Luis Amaranto Perea es actualmente el segundo extranjero con más partidos en el Club Atlético de Madrid, hasta que le superó Diego Godín. Una leyenda pese a quien le pese. El central colombiano ha jugado en el equipo rojiblanco 314 encuentros y se mantuvo en el club desde la temporada 2004 hasta la 2012.

Campeón con Boca

Luis Amaranto Perea comenzó su carrera como futbolista en el año 2000. En Colombia comenzó su andadura como profesional en el Independiente de Medellín, donde consiguió en 2002 el Torneo Finalización.

En la siguiente temporada se marchó al todopoderoso Boca Juniors de Argentina a jugar la Primera División de ese país. Perea mostró una gran capacidad física y grandes actuaciones sobre el césped desde muy joven. Consiguió el Torneo Apertura 2003 de la Liga Argentina y la Copa Intercontinental.

Grandes títulos para un futbolista poco reconocido en Europa. Su fichaje por el Atlético de Madrid se fraguó en un amistoso que jugaron Boca y Atleti en el Vicente Calderón. Los dirigentes del club madrileño se fijaron en él y así fue como Luis fichó por el Atleti en el que estaría 8 temporadas.

No fue camino de rosas en Madrid

El comienzo de Perea en el club rojiblanco no fue algo fácil. A pesar de ser un jugador con grandes capacidades físicas y que lo daba todo por el equipo, su juego con los pies no era lo suficientemente brillante como para dar seguridad a los aficionados. A ello hay que sumarlo que los primeros años en el club coincidieron con un época en la que el equipo no solía pelear por nada y se mantenía en tierra de nadie.

Desde el 2004 hasta el 2007 el Atlético de Madrid y Perea no levantaron un título. Hasta el verano de la temporada de 2007 en la que el colombiano ganó su primer trofeo europeo al palmarés. La ya extinguida Copa Intertoto. Era un torneo que jugó el Atlético de Madrid por quedar séptimo en Liga, y tenía validez como título. Ganarlo te daba opción a jugar al comienzo de la temporada la antigua UEFA.

Su primer gran título

A pesar de los "malos" resultados en liga, tanto Perea como el Atlético de Madrid iban creciendo según los años iban pasando. Incluso el club rojiblanco ya entraba en Champions tras jugar fases y empezaba a darse a conocer por Europa.

En 2010, el Atleti cayó eliminado en fase de grupos de UEFA Champions League a la UEFA. Tras unas arduas eliminatorias. Llegó a la final con Perea como estandarte y baluarte en defensa. El 12 de mayo de 2010 Perea y el Atlético de Madrid volvieron a levantar un gran título tras muchos años de sequía. Consiguiendo la UEFA tras vencer por 2-1 al Fulham inglés.

Esa misma temporada, ya en verano, el Atlético de Madrid volvió a conseguir otro título. Dando la sorpresa consiguiendo la Supercopa de Europa en Mónaco. Tras vencer al todopoderoso Inter de Milán y vigente campeón de la Champions.

Su último título y despedida

Luis Amaranto Perea, a partir de 2011 comenzó a perder protagonismo en el Atlético de Madrid. A pesar de ello siguiendo contando para el equipo e incluso la llegada de Simeone pareció que avivó su carrera. Tuvo tiempo de igualar a Jorge Griffa como máximo extranjero en jugar encuentros con la camiseta rojiblanco, 288. Finalmente, Perea llevó la marca hasta 314 encuentros.

Ya en 2012, Luis Amaranto recibió una distinción y despedida a la altura de lo que había sido su paso por el club. Llegó a ser segundo capitán del equipo tras Antonio López, que le acompañó en su despedida. A Perea le dio tiempo a ganar un título más antes de rescindir contrato. Fue la UEFA Europa League que gano el equipo colchonero ante el Athletic Club, aunque Perea no estuvo convocado para esa final.

Luis Amaranto se retiró como futbolista profesional ya en Colombia en el Cruz Azul en 2015.