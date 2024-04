El Real Madrid se refugia en la manta blanca del Santiago Bernabéu, porque viene el coco, viene un Manchester City que asusta hasta a los más bravos, e intimida a Europa con la amenaza de imponer la dictadura citizen sobre el trofeo más prestigioso del panorama internacional. Los vestigios de aquel 4-0 en el Etihad se hacen cada vez más intensos cuanto más se acerca el choque. Los que con 14 Champions reinan en Europa, miran con mucho respeto al más feroz candidato al título. Quiérase pensarse o no, los enamorados del balón opinan que de esta eliminatoria saldrá el campeón de la presente edición de la Champions League. En las casas de apuestas no hay quien se moje, y es en este clima sensorial de éxtasis o apocalípsis, en la que los merengues brillan.

Guardiola zarpa hacia tierras españolas

Al timón de la expedición mancuniana, Pep Guardiola, enemigo público número uno del madridismo. El técnico catalán ha cumplido el sueño por excelencia del apasionado de los banquillos, un capital ilimitado para moldear y construir un equipo a su imagen y semejanza. 16 títulos entre los que consta la Champions League del año pasado empiezan a ser una cantidad considerable. Aquel primer título internacional del City ha supuesto la caída del primer bastión de los detractores del fútbol negocio. A eso es menester sumarle la predisposición de los años de Guardiola en el Barça, aquel sextete, la rivalidad con Mourinho y las míticas ruedas de prensa que amenizaban el telediario a comienzos de la pasada década. Ahora, el hombre que en la puerta del Bernabéu tiene un cartel de ‘’Se Busca’’, regresa para intentar consumar una noche de pesadilla para el aficionado blanco.

En el frente doméstico, el Manchester City lucha en una encarnizada batalla con Liverpool y Arsenal por la consecución de la Premier League. En Semifinales de la FA Cup y sin caer derrotados desde diciembre, los pupilos de Guardiola han pisado el acelerador en la segunda mitad de la temporada, particularmente en el último mes. En la fase de grupos de la Champions, seis de seis, pleno. Ninguna derrota, y en octavos un global de 6-2 al Copenhague no dio lugar a dudas. Ese es el problema principal que afrontarán los merengues, que el Manchester City no duda, y parece que esa característica de robot de Haaland se ha trasmitido a sus compañeros de lucha. En lo referente al propio partido, en las últimas horas se han dado a conocer varias bajas de extrema urgencia. La defensa del club inglés ha quedado cuanto menos tocada, pues se han confirmado las bajas de Kyle Walker y Nathan Aké, lateral y central del conjunto celeste. A estas, se les suma la duda de Gvardiol, que no se sabe muy bien si acabará formando parte del once titular de Pep mañana. En Madrid sin embargo parece no haber contratiempos, y obviando las ya conocidas ausencias de Courtois y Alaba, el resto de los hombres de Ancelotti estará a disposición del técnico transalpino.

Se debe pensar en el Manchester City como fichas de ajedrez. Pep Guardiola es el rey, que comanda a sus pupilos al triunfo, y para vencer a los británicos, hay que hacerle jaque mate al rey. Kevin de Bruyne es la reina, es la personificación de Pep dentro del terreno de juego. Capaz de direccionar el balón a su gusto y dotado de una visión de juego magnífica, que se complementa con un disparo magnífico, resulta una pieza fundamental. Al igual que Haaland, que como el caballo es capaz de saltar por encima de sus oponentes para lograr el gol. Como un mate de horquilla, junto a De Bruyne es capaz de amenazar los intereses blancos, pues la conexión noruego-belga intimida y mucho. Los pilares del City son los anteriores, pero sin duda el resto de la construcción es igual de perfecta, con los peones trabajadores -y que derrochan clase- como Foden, Grealish, Rodri… todo magníficos jugadores que serían titulares en cualquier equipo del mundo.

Foto: AFP

Resquicios que dan lugar a la esperanza

En la cabeza de un teorista del fútbol como Pep, no puede escaparse ningún dato, ningún resquicio que permita al Real Madrid seguir vivos. Bien demostrado queda que, la más mínima esperanza aviva la fuerza merengue y pone en peligro la integridad de un equipo tan bien ensamblado. Es por aquello, que las opciones blancas residen en la velocidad. Si Pep goza de un equipo compuesto por piezas de ajedrez, Ancelotti cuenta con el mejor club de velocistas. Como comentaba mi compañero Ángel del Riego de El Confidencial, se espera que Bellingham, Vinicius y Rodrygo bajen balones como si fueran mensajes de tierras extraterrestres. Sumado a cabalgadas de Valverde y Camavinga, que pueden perturbar a un no muy rápido Rodri, gran parte de la batalla se librará en tres cuartos de cancha.

Uno ya ha apelado a datos futbolísticos y a extrañas metáforas, pero nunca debe dejarse de lado lo emocional. Algunos se olvidan del factor Santiago Bernabéu, que engrandece a cualquiera de los once hombres que vista la elástica merengue en su césped. El rugir del estadio cuando se dan a conocer los minutos de descuento y el miedo en los rostros de los rivales cuando se acercan los minutos finales son ejemplos de un clima totalmente inexplicable. Aquel Manchester City de 2022 que presuntamente arramblaría al club español, se estrelló ante el ensordecedor ambiente del feudo merengue. Invito al lector a revisar el resumen de aquel partido y de verdad reflexionar si los supuestos mejores once futbolistas del mundo no parecían un grupo de párvulos ante el Real Madrid tras el 1-1. La vuelta en el Etihad asusta y con razón, pero un resultado positivo en el Bernabéu puede ser ese plus necesario para consumar la victoria blanca. Aquellos que consideren totalmente superfluo el campo, recuerden que las propias casas de apuestas pagan casi la misma cantidad en caso de victoria merengue que en caso de victoria citizen. Si tan lejos está el City, si tan bueno es Guardiola como técnico, si el Real Madrid vive en una liga inferior a la Premier League... que se explique porque aquí no se moja nadie.