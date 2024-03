Aparte del peso en el juego del equipo colchonero, Antoine Griezmann es el máximo asistente y el segundo máximo goleador de la plantilla rojiblanca. Dato en el que Simeone se apoya para siempre que hay un duelo de vital importancia para el Atlético de Madrid, depositar toda la confianza en él.

Importancia a lo importante

Siendo también muy regular en la liga nacional, en la cual ha visto portería en once ocasiones jugando 25 partidos con la elástica del club colchonero, la competición fetiche del francés para anotar es la Liga de Campeones. En los seis partidos de la fase de grupos y ambos choques ante el Inter de Milán en octavos de final Antoine ha anotado en seis ocasiones, uno ante el Feyenoord en casa; tres entre los dos partidos que jugaron ante el Celtic de Glasgow; uno en el partido en casa contra la Lazio y el gol en el Cívitas Metropolitano con el Inter de Milán que inició la remontada del conjunto de Simeone.

El factor goleador que aporta El Principito a los de Simeone es una de las claves de que el equipo madrileño sea uno de los conjuntos que más goles anotan en Europa. En total el Atlético de Madrid ha marcado dieciocho goles entre todos los partidos de Champions League, de los cuales seis son de Griezmann. Sin sus goles el Atlético hubiera clasificado como segundo en el grupo y no hay ni que decir que sin él no se hubiera podido realizar aquella histórica gesta en el Metropolitano eliminando al Inter, uno de los equipo en mejor forma de todo el mundo, los cuales partían como claros favoritos.

Griezmann en el partido en Glasgow / X: @AntoGriezmann

Comiendo en la mesa de los grandes

Con los números anteriormente mencionados, están claras dos cosas: El Atlético de Madrid tiene a uno de los mejores futbolistas del planeta y que pocos han logrado las cifras que actualmente el de Mâcon registra. Primero que de los top cinco goleadores de la competición es el más impacto tiene en su equipo, pues Antoine ha marcado una tercera parte de los tantos de su equipo. Solo está empatado con Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé (básicamente los mejores delanteros del planeta). Lo de Antoine cobra mucha más importancia si se tiene en cuenta que él realmente no es delantero centro puro, como si lo son sus competidores por el pichichi europeo, pues el que hace la función de ''nueve'' para Diego Pablo Simeone es Álvaro Morata (el español también tiene unos promedios fantásticos en esta competición, lleva cinco en ocho encuentros, una media de 0.63 por cada partido).

Recordando su famosa frase: ''ya como en la mesa de Messi y Cristiano'' algo de razón llevaba el ex delantero de la Real Sociedad. Los que están considerados como mejores jugadores del planeta como pueden ser Vinicius Jr y Jude Bellingham no superan ninguno las cifras del francés y juntos solo le superarían por uno. Cobra más valor esto de Antoine ya que se ha enfrentado a equipos como el Inter que son muy duros, a diferencia del Madrid que se enfrentó al RB Leipzig, rival bastante más flojo ( aunque el equipo dirigido por Carlo Ancelotti lo pasó mal para eliminar a los alemanes, pues si no hubiera sido por una decisión muy dudosa del árbitro en la ida y mala fortuna de Dani Olmo en la vuelta seguramente otro gallo cantaría).

Griezmann vs Inter / X: @atleticodemadrid

La mejor temporada goleadora de Antoine en Europa

Antoine Griezmann, reconocido por su destreza en el terreno de juego, ha dejado una marca destacada en la escena europea, particularmente en la Champions League. En el año 2016, brilló con siete goles, contribuyendo significativamente al avance de su equipo hasta la final del torneo. En el siguiente año, en 2017, rozó nuevamente la cima con seis goles, quedándose a un solo tanto de igualar su hazaña anterior. Ahora, en la presente temporada, ha igualado su segundo mejor desempeño goleador, y lo ha logrado con menos minutos en el campo. La coyuntura actual del Atlético de Madrid, donde la conquista del campeonato nacional parece una meta difícil de alcanzar, añade más peso a la importancia de la Liga de Campeones. En este escenario, se vislumbra una oportunidad ideal para que Griezmann dé un paso adelante y se consagre como el máximo goleador del torneo, llevando a su equipo hacia la gloria europea.

Además, en el apasionante panorama de la carrera por el título de máximo goleador en la Champions League, los rivales de Antoine Griezmann también enfrentan desafíos adicionales relacionados con sus respectivas ligas locales. Mientras que algunos como Kylian Mbappé del Paris Saint Germain pueden disfrutar de una cómoda ventaja en la tabla de clasificación, con su equipo liderando con una diferencia de doce puntos sobre el segundo clasificado, otros como él mismo se enfrentan a una encrucijada estratégica. El técnico Diego Simeone del Atlético de Madrid, consciente de la importancia de Mbappé para los enfrentamientos cruciales de Champions contra equipos como el Borussia Dortmund, podría optar por reservar al jugador francés para tales encuentros. Esta decisión se ve acentuada por la similitud en las posiciones de ambos clubes en sus respectivas ligas nacionales. El Dortmund se encuentra en situaciones comparables a la del equipo colchonero en términos de la competición doméstica, lo que agrega un elemento adicional de complejidad táctica y estratégica a la lucha por la distinción del máximo goleador en la escena europea.