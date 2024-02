Durante la etapa Xavi Hernández en el Barça, que finalizará a finales de junio, uno de los brotes verdes ha sido el juego que le ha sacado a la cantera. Una persona que conoce la casa como es Xavi ha sabido buscar soluciones en la cantera, y en más de una ocasión las ha encontrado. En esta misma temporada y desde la pretemporada, los jóvenes de las categorías inferiores han sido parte del primer equipo del FC Barcelona. Y como caso excepcional, muchos de ellos han tenido minutos y están siendo importantes en estos momentos claves de la temporada.

En el pasado mes de julio, Xavi Hernández se llevó a la gira americana de amistosos de pretemporada a varios jóvenes de la cantera. Lamine Yamal, Faye o Fermín López, entre ellos. Este último pilló por sorpresa a muchos aficionados del Barça, ya que no conocían a este tal Fermín López. Muchos lo conocieron en la madrugada del 29 de julio de 2023, donde Fermín debutó como azulgrana anotando un golazo desde fuera del área ante el eterno rival, el Real Madrid. Además de la victoria por 3-0 a los blancos, los culés vieron por primera vez a Fermín, y muchos se quedaron atónitos con la personalidad del joven de Huelva.

Rápidamente, Fermín se contrastó como jugador del primer equipo, ni tan solo tuvo tiempo a disputar ni cinco partidos con el Barça Atlètic. Junto a Lamine Yamal en el Joan Gamper ante el Tottenham, deslumbraron en Montjuic e ilusionaron a todo el barcelonismo. Con la lesión a principios de temporada de Pedri y más tarde De Jong, Fermín fue el sustituto natural, pero poco a poco y hasta el día de hoy, no ha disputado los minutos que pensábamos que disputaría. Lo cierto es que, dejando a un lado la meritocracia, el de El Campillo es el 18º jugador de la plantilla actual en el ranking de minutos.

Si nos fijamos en este ranking de minutos, Fermín es indiscutiblemente jugador de la primera plantilla del Barça. Su ficha cambió a ser de la primera plantilla este pasado 30 de enero, con el dorsal 16 oficial. Por lo tanto, juzgando su situación como jugador del primer equipo, a Fermín le falta protagonismo. Gavi, su gran amigo, con 12 partidos jugados, le sigue sacando casi 300 minutos de juego pese a la horrible lesión que sufrió el pasado mes de noviembre. De Fermín se decía que era el que debía cubrir el sitio de Gavi hasta su recuperación, pero ni mucho menos ha sido así.

Otro dato significativo es que Pau Cubarsí está a dos partidos de superar al de Huelva, la cosa es que el joven central tan solo ha disputado 7 partidos en comparación con los 19 de Fermín. Mientras que es uno de los jugadores del Barça que más partidos ha disputado en la presente temporada de la Liga, es el antepenúltimo jugador con menos minutos, por delante de Sergi Roberto y Marcos Alonso, ambos lesionados gran parte de la temporada.

Fermín, el Gavi 2.0

Fermín y Gavi, Gavi y Fermín. Ambos españoles, de Andalucía, y del Barça. Mientras que la temporada pasada Fermín jugaba en el Linares en Primera RFEF, su compañero Gavi deslumbraba en un Barça campeón de liga y la selección española, protagonista en la consecución de la Nations League. Dos grandes amigos desde pequeños, ya que ambos jugaron en la cantera del Real Betis.

Imágenes de Fermín y Gavi en sus etapas como jugadores del Real Betis.

Su relación fue a más en esta temporada, donde volvieron a compartir vestuario. Con la irrupción de Fermín y con la contrastación de Gavi, al Barça no le iba a faltar actitud. Pero desde que Gavi se lesionó de la rodilla en ese partido con la selección, ni el Barça ni Fermín han vuelto a ser lo mismo.

Dos grandes amigos, pero uno de ellos es el referente del otro, y así lo ha dicho Fermín en numerables ocasiones. Para él, Gavi, es su referente en el mundo del futbol a día de hoy. Ambos tienen una cosa en común, y es la garra y el respeto que muestran en el campo y el orgullo que representan como jugadores del FC Barcelona. Sus puestas en escena en el campo no pasan desapercibidas, y en el caso de Fermín, aunque no disponga de tantos minutos, también.

Fermín y Gavi muy unidos en cada viaje del Barça // X:FC Barcelona

Por poner un ejemplo, en la derrota que sufrió el Barça en Montjuic ante el Real Madrid por 1-2, hubo dos protagonistas irrefutables del conjunto azulgrana: Gavi y Fermín. Con las lesiones de De Jong y Pedri, ambos tuvieron la oportunidad de ser titulares ante el Madrid en la Liga, y pese a la derrota in extremis con el gol de Bellingham, ambos jugadores salieron ilesos de críticas por sus grandes actuaciones. "Los únicos en poner orgullo en el campo", eran algunas de las frases que recitaban algunos aficionados tras la derrota.

Otro ejemplo de la actitud de Fermín como jugador culé es en la derrota ante el Madrid en la final de la Supercopa de España en Arabia. Con el resultado de 4-1 en el marcador, Fermín saltó al campo a intentar dejar al Barça con orgullo, luchó y peleó cada balón como si de un empate se tratase. Pese a jugar 25 minutos, muchos culés le otorgaron el MVP del partido por mostrar actitud y, sobre todo, sentimiento azulgrana, como hubiese hecho también su gran amigo Gavi. Fermín se ganó al público y al míster Xavi, que lo puso de titular al siguiente partido ante el Unionistas de Salamanca en Copa del Rey. Fermín respondió con otro gran partido a sus espaldas, consiguiendo así la clasificación para cuartos de final.

Imagen de Fermín Lopez ante Unionistas de Salamanca en Copa // OneFootball

En muchas ocasiones hace falta un Fermín

Si hay algo que no se le puede reprochar a Xavi Hernández, es el trato con la cantera durante su etapa de dos años y medio como entrenador culé. Pero en el caso concreto del joven mediocampista, quizás Xavi no está siendo del todo justo con él. Sorprende que para el técnico, Fermín ha pasado de ser su favorito a ser el gran olvidado de los jugadores que han salido de la cantera esta temporada. Igual que ahora Lamine Yamal le tiene enamorado, Fermín en su momento se creía que iba a ser intocable esta temporada en el primer equipo.

Algo ha cambiado en la mente de Xavi y de su staff técnico, en el cual ya no ven a Fermín como una clara solución cuando el Barça lo necesita. En lo que llevamos de 2024, Fermín tan solo ha sido titular en los dos primeros partidos de Copa del Rey ante Barbastro y Unionistas, pero en octavos ante el Athletic, no disputó ni un solo minuto en los 120 que se disputaron. En la Liga todavía no ha iniciado ningún encuentro como titular en lo que llevamos de año. Ante Osasuna, salió en el minuto 5' por la lesión de Ferran Torres, pero incomprensiblemente Xavi Hernández le sustituyó en el 55'. Ante Alavés, Granada y Celta volvió a ser suplente y tan solo jugó algunos minutos finales.

FC Barcelona

Pero el estallido de la afición con el caso Fermín sucedió el pasado miércoles en el Stadio Diego Armando Maradona. En el minuto 60 de partido el Barça anotó el primer gol mediante Robert Lewandowski, después del gol, el Barça cayó, sobre todo, físicamente. Y si algo tiene Fermín López, son piernas, por lo que el cambio era evidente para cualquiera, menos para Xavi, que optó por Oriol Romeu. El técnico de Terrassa recibió muchas críticas por la ausencia de Fermín en el clave encuentro de Champions League ante el Nápoles, también por su mala gestión de partido tras el gol culé.

Este último partido ante el Getafe, Fermín no fue titular tampoco, pero salió en el minuto 60 de partido y le dio tiempo a meter el cuarto gol. Y es que pese a su pobre minutaje, Fermín suele ser eficaz cada vez que sale desde el banquillo. Tiene, al menos, una oportunidad por partido de anotar gol, por su insistencia y por su actitud en defensa desde el inicio de la presión en el área contraria. Veremos como continúa el caso Fermín en estos próximos meses claves, pero aunque siga sin tener minutos, habrá que ver como lo recibe el nuevo entrenador a principios de la próxima temporada.