que a la caldera le faltaba calor, por lo tanto y con la intención de una mayor transparencia, ha decidido publicar las conversaciones del VAR en acciones polémicas. Sin embargo, parece que LaLiga le ha cogido el gusto a dar un paso adelante y cuatro atrás, porque a la semana siguiente, Gerard Romero filtraba audios de la Sala VOR que no salieron a la luz del Real Madrid - Almería. Las élites de la federación futbolística, decidieron que en vez de investigar la gestión deplorable que descubrían los audios, era más oportuno estudiar la propia filtración de los mismos. Así, la polémica solo hace que retroalimentarse.

Martínez Munuera | Foto: EFE.

En defensa de los árbitros, la herramienta apenas lleva unos años implementada. El VAR ha sido una revolución en el mundo del fútbol, y de manera internacional, se ven aún varios años después de su implementación graves problemas. Además, la presión psicológica a la que se someten los colegiados tanto dentro como fuera de los terrenos de juego les está haciendo claramente mella, más aún en un deporte corrompido por el odio. Las declaraciones de las altas esferas solo hacen que aumentar la presión sobre los árbitros, que ya se han reunido en más de una ocasión contra las constantes presiones.

Una breve conclusión

Las calamidades que está provocando el VAR son cada jornada más ostensibles. Esta mala gestión es multicausal. La visible corrupción dentro de la federación es insostenible, recuerda a la teoría de la manta, tapas algo y al estirarse la manta se descubre lo otro. Las limitaciones de la herramienta no se ven solo en Segunda División, con apenas dos cámaras disponibles para evaluar las decisiones, sino también en estadios de Primera División que cuentan con decenas de tomas distintas para decidir. Finalmente, el nivel de los colegiados en España deja mucho que desear, y a pesar de no ser ellos los que juegan, se las arreglan para no dar pie con bola. El agente revolucionario para cambiar esto no son más que aquellos que mueven el deporte, los aficionados. El espíritu del boicot se propaga con sentido y cada vez hay más incentivos para que el descontento sea aún más general. Así, se plantea uno: ¿Delenda est el VAR?