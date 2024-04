Previa PSG vs FC Barcelona: empieza la guerra

Mañana empieza “la guerra” entre el PSG y el Barça, unos cuartos de final marcados por su expectación. La última vez que se vieron las caras, también fue en cuartos y hubo empate a uno en París. Pese a eso, la eliminatoria terminó 5-2 para los parisinos.

Hay un dicho que dice que a la tercera va la vencida y para los de Xavi se hizo realidad en su último partido, contra la UD Las Palmas. Mandaron el balón al fondo de la red en tres ocasiones, pero solo el último subió al marcador. João Félix vio el desmarque de Raphinha y le pasó el balón. Este cruzó toda la defensa canaria por encima de ellos y llegó, perfectamente, a la cabeza del brasileño, que realizó un gran remate.

El Parque de los Príncipes, un fortín

Gonçalo Ramos y Kylian Mbappé | Getty Images

Los de Luis Enrique no han sido derrotados ni una sola vez como locales esta temporada en Champions League y quieren que esto siga así después del encuentro frente al Barcelona. De ocho partidos disputados, han anotado trece goles, recibido nueve y han ganado en el cincuenta por cien de ellos.

Jugaron hace cuatro días y empataron a uno en casa, contra el Clermont, colista de la Ligue 1. Mbappé, su jugador estrella, empezó desde el banquillo, así como Donnarumma, Hakimi, Marquinhos y Dembélé, entre otros. El partido empezó de cara para Les Lanciers, pues en el minuto 32 se avanzaron en el marcador con gol de Habib Keita. Los postes y Ndiaye mantuvieron vivo al Clermont hasta el 85', cuando Gonçalo Ramos, asistido por Mbappé, mandó el esférico al fondo de la red, batiendo al portero rival.

Su jugador más en forma es Kylian Mbappé, quien podría abandonar el club francés cuando termine la temporada para ir al Real Madrid. En liga, cuenta con veinticuatro tantos y seis asistencias, pese a eso, en los últimos cinco encuentros, de 450' posibles, tan solo ha jugado 241', poco más del cincuenta por cien. Esto se debe a que comunicó que dejaría el club, hay que acostumbrarse a jugar “sin Mbappé”, decía Luis Enrique hace unas semanas.

Kylian Mbappé tras marcar un gol | Getty Images

El técnico español no podrá contar con Hakimi (sanción), Kurzawa (lesión), Mukiele (lesión), Kimpembe (lesión) y Sergio Rico (lesión).

Es el momento de dar un golpe sobre la mesa

Joao Félix, Raphinha y Joao Cancelo celebrando un gol | Getty Images

El Barça llega a este duelo en el mejor momento de la temporada y lo afrontan con muchísimas ganas e ilusión. Por primera vez desde hace cuatro años, han logrado llegar a esta eliminatoria, pero si quieren pasar de ronda no lo tendrán fácil y, para ello, tendrán que batir al PSG.

Xavi prepara el partido de mañana con tres jugadores del centro del campo que vienen de lesión: Pedri, de Jong y Christensen. Esto hace que la posibilidad de que Sergi Roberto sea titular crezca. El de Reus, entró en la segunda parte de la vuelta de los octavos de final contra el Nápoles para intentar cambiar algo en el partido y consiguió asistir a Robert Lewandowski, que anotó el último tanto. Después de su gran actuación, salió en el once inicial en los dos partidos posteriores, contra el Atlético de Madrid y Las Palmas.

Robert Lewandowski llega al partido en una muy buena dinámica. El polaco ha visto portería en siete ocasiones y ha sido el asistente en nueve de los últimos diez partidos. Además, en los dos duelos que jugó en la eliminatoria anterior marcó un tanto por encuentro.

Robert Lewandowski tras marcarle al Atlético de Madrid | Getty Images

El único futbolista que no ha viajado a París de la plantilla azulgrana ha sido Balde. Sí que lo ha hecho Gavi que, pese a perderse lo que resta de temporada, quiere estar con el equipo, antes, durante y después de este duelo tan clave.

Antecedentes

El PSG y el Barcelona se han visto las caras en diez partidos oficiales, de los cuales tres han terminado en tablas, otros tres en victoria parisina y los otros cuatro en victoria culé. De todos estos, el encuentro más recordado es en el que venció el Barça por 6-1, que significó una de las mayores remontadas de la historia.

Declaraciones Luis Enrique

Luis Enrique dejó de ser el entrenador del Barça en 2017, dos años después de que Xavi se marchara al Al-Sadd, pero pudo entrenarle: “No conozco a Xavi entrenador, conozco al compañero y jugador, pero entrenador tan solo de aficionado”. El técnico gijonense estuvo en Barcelona como jugador y míster: “Tengo una relación con el Barça de amor, pero primero va la profesión”.

Luis Enrique: “Ojalá pudiesen jugar todos los lesionados del Barça, incluso Gavi, que ya sé que es imposible. Siempre quiero jugar contra los mejores. Quiero jugar contra el mejor Barça y superarles”.

Una de las preguntas que más polémica ha generado ha surgido cuando le han preguntado sobre quién es el máximo representante del estilo Barça: “Sin ninguna duda yo. Mirad los datos de posesión, de títulos, de ocasiones, soy yo. Otros pensarán diferente. Pero sin ninguna duda yo”.

Declaraciones Xavi Hernández

El técnico egarense también ha hablado sobre su Luis Enrique: “Lo conozco bien, tengo una gran relación”. “Tiene un equipo hecho para ganar la Champions, estamos delante de un rival muy difícil y los dos buscamos un estilo parecido”. “Podemos presumir del ADN Barça, Luis Enrique, Pep o Arteta, Mañana buscaremos lo mismo, a partir de aquí el trabajo es de los futbolistas, encontrar el ADN que tanto nos identifica”.

Xavi Hernández: “Imagino que el 100% de los que han viajado podrán estar, salvo sorpresa”.

Uno de los jugadores de los que más pendiente deberán de estar sus pupilos, es Kylian Mbappé y a lo largo de estos días se hablaba de hacerle marcaje individual: “No me gusta, otra cosa es hacer coberturas, superioridad numérica... Pero no me gusta”.

Convocatorias de ambos equipos

PSG: Por confirmar.

FC Barcelona: Ter Stegen, João Cancelo, Ronald Araujo, Íñigo Martínez, Ferran Torres, Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, João Félix, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Gündogan, Kounde, Astralaga, Lamine Yamal, Marc Casadó, Fermín, Cubarsí, Marc Guiu y Héctor Fort.

✈️ Los convocados para el #PSGBarça

Gavi también acompañará al equipo a París. 💙❤️ pic.twitter.com/QoARFJJK0h — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 9, 2024

¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido?

El partido correspondiente a la ida de cuartos de final de la Champions League entre el PSG y el Barça se disputará el miércoles 10 de abril del 2024 a las 21:00 h en el Parque de los Príncipes. Este se podrá seguir a través de Movistar+ Liga de Campeones.

Árbitro del encuentro: Anthony Taylor

El colegiado del encuentro será Anthony Taylor y en el VAR estará Stuart Attwell.

Posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernández; Ugarte, Fabián, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

FC Barcelona: Ter Stegen, João Cancelo, Cubarsí, Araujo, Kounde; De Jong, Christensen, Gündogan; Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.