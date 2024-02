La disputa de una semifinal siempre trae algún que otro nervio, pero, para los del Cholo, aún más. Y es que estos deben remontar el 0 – 1 con el que salieron del Metropolitano, pero esta vez, en San Mamés. Los del Cholo perdieron su imbatibilidad en su feudo tras un gol temprano de Álex Berenguer de penalti y no pudieron darle la vuelta al resultado. Por lo que, mañana, deberán luchar contra corriente en el estadio vasco para poder hacerse con la eliminatoria.

Los madrileños tratarán de dejar de ser ese equipo flojo como visitante y llegar pisando fuerte a Bilbao para llevarse el billete a la Cartuja para el próximo 6 de abril. Mientras que los bilbaínos buscarán, con el apoyo cercano de su gente, que el resultado les siga favoreciendo y ser ellos quienes lleguen hasta la final, donde se enfrentarán al RCD Mallorca, la sorpresa de esta edición copera.

Reinildo y Correa celebrando un gol. | Foto: Atlético de Madrid on X.

Una imbatibilidad truncada por los vascos

El Atlético de Madrid gozaba de una imbatibilidad en su feudo, la cual fue frenada por la victoria del Athletic de Bilbao en el Cívitas Metropolitano en la ida de la semifinal.

Hasta dicho momento, el conjunto rojiblanco llevaba sin perder un encuentro como local 14 partidos, concretamente desde febrero de 2023. Pero como visitante no puede decir lo mismo.

Los del Cholo se ven faltos de poder como visitantes, lo que les coloca como cuartos en la clasificación del campeonato ordinario, descolgándose así de la lucha por la liga, quedando toda su esperanza en hacerse con la Copa.

Tras vencer a CD Lugo, Real Madrid y Sevilla los del río Manzanares buscan pasar por encima del Athletic Club como último peldaño para levantar la Copa del Rey.

Rodrigo de Paul frente al Athletic de Bilbao. | Foto: Atlético de Madrid on X.

Pero el presente mes de febrero es un tanto desilusionante para la afición rojiblanca, y es que el equipo solo ha visto la victoria en un encuentro de los seis disputados, siendo este contra la UD Las Palmas.

En los cinco restantes se ha hecho con el empate en dos de ellos, frente a su eterno rival, el Real Madrid, y el colista de la liga, el Almería, y ha visto la derrota frente a Athletic en Copa, Sevilla en LaLiga EA Sports e Inter en Champions League.

Racha imparable, en busca del pase a la final como guinda

En la otra cara de la moneda está el Athletic de Bilbao, que ya se ubica en la parte europea de la tabla, concretamente como quinto, haciéndose con la plaza para la UEFA Europa League.

Uno de los equipos más experimentados en el campeonato copero y que se proclama como favorito busca volver a llegar a una final, como hizo en 2020, pero poder disfrutarla esta vez con su afición. La final de 2020, un tanto atípica, disputada un año después y sin afición, por lo que los de Ernesto Valverde buscarán sacarse esa espina clavada y poder jugar una final con el apoyo de su gente.

Los bilbaínos se han hecho con la victoria frente a Rubí, Cayón, Eibar, Alavés y Barça y buscarán mantener el resultado a favor del que gozan por el momento para presentarse en la Cartuja el próximo 6 de abril y luchar por levantar el título.

Nahuel Molina frente al Athletic de Bilbao. | Foto: Atlético de Madrid on X.

En su caso, el mes de febrero es más esperanzador que en el lado madrileño. Los de Valverde han ganado tres de los cinco encuentros disputados, siendo estos frente a RCD Mallorca y Girona en liga y frente a su rival de mañana, Atlético, en Copa. En cambio, ha visto el empate frente al colista de la liga, el Almería y se ha vuelto de vacío del Benito Villamarín, perdiendo por tres goles a uno frente al Betis.

Encuentros previos

Ambos equipos se van a ver las caras un total de cuatro veces, contando los dos encuentros de LaLiga EA Sports y los dos de la semifinal de Copa. Y, hasta el momento, el Athletic de Bilbao se ha hecho con los dos ya disputados, es por ello por lo que los del Cholo irán en busca de esa revancha personal.

Los jugadores del Atlético de Madrid. | Foto: Atlético de Madrid on X.

Además, este es uno de los encuentros más igualados del fútbol español, y es que de los últimos 30 partidos entre ambos equipos, los bilbaínos se han hecho con la victoria en 13 de ellos, los madrileños en otros 13 y el empate se ha visto en los 4 restantes. Por lo que ambos equipos buscarán que la balanza de victorias caiga de su lado.

Temporada Local Resultado Visitante Copa del Rey 2023/2024 Atlético de Madrid 0 – 1 Athletic de Bilbao LaLiga EA Sports 2023/2024 Athletic de Bilbao 2 – 0 Atlético de Madrid LaLiga EA Sports 2022/2023 Atlético de Madrid 1 – 0 Athletic de Bilbao LaLiga EA Sports 2022/2023 Athletic de Bilbao 0 – 1 Atlético de Madrid LaLiga EA Sports 2021/2022 Athletic de Bilbao 2 – 0 Atlético de Madrid

Lucha de banquillos

El Cholo sabe que el partido de mañana, frente a un gran rival, y, además, en su casa, va a ser duro de roer, pero confía en los suyos; "El Athletic Club está haciendo una temporada muy buena y es un rival duro, tendremos que estar preparados para llevar el partido a dónde creemos que podemos hacerles daño".

Además, señaló que llegar a una final siempre es muy bonito para la afición, para el club y sobre todo para los jugadores. "Habrá un ambientazo y no nos esperamos un partido que no sea intenso, con una gran agresividad al inicio del partido por parte de ellos como acostumbran a hacer", añadió.

Además, habló del caso de Griezmann, quien no estará disponible para el encuentro de mañana: "Antoine no va a jugar, que no esté no me cambia el plan porque no me imaginaba tenerle disponible para este partido, aunque ha hecho un esfuerzo enorme para estar con el grupo los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera".

Por su parte, Ernesto Valverde señaló que “es un partido fuerte y esperamos estar a la altura para poder pasar a la final”. Y también añadió que sabe que la afición de San Mamés les empujará mucho.

Árbitro del encuentro

El colegiado asignado para la vuelta de semifinales entre Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid será el alicantino Juan Martínez Munuera, que contará con Diego Barbero Sevilla y Miguel Martínez Munuera como asistentes y Sergiu C. Muresan Muresan como cuarto árbitro y la ayuda de Eduardo Prieto Iglesias e Íñigo Prieto López de Cerain como encargados del VAR.

Convocatoria de ambos equipos

Ninguno de los equipos ha hecho aún pública la convocatoria para el encuentro de mañana.

Posibles onces