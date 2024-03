El Athletic Club logra sacar un buen resultado ante un gran FC Barcelona. El resultado en San Mamés fue de 0-0, aunque ambos equipos tuvieron varias ocasiones claras para llevarse el partido. El Barcelona sufrió dos lesiones en la primera mitad del partido por parte de Frenkie De Jong y Pedri, quienes abandonaron el campo entre lágrimas.

En la primera mitad, el conjunto dirigido por Xavi Hernández, comenzó algo mejor que los de Valverde. Los primeros 10 minutos, fueron de posesión casi total para el conjunto catalán, pero el Athletic, supo reaccionar, y tuvo varias ocasiones claras para mandar el balón al fondo de la red.

Por parte del Athletic, la ocasión más clara vino por parte de Iñaki Williams, quien tras un pase atrás raso de Berenguer, estuvo a punto de hacer el primero de la noche en el minuto 25. También se protestó un posible penalti sobre Imanol García de Albéniz, aunque el árbitro finalmente señalo que no había infracción.

Por parte del Barcelona, la ocasión más clara de la primera mitad estuvo en manos de Joao Cancelo, que tras haber tenido que salir Unai Simón de su portería para despejar un balón, el esférico le llegó al lateral portugués, quien desde su propio campo, disparó a puerta, pero tras una gran actuación de Yeray, el balón no entro por poco.

Yeray sacando el balón sobre la línea / Fuente: Instagram

Ya en la segunda mitad, el partido se encontró algo mas trastabillado. Ambos equipo tuvieron varias acciones para meter gol, la mas clara fue para el Barca, que tuvo en los pies de Lewandowski el primero, pero Aitor Paredes volvió a aparecer para evitar ese tanto con sus piernas. En el Athletic se notó el cansancio tras haber jugado Copa del Rey hacía 48 horas. Tras eso, el Athletic sumó un punto y se afianzó más que nunca en puestos europeos, y el Barcelona volvió a desperdiciar otra bala para ponerse segundo.

Criterios de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin clasificar)

Unai Simón

6/ Raro. Unai Simón volvía a jugar otra vez después de no haber disputado la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, y su encuentro fue algo raro, no estuvo cómodo con los pies, y erró varios pases en saques de puerta. Eso sí, estuvo valiente para salir a despejar dos balones fuera del área.

Unai Simón estirandose para parar el balón / Fuente: Getty Images

Imanol

9/ Maduro. El partido que cuajó el lateral izquierdo del Athletic, fue para quitarse el sombrero. El Barcelona conocía de su situación, no jugaba muchos minutos, y hoy le tocaba contra un "grande". El equipo catalán le estuvo buscando por su banda casi todo el partido, pero él, muy tranquilo, muy seguro, realizó una actuación para el recuerdo.

Paredes

8/ Titán. El defensor del Athletic no estuvo nada mal ante el Barca de Xavi. Tuvo varios errores con el balón en los pies que podrían haber costado muy caro, pero salvó también al equipo en varias situaciones. Además, estuvo muy contundente en los saltos y las disputas.

Yeray

8/ Contundente. Volvía a la titularidad Yeray Álvarez debido a que Vivian se encontraba amonestado. Poco a poco va cogiendo más minutos y su partido fue muy bueno. Salvó al equipo en el minuto 34 haciendo una chilena sacando el balón sobre la línea de gol. Para llevar tiempo sin jugar, estuvo muy bien.

Prados

8/ Fino. Prados volvía a jugar en su antigua posición, la de lateral derecho. Para haber estado mucho tiempo sin jugar ahí, el partidazo del joven mediocentro fue admirable. Muy participativo en ataque y muy rocoso en defensa. Además venía de jugar contra el Atlético hacía apenas 48 horas.

Prados corriendo / Fuente: Getty Images

Vesga

6/ Ave Fénix. Mikel Vesga, como si del resurgir del Ave Fénix se tratara, volvió a recuperar de la noche a la mañana su gran nivel. Hizo un partido extraordinario, aunque cometió un par de errores con el balón, fruto seguro de la desconfianza.

Dani García

8/ Rocoso. Otra gran actuación la de Dani García, partidazo del mediocentro defensivo. Muy participativo con el balón, apareciendo en la salida del equipo, y siendo una roca defensivamente hablando. Para ser de los que menos juega, demuestra que con poco, es un grandísimo jugador.

Unai Gómez

8/ Espectacular. El ya conocido en Bilbao como Rocky Balboa, realizó un partido sublime ante un gran Barcelona. Se mostró muy fuerte y valiente en todos los sentidos. Una jugada donde recorrió mucho campo por la banda, hizo que la grada le ovacionara y con razón tras tanto desgaste físico.

Unai Gómez contra Fermín / Fuente: Getty Images

Berenguer

7/ Correcto. Berenguer no hizo mal partido, pero le faltó ser algo más contundente en el último pase, como una devolución en ataque a Imanol, donde el lateral no pudo llegar fruto del mal pase, generando una contra. Aun así, hizo mucho trabajo sin balón y acabó muy cansado.

Iñaki Williams

7/ Irregular. Más de lo mismo para el mayor de los hermanos Williams, tuvo un partido muy irregular. Ayudó al equipo sin balón, pero le faltó ser más contundente en las apariciones en ataque. Cabe resaltar que venía de jugar hacía 48 horas.

Guruzeta

6/ Agotado. Guruzeta no pudo dar más de sí. Hoy en ataque faltaban piernas, el oxígeno era tan limitado que hasta Guruzeta, que venía de jugar también hacía 48 horas, terminó muerto de cansancio teniendo que ser sustituido. Aun así, le faltó estar un poco más presente en el área para los centros.

Galarreta

7/ Participativo. Nada más saltó al terreno de juego, Galarreta lo tenía claro, quería dominar con el balón. Estuvo fino recuperando balones en campo propio, pero en las contras a favor, le faltó algo de claridad, el equipo en ese sentido no estuvo fino.

Galarreta con el balón / Fuente: Getty Images

Sancet

6/ Decente. Sancet, al igual que varios compañeros suyos, disputó los 90 minutos frente al Atlético en copa. Salió en la segunda mitad cuando el equipo necesitaba defender algo más, y no lo hizo mal, aunque en ataque no apareció.

Adu Ares

5/ Se esperaba más. Hoy Adu no tuvo mucha presencia en el campo. Tan solo contó con 15 minutos, pero en ese tiempo, el Athletic estaba más pendiente de no recibir, que de marcar, por eso no tuvo tanta participación. Lo peor que hizo fue no ayudar muy bien en defensa, teniendo que obligar a otros compañeros a desgastarse aún más.

Villalibre

0/ Vergonzoso. La actitud que mostró en el campo el búfalo no es admirable. Contó con 15 minutos, pero en ese tiempo no se le recuerda corriendo en ningún momento. Además de eso, estuvo fuera de posición todo el rato, no aparecía y cuando el equipo lanzaba la contra, él no hacía nada. Muy mal partido.

Óscar de Marcos

7/ Capitán. El capitán del Athletic venía de disputar el partido de Copa del Rey, por eso hoy, fue relegado al banquillo. Aun así, los 10 minutos que estuvo en el campo, demostró porque es el capitán del equipo y supo corregir muy bien los errores de posicionamiento de Adu Ares.

Ernesto Valverde

9/ Atrevido. El "txingurri" Valverde decidió apostar por los jugadores que menos solían jugar ante un equipo mejor clasificado, y con mejor plantel. En redes, antes del partido, se comentaba que salir con esos jugadores era tirar el partido, pero él demostró que no, e hizo que jugadores como Vesga o Imanol, volviera a jugar de lujo. Muy buen planteamiento el del míster.