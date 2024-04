Xavi: “Si no ganamos mañana, se nos acaba la Liga”

Con el punto de mira en el próximo martes por la vuelta de cuartos de final de Champions League, el Barça tiene jornada liguera entre medio de la eliminatoria. El objetivo ahora mismo es el de pasar a semifinales de Champions, pero en una semana hay un clásico que puede revivir la competición nacional para el Barça, y para ello mañana ante el Cádiz no se puede fallar.

El técnico azulgrana, Xavi Hernández, se ha mostrado cauto con la efusividad de la victoria del pasado miércoles en el Parque de los Príncipes ante el PSG y, remarca, que para intentar acercarse al Real Madrid mañana es obligatorio ganar.

El Cádiz, uno de los rivales que más le cuesta al Barça.

El Cádiz se sitúa en descenso, en la decimoctava posición de la tabla clasificatoria. Pese a ello, los de Pellegrino vienen en buena dinámica, con dos victorias en los últimos tres partidos.

"Al Cádiz solo les hemos ganado una vez en cinco partidos. Se están jugando la vida y será un partido dificultoso. Los equipos de Pellegrino son buenos a la contra. Son tres puntos vitales si queremos competir la liga".

A causa de que el Barça se juega el pase a semifinales el próximo martes, se espera que Xavi haga rotaciones en el encuentro ante el conjunto gaditano. Aun así, Xavi remarca que se están jugando mucho: "Será en función el cansancio, pero nos estamos jugando mucho. Tenemos que dejar la Champions aparcada. No variará.”

Ha remarcado en varias ocasiones la importancia del partido: "Es un partido vital. Si no ganamos, se nos acaba la liga. Si queremos lucharla, tenemos que ganar mañana. Si fallamos, el clásico servirá de poco.

Las dudas en el once de mañana

Vitor Roque jugará desde el inicio a causa de la sanción a Robert Lewandowski. "Tiene cualidades innatas. Nos estamos enfocando mucho. Hace muy buenos movimientos a la espalda y nos las está dando. Está jugando menos, pero intentamos que mejore en los próximos meses".

Vitor Roque celebrando su primer gol como culé | Sport

İlkay Gündoğan podría descansar de cara al partido del martes. “Le queremos dar descanso. Es una pena que no participe, pero queremos que descanse. Ya no es un adolescente. Su rendimiento es brutal y veremos si mañana descansa".

Pedri y Frenkie de Jong volvieron al ruedo en el partido ante el PSG. "Hablaré con ellos. Cada caso es distinto. No tienen nada que ver sus lesiones. Mañana tendremos que tener una activación mayor que en la Champions. Haremos un once competitivo para obtener los tres puntos".

Mikayil Faye podría debutar mañana con el primer equipo. “Está preparado y mañana puede ser un gran día para él. Estamos mirando a muchos futbolistas como Faye, Casadó y muchos más. La masía siempre ha dado frutos".

Xavi sigue negando la posibilidad de quedarse

Pese a todos los rumores que se están cociendo en los últimos días alrededor de la figura del míster y su posible continuidad en el club, Xavi niega que haya cambiado nada. "No ha cambiado nada. Tengo mucha más tranquilidad. El club y vosotros también estáis tranquilos. Es una decisión acertada". El técnico catalán no da marcha atrás en su decisión de dejar el club a final de temporada.

Sobre este tema, Xavi ha protagonizado el “momentazo” de la rueda de prensa previa al encuentro del Cádiz. Le han preguntado por tercera vez seguida sobre su posible marcha atrás en su decisión de abandonar el club, y el de Terrassa ha querido ser directo: “Os lo vuelvo a decir, no ha cambiado nada” Incluso se dirigía al periodista de manera amable para darle la oportunidad de cambiar la pregunta.

Y es que la segunda pregunta no ha dejado indiferente al míster, ya que le han preguntado sobre una suposición positiva de que el Barça pase a semifinales y el Madrid no. “Las suposiciones son positivas, todas. Antes las vuestras eran todas negativas. Esto es cambiar la dinámica. Al día siguiente de decir que me iba, vuestra suposición era positiva. La decisión no va a cambiar".

¿Se esperaba Xavi estar así en el mes de enero?

"Con mi decisión, estoy seguro de que estábamos como estamos. Si no hubiera dicho nada, estoy convencido de que no. No estaríamos compitiendo si no digo lo que dije en su día".

Desde que Xavi se pronunció en rueda de prensa comunicando su salida del club a final de temporada, el Barça no ha perdido un solo partido y tan solo ha empatado dos en todas las competiciones.

La gestión de la euforia por el buen momento de forma

"Lo gestiono como cuando hay críticas, que tiro para arriba, ahora hay que tirar para abajo. Entiendo la euforia y la ilusión, pero todavía no hemos hecho nada. No estamos clasificados para semifinales todavía. Prefiero vivir con la euforia y la ilusión y no con el pesimismo". Xavi se muestra confiante con su equipo, pero no deja llevarse por la ilusión y euforia, ya que todavía quedan otros 90 minutos de eliminatoria ante el PSG.

Pero, ¿qué ha cambiado exactamente en el equipo para este cambio de dinámica? “Se trabaja igual que antes. Mirando a los rivales. No hay cambiado nada, sino que el equipo se lo cree y hay que aprovechar esta dinámica positiva. Estamos trabajando bien, es una evidencia".

Sobre los MVP del pasado miércoles ante el Paris Saint-Germain

Raphinha fue el mejor jugador del Barça y del partido el otro día ante el PSG. El brasileño jugó, posiblemente, su mejor partido como culé, marcando dos goles decisivos. Xavi se deshace de elogios con él: "Creo que Rafa es el que visteis el otro día. Es intenso, tiene profundidad. Es uno de los mejores futbolistas a la espalda.”

Cubarsí, el niño de oro del Barça, ha mejorado la defensa culé. “No es directamente la mejora por él, sino que hemos mejorado en las facetas de grupo. A partir de ahí, individualmente se mejora más. Las individualidades mejoran a raíz de la mejora del equipo".

Jules Koundé siendo la pesadilla de Kylian Mbappé. “Estoy encantadísimo con Jules. Es un fichaje mío. Tiene muchas virtudes. El trabajo de parar a Mbappé fue muy colectivo. También ha hablado sobre su futuro en la posición de lateral: "Creo que tiene que ser el defensa del Barça, da igual donde. Él es defensa y tiene que defender, vigilar, ganar duelos. Está para ayudar al equipo y eso ha quedado claro desde el principio".