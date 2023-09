Previa Athletic vs Getafe: en busca de la primera victoria fuera

En esta jornada 7 de LaLiga, el Athletic y el Getafe se verán las caras con el fin de abatir a su rival y seguir sumando posiciones en la tabla. El Athletic, por su parte, ocupa la cuarta posición de la tabla con 13 puntos. Se encuentra en el Top10 como equipo local, con seis puntos cosechados en casa en estas siete jornadas. Y como equipo visitante se encuentra en la segunda posición, gracias a los siete puntos conseguidos fuera de casa. Con muy buenas vibras y garra comenzaba esta jornada los bilbaínos que quieren seguir plantando cara a sus rivales para intentar subir en cada jornada puestos en la tabla y mantenerse entre los cuatro primeros y con el puesto en la Champions League. Por su parte, los de Bordalás, se encuentran en el puesto 14 con siete puntos, muy igualado con sus rivales. Se encuentra en el quinto puesto como mejor equipo local, habiendo conseguido siete puntos jugando en casa. Como equipo visitante, siguen luchando por mejorar la marca, y es que todavía no se han hecho con ningún punto fuera de casa, lo que hace que sigan echándole ganas y garra para poder mejorar esta puntuación y lograr abatir a sus rivales con el calor de su casa desde lejos.

Historial

Estos dos rivales se han enfrentado en un total de 36 ocasiones. Entre este total de encuentros disputados entre ellos, once se han decantado a favor del Athletic, mientras que en nueve ocasiones el Getafe se hacía con la victoria de los encuentros. En los encuentros restantes, 16, los rivales firmaban las tablas.

Las últimas cinco ocasiones en las que los rivales se encontraban en el terreno de juego, el Athletic se hizo con una contundente victoria tras marcar cinco goles a los azulones, finalmente en encuentro finalizó con el 5-1. En las ocasiones restantes, cuatro, los rivales firmaban las tablas. En dos ocasiones ninguno de los rivales fue capaz de abatir la portería contraria, mientras que en las otra ocasión, lograron anotar un gol entre los tres palos de las porterías rivales. En el encuentro restante, ambos equipos lograron anotar dos goles durante el tiempo de juego.

Encuentro Getafe vs Athletic en la jornada pasada // Fuente: LaLiga

¿Cómo llegan?

El Athletic llega al encuentro contra el Getafe con una muy buena racha. En los últimos cinco encuentros ha obtenido un empate ante el Mallorca, donde el encuentro finalizó sin goles para ninguno de los rivales, por lo que el luminoso final indicaba el 0-0. Por otro lado, en los encuentros restantes, el cuadro de Ernesto Valverde, finalizó los encuentros con victorias ante sus rivales. Ante Osasuna ganó por cero goles a dos, ante el Betis también ganaba por diferencia de dos goles, pero esta vez el luminoso indicaba el 4-2 al finalizar. La siguiente victoria llegó ante el Cádiz, por un contundente 3-0. La última victoria fue ante el Alavés, tras encajar dos goles en la portería rival, el Athletic se hacía con los tres puntos de la victoria.

Por su parte, el Getafe se encuentran en una racha mejorable. En los últimos cinco encuentros los azulones se han hecho con dos victorias, una de ellas ante el Alavés, donde el cuadro azulón se llevaba los tres puntos por la mínima, 1-0. La siguiente victoria fue ante Osasuna, donde el encuentro, bastante reñido, finalizó con el 3-2 favorable a los de Bordalás. Los tres encuentro restantes resultaron derrotas para el Getafe, la primera llegó ante el Girona por un contundente 3-0, la segunda derrota llegó en el encuentro ante el Real Madrid, donde por la un gol de diferencia se le escapa al Getafe el encuentro, 2-1. La última derrota llegó en el encuentro ante la Real Sociedad. En este encuentro, el Getafe resultó abatido por un solo gol de diferencia, este encuentro de bastantes goles finalizó de mala manera para los azulones, 4-3 marcaba el luminoso al finalizar el encuentro.

Ausencias

Para este encuentro ambos equipos cuentan con ausencias que pueden afectar al transcurso del encuentro en los equipos. El equipo bilbaíno no podrá contar con la participación de Ruiz de la Galarreta, debido a una lesión muscular que lo mantendrá ausente hasta mediados del mes de octubre. Por otro lado, tampoco podrá contar con Nico Williams por una lesión muscular que lo mantendrá alejado hasta principios del próximo mes.

Por parte del cuadro azulón, los visitantes no podrán contar en el terreno de juego con Luis Milla, debido a problemas físicos que no le permitirán volver hasta principios del próximo mes de octubre. Por otro lado, también estará ausente Enes Ünal, el delantero, que sufre una rotura del ligamento cruzado, por lo que no podrá volver hasta mediados de enero del 2024.

Árbitro del encuentro

En esta ocasión, el encargado de guiar el encuentro es Díaz de Mera. El árbitro perteneciente al Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha, con 34 años de edad, tiene una amplia trayectoria en los encuentros de la máxima categoría del fútbol español. Lo acompañará en el VAR su compañero Prieto Iglesias.

Getafe vs Athletic, temporada 2022/2023 // Fuente: LaLiga

Declaraciones

Ernesto Valverde: “Prevemos un partido duro, disputado y complicado", asegura el técnico del Athletic. “Queremos seguir en la buena línea", añade.

Bordalás: "Hay que mejorar el equilibrio a nivel defensivo", asegura el técnico azulón. "El Athletic es un gran rival, mete un nivel de intensidad muy alto, están en un gran momento y en la Catedral del fútbol español es un sitio que a cualquier jugador y entrenador le encanta”, añade refiriéndose a su próximo rival.

Convocatoria

Los convocados por parte del Athletic para el encuentro ante el Getafe son: Unai Simon, Agirrezabala, Vivian, Paredes, Yeray, Vesga, Berenguer, Sancet, I. Williams, Muniain, Guruzeta, Dani Garcia, Lekue, Yuri, De Marcos, Imanol, Villalibre, Ander Herrera, Raúl García, Prados, Adu Ares y Unai G.

Los convocados por parte de Bordalás para el encuentro de esta jornada son: Fuzato, David Soria, Benito, Djene, Angileri, Gaston, Domingos D., Mata, Arambarri, Óscar, Aleña, Greenwood, Latasa, Alderete, Rico, Lozano, Carmona, Mayoral, Maksimovic, Iglesias, Damián, Mitrovic y John.

Posible alineación

La posible alineación por parte del Athletic puede ser: Julen Agirrezabala, De Marcos, Aitor Paredes, Yeray, Imanol, Dani García, Herrera, I. Williams, Oihan Sancet, Muniain y Asier Villalibre.

Por parte del Getafe, la posible alineación en el encuentro puede ser: David Soria, Damián Suárez, Mitrovic, Duarte, Diego Rico, Djené, Maksimovic, Carmona, Aleñá, Mayoral y Latasa.