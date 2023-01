Dani Alves, arrestado en Barcelona y fuera de los Pumas de la UNAM

Daniel Alves da Silva ex estrella del FC Barcelona y ex jugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido puesto bajo arresto por la policía de los Mossos d’ Esquadra en Les Corts de la capital de Cataluña, España, tras presentarse a declarar por una denuncia en su contra que lo acusa de una presunta agresión sexual a una mujer en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre. El integrante de la Selección de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 acudió al recinto policial durante la madrugada del viernes 20 de enero del 2022.

Medios catalanes informaron, que una patrulla lo llevó hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde pasará a disposición judicial y el juez decidirá sobre su situación provisional mientras se instruye la causa (puede determinar si lo deja en libertad, si decreta medidas cautelares que podrían implicar no poder abandonar el país o fijar prisión provisional al considerar que hay suficientes indicios de delito y/o que existe riesgo de fuga). Medios mexicanos, por su parte, informaron que el ex jugador de los Pumas de la UNAM de México, ex FC Barcelona y ex Sevilla de España, negó los hechos durante su declaración ante los Mossos.

Presentación ante medios mexicano e internacionales de Dani Alves con los Pumas | Foto: Club Universidad Nacional

Medios brasileños plantearon que la policía todavía no aclaró oficialmente “por qué el jugador fue detenido durante la declaración” ya que “no había una orden de arresto inicial en su contra”. Diarios catalanes informan que la Fiscalía de Cataluña pidió que quede en prisión preventiva y sin posibilidad de pagar una fianza, algo en lo que también puntualizó la parte acusatoria. El juzgado de instrucción deberá definir ahora los pasos a seguir.

Dani Alves en su último juego con Pumas, homenaje a Pelé | Foto: Club Universidad Nacional

La mujer de 23 años, dos días después del hecho, denunció al medallista de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La misma está judicializada y en fase de instrucción, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La joven, al momento de la presunta agresión, advirtió a la discoteca, cuyos responsables contactaron a los Mossos, quienes la trasladaron hasta el Hospital Clínic de la capital catalana.

Presentación de Dani Alves ante la hinchada de Pumas y comunidad UNAM | Foto: Club Universidad Nacional

De acuerdo con el diario Sport en Barcelona, los hechos sucedieron en la madrugada del 30 de diciembre del 2022. La víctima, de 23 años, acudió a la discoteca sobre las dos de la mañana acompañada de dos amigas. En la zona de baile fueron invitadas por un grupo de amigos de origen mexicano a subir con ellos a la zona VIP de Sutton y ellas los siguieron. Tras algunos minutos charlando con estos amigos, un camarero de Sutton se acercó a las tres jóvenes y les comunicó que un cliente deseaba invitarlas. Ellas rechazaron la invitación. Pero el cliente insistió y el mesero regresó. En esa ocasión, el camarero remarcó que se trataba de un "amigo". Las tres jóvenes accedieron a seguirlo hasta su mesa, dentro de la zona VIP. Alves se presentó a la mujer, que no lo conocía, como un hombre que se llamaba "Dani" y que "jugaba a petanca en L’Hospitalet de Llobregat". Pero los amigos mexicanos del futbolista sí sabían de quién se trataba, era el ex astro de FC Barcelona ‘actualmente Alves juega precisamente en club Pumas de la UNAM de México’ y se lo explicaron.

La víctima ha denunciado ante la jueza de Les Corts de Catalunya que Alves le subió el vestido, le pidió que dijera una expresión grotesca y la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle actos sexuales. Después al término del acto, le dijo que esperara a salir a que lo hiciera él en primer lugar.

Recordando que el ex Juventus de Italia, ex Paris Saint Germain de Francia y ex Sao Paulo de Brasil se encontraba en la ciudad española luego de disputar su tercera Copa del Mundo con la Verde amárela (fueron eliminados en cuartos de final por penales a manos de Croacia). El deportista retornó a México el 1° de enero para sumarse a los trabajos con los Pumas de la Universidad Nacional en la Ciudad Universitaria, poco tiempo después de la denuncia. De todos modos, confirmó su presencia en el local catalán, pero afirmó que estuvo “poco tiempo” y que no “ocurrió nada”.

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, declaró Dani Alves a Antena 3 a principio del mes de enero.

Dani Alves recibiendo un reconocimiento por el FC Barcelona en el 57 Torneo Joan Gamper | Foto: FC Barcelona

Poco antes de que saliera a la luz esta noticia, la esposa de Dani Alves, la modelo española, Joana Sanz, subió una historia de Instagram en la que aparece con las manos entrelazadas de ambos y el mensaje “Juntos”. La modelo, también sufrió el fallecimiento de su madre, motivo por el cual Dani Alves viajó a Barcelona.

Dani Alves llegó como agente libre a los Pumas, el 21 de julio del 2022, tras un mes de polémica sobre su llegada al cuadro felino universitario, el 22 de julio firmó su contrato y debutó el 27 julio, en el duelo, Pumas vs Mazatlán de la jornada 5 del Torneo Apertura 2022 la Liga MX y su último juego fue el 8 de enero del 2023 en el duelo entre la UNAM ante el FC Juárez de la jornada 1 del Torneo Clausura 2023, con Pumas participo en la 57 edición del torneo Joan Gamper ante el FC Barcelona, donde perdieron por marcador de escándalo de 6-0 el 7 de agosto, Alves jugó 12 partidos con Pumas y dio 3 asistencias entre el 2022 y 2023.

Leopoldo Silva, presidente de Pumas, anunciando la salida de Dani Alves | Foto: Club Universidad Nacional

Los Pumas y la UNAM rescinden el contrato de Dani Alves

Leopoldo Silva Gutiérrez, presidente del Club Universidad Nacional, hizo el anuncio desde las instalaciones de La Cantera, luego de la acusación de abuso sexual en la que se vio involucrado el jugador brasileño.

En una conferencia de prensa, Silva explicó los motivos por los que el club de la Máxima Casa de Estudios en México tomó la decisión que no traerá ningún conflicto para el equipo en cuestiones de contrato. Esto luego de que el jugador brasileño fuera detenido en Barcelona tras presentarse a declarar, se le ha realizado una detención preventiva.

Comunicado de Prensa de Pumas sobre la situación de Dani Alves | Imagen: Club Universidad Nacional

De acuerdo con las palabras del presidente de Pumas, se acabó el contrato de Dani Alves con el club debido a que sus acciones no van con los valores de la institución: “El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir, con causa justificada, el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día”, fueron las primeras palabras de Leopoldo Silva.

Las acciones del brasileño son tomadas como un atentado contra la normativa de la UNAM, por lo que el comunicado que ha ofrecido Pumas destacó que no se tolerarán este tipo de actitudes sin importar de quien se trate. “Es una institución que promueve el respeto, el comportamiento íntegro y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y sus jugadoras, dado que son un modelo a seguir en la sociedad, en México y en cualquier lugar del mundo”, finalizó el dirigente universitario, quien estuvo acompañado del vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón y el abogado del club, Manuel Alcocer Castelazo.

Enrique Graue Wichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México | Foto: DGCS-UNAM

Rector de la UNAM dio la orden directa de rescindir el contrato de Alves

VAVEL mediante una fuente al interior de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, pudo enterarse que el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers dio la orden de rescindir el contrato del jugador brasileño, quien en parte se le vio con molestia en su semblante al comunicarle al presidente de Pumas, Leopoldo Silva. La máxima autoridad en la UNAM y presidente honorario de los Pumas, dio un golpe de autoridad.

Dani Alves durante un juego de visitante con Pumas del Torneo Apertura 2022 | Foto: Getty Images

Los Pumas y sus polémicas con la UNAM

Los Pumas propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la principal universidad en Latinoamérica, ha estado inmersa en los últimos meses con polémicas en México; temas de escándalos con los Pumas, por venta de boletos fantasma al sindicato del STUNAM durante la pandemia del COVID 19 durante la cuarentena mundial, así como denuncias por temas como la compra de jugadores de bajo rendimiento con alto sueldos, para evasión de impuestos, la polémica de un Patronato fantasma que ya no aporta a la institución y no existe en los Pumas, venta de jugadores a altos precios con pocos ingresos, y las bajas regalías que aportan por derechos de licencias y explotación de uso de los escudos y símbolos de la marca ‘Pumas’ a la UNAM.

A estos temas se le agrega el escándalo de Dani Alves al conjunto del Club Universidad Nacional, quienes han decidido dar por terminada la relación laboral con la leyenda de la Selección Nacional de Brasil.