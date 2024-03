Las cesiones se dan cuando hay expectativas puestas en un jugador, pero en la plantilla no tiene cabida. Normalmente, en Can Barça, salen cedidos jóvenes con mucha proyección, que van a curtirse fuera de la ciudad condal para poder buscarse un hueco en el once, una vez cumplido el préstamo. Actualmente, el FC Barcelona tiene cedidos a ocho jugadores.

Ansu Fati

La penúltima perla de la Masía, antes de la irrupción de Lamine Yamal, está jugando en el Brighton de Roberto de Zerbi, posible sustituto de Xavi. El hispano-guineano suma 19 partidos en los que ha podido aportar 4 goles. Cabe recordar que termina contrato en junio y podemos vivir una de las despedidas más duras de la última década azulgrana. Después de la terrible lesión, Ansu no ha vuelto a ser el mismo y parece que no tendrá sitio en el equipo la temporada que viene.

Eric García

El central de Martorell está cuajando una excelente temporada en el Girona. El futbol que propone Michel es muy parecido al ADN del Barça y eso ha favorecido al catalán. El canterano suma 19 partidos y 2 goles, además de haber mejorado defensivamente, tanto en los duelos como con los balones a sus espaldas. Los galones que ha adquirido en Montilivi pueden suponer la vuelta de Eric a una zaga muy cuestionada.

Pablo Torre

El cántabro no ha caído de la misma manera en tierras gerundenses. El centro del campo de Michel tan consolidado por Aleix, Yangel Herrera e Iván Martín, no ha permitido que Torre pudiera sumar una buena cantidad de minutos. Ha participado en 21 encuentros, pero de manera residual jugando el descuento en la mayoría de ocasiones. El joven de 20 años solo ha marcado un gol. Con la irrupción de Fermín, la posibilidad del interior para permanecer en la plantilla del primer equipo se diluye.

Álex Valle

Se ha hablado mucho, últimamente, sobre la oportunidad que puede tener el joven lateral izquierdo de 19 años el año que viene, ante la baja de Balde y el posible no fichaje de João Cancelo. Valle acumula dos cesiones en Andorra y en el Levante. Con el conjunto granota ha disputado 21 partidos y suma más de 1800 minutos. Termina contrato en junio, aunque parece que el Barça va a prolongar su relación con el jugador unos años más.

Alex Valle disputando un encuentro con el Levante./ El Desmarque

Chadi Riad

Una de las revelaciones de La Liga es propiedad del FC Barcelona. El internacional marroquí suma 19 partidos y junto a Germán Pezzella está siendo una dupla defensiva excepcional. La temporada pasada estaba jugando en el filial culer en Primera Federación. Un año después, ha participado en la Copa África, la Conference League y Primera División. El Real Betis tiene una opción de compra de 3'5M, pero el FC Barcelona se guardó una recompra de 7M. Todo apunta a que los andaluces van a hacerse con los servicios del central, ya que es una gran oportunidad de mercado.

Sergiño Dest

Una de las apuestas del mandato de Bartomeu fue el holandés, quien no logró convencer en el conjunto azulgrana. Esta temporada ha vuelto a salir cedido al PSV, después de su estancia en el Milan. Dest lleva 29 partidos entre Liga y Champions League. Es otro de los jugadores que termina contrato en junio y sería sorprendente que el Barça le ofreciera una renovación.

Julián Araujo

El icónico futbolista partícipe de las celebraciones del FC Barcelona durante la temporada pasada salió cedido en el inicio de liga dirección Las Palmas. En el conjunto canario y con García Pimienta en los mandos suma 22 partidos y 2 goles. También termina contrato en junio y el club tiene que decidir si el mexicano merece una oportunidad.

Clement Lenglet

El francés lleva dos años en Inglaterra. Tras su préstamo con los Spurs, el central volvió a salir cedido al Aston Villa, con el que no se ha ganado la titularidad. Termina contrato y lo más seguro es que el Barça le ofrezca una salida.