El Celta se marcha de vacío del Villamarín

Los de Giráldez mantuvieron la idea de las semanas pasadas. Con pelota y generando peligro en último tercio. Pero los comienzo de ambos mitades fueron con dudas y en el 53' se convirtió en gol. Isco se alzó en el partido y Fekir sacó la varita para aumentar la ventaja. El Celta no bajó los brazos hasta el silbido final, teniendo esperanzas tras el gol de Larsen en el 91'. Aun así, no fue suficiente.

Once inicial del Celta (@rccelta)

Comienzo con dudas pero dominio final

Empezó el partido sin mucho que resaltar, salvo una entrada de Isco a Fran Beltrán que pudo dejar lastrado al centrocampista vallecano. Por suerte, pudo seguir. Estaba mejor el Betis situado en el campo. Con posesión, pero sin ocasiones. Detectó el problema Giráldez desde la zona técnica y cambió a Manquillo y Mingueza, dejando el carril al catalán y al madrileño como tercer central. La posesión del Betis era estéril, los celestes (hoy de rojo) estaban bien plantados y salían con acierto cuando recuperaban.

Aspas lamentándose (LaLiga)

Así llegó la primera de Larsen, que lanzó un zurdazo casi sin ángulo pero que obligó a Rui Silva a sacar las manos para mandarlo a córner. En el mismo, Hugo Álvarez no fue quien de acertar en el remate. También empezó a amenazar el equipo sevillano con un remate de Pezzela a la salida de un saque de esquina.

Con el paso de los minutos, el balón pasó a dominio visitante y empezó a generar sensación de peligro en el área bética. Volvió a intentarlo el noruego de cabeza que se marchó alto. Pero el Betis, se repuso rápido convirtiendo el partido en un correcalles. Oportunidades para ambos, pero el marcador seguía sin romperse.

Gol y bloqueo

La segunda parte empezó con susto. Tras un córner, Fekir la puso al área, Guaita no fue capaz de hacerse con ella dejando el rechace muerto. Tras varias intentonas de remate y de Guaita de hacerse con la pelota ninguno acertó en su cometido. Al final, la defensa visitante fue capaz de despejar el peligro. No frenó el Betis, no quitó el pie del acelerador. Una buena triangulación por derecha acabó con Bellerín centrando atrás y encontrando al otro lateral que se incorporaba. Llegó Juan Miranda al punto de penalti para hacer el 1-0. Bajó el nivel el equipo de Giráldez en los primeros compases y lo pagó caro.

Bellerín y Miranda tras el gol (LaLiga)

Aun así, siguieron su plan. Se volvieron a hacer con el dominio de la pelota y se asentaron en campo contrario. Tras el mazazo del gol, el plan fue claro. Los locales se replegaron esperando la pérdida y hacer daño en el contragolpe. Los visitantes mantuvieron la pelota y la posición en campo contrario. Pero el gol no llegaba.

Los minutos empezaron a pesar y el buen hacer bético anulaba cualquier ataque celtista. Además, los de Pellegrini hacían daño cuando robaban y salían en contraataque. Al Celta le empezaba a costar y el Betis estaba mucho más cómodo que minutos atrás. Incluso, Carles Pérez tuvo que repeler una ocasión bajo palos tras una grandísima jugada entre Isco y Fekir que no llegó Bakambu a rematar. Tan solo un minutos más tarde, Isco puso a correr al delantero que ganó con facilidad a Jailson. Imperial Carlos Domínguez para impedir el remate. El '22' del Betis empezó a imponerse en el partido. Se hacía con la pelota y jugaba a sus anchas. La puso con el exterior para Fekir, recortó el francés e hizo el 2-0.

Fekir celebrando el gol (GettyImages)

Los de Giráldez volvieron a echarse arriba pero la pelota no quería entrar. Tadeo Allende no llegó a acertar el remate y Larsen la tiro lamiendo el palo. Consiguieron recortar en el 91'. Aspas puso a Allende ante Rui Silva, el portugués repelió cayéndole el balón a Cervi. El argentino lanzó y apareció Larsen para hacer su undécimo gol en Liga. No bajaron los brazos los de Giráldez, intentándolo hasta el silbido final. La tuvo Carles Pérez tras un córner pero su zurdazo salió lamiendo la cepa del poste.

Ficha técnica:

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzela, Chadi Riad, Miranda (Abner min75); Cardoso, Guido; Fornals, Isco, Ayoze (Fekir min.46), Willian José (Bakambu min.46).

RC Celta: Guaita; Mingueza, Manquillo (Carles Pérez min.65), Jailson, Carlos (Unai min.80), Hugo Álvarez (Cervi min.80); Beltrán, Sotelo (Damián min.70) ; Aspas, Bamba (Allende min.70); Larsen.

Goles: Miranda (53'), Fekir (83') y Larsen (91').