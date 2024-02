Tras un esguince moderado que el jugador francés sufrió hace ya dos semanas, la duda sobre su disponibilidad de cara a uno de los partidos más importantes de lo temporada para los rojiblancos estaba muy presente en la afición colchonera.

"Antoine no va a participar, necesitamos que se recupere bien y del todo. Ha hecho un gran esfuerzo para llegar, pero sin duda los compañeros que estén en su lugar lo harán de la mejor manera".

"No me cambia nada, porque no creía que llegase para este partido, a pesar del esfuerzo que Antoine ha hecho para llegar, por eso ya pensé otro estilo y situación de juego".

Con este mensaje, el Cholo Simeone quería expresar su tranquilidad al no poder contar con una, sino la mejor, de las piezas del equipo.

Antoine Griezmann / @Atleti

MOMENTO DE FORMA

Además, el entrenador colchonero también ha querido dejar clara la posición del equipo tras los últimos partidos disputados, en los que el equipo no ha sido capaz de sumar de tres en tres:

"Tenemos por delante una semifinal. Todo el equipo tenemos la ilusión de hacerlo de la mejor manera, sabiendo la responsabilidad que tenemos. Vamos a afrontar el partido con actitud, contra un equipo que juega muy bien, haciendo una temporada muy buena. Sin duda, un rival duro".

SOBRE EL PARTIDO

También, Simeone ha dejado claro que "llegar a una final siempre es bonito para todos, sobre todo para el aficionado, por eso espera un partido intenso, con mucha agresividad del equipo rival durante los primeros minutos, por eso tendremos que estar preparados para hacerles daño".

"Tengo la ilusión de hacer un gran partido y poder llegar a la final, que es lo que los aficionados, jugadores y equipo queremos."

Al ser preguntado sobre la posibilidad de llegar a los penaltis y, por tanto, ensayarlos previamente, Simeone contestó lo siguiente:

"Sería un escenario de 120 minutos, con nervios, intensidad, cansancio y responsabilidad de tirar un penalti. Eso no se puede generar, pero siempre ensayamos los penaltis, no para este partido en concreto".

"Lo que el partido nos demande, tendremos que afrontarlo. A veces lo que esperas de un partido, no se refleja con la realidad. Yo imagino que saldrán agresivos los primeros minutos, pero depende del rival. El fútbol es muy cambiante e inesperado".

"Tienen la gente a favor, y van ganando el partido, con futbolistas jóvenes, será un partido intenso. Tenemos que ser capaces de hacer dos goles más que ellos."

Athletic Club vs Atlético de Madrid / @Atleti

EL ATLETI FUERA DE CASA

Simeone quiso aclarar, tras una pregunta en referencia a la diferencia de partidos de cara al partido contra el Athletic y el partido contra el Inter que, "él solo piensa en el partido de la vuelta de Semifinales de la Copa del Rey".

"Ojalá mañana podamos demostrar todo lo bueno que podemos hacer fuera de casa".