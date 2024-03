Pau Cubarsí Paredes (Estanyol, Girona). Este chico, que a priori tendría que estar acabando la Educación Secundaria Obligatoria, está jugando partidos de futbol de alta tensión ante jugadores como Oshimen, Morata o Muriqi. Este sería un breve resumen de este inicio de 2024 de Pau, probablemente, su mejor inicio de año de toda su vida.

El central catalán ha sido uno de los tantos canteranos que ha debutado en este Barça de Xavi Hernández. Pero cada uno tiene algo especial, y en concreto, Pau Cubarsí lo tiene todo para ser el próximo central del conjunto culé para los próximos 15 años. Y es que es tal la irrupción del chaval, que en tan solo 2 meses ha pasado de disputar competiciones juveniles a disputar unos octavos de final de la Champions League, la mejor competición de clubes del mundo.

Muchos hablan de una irrupción jamás vista en Can Barça. Y es que en cuanto a irrupción en pocos días, es lo más bestia que han visto los culés en mucho tiempo. Pero, ¿se está exagerando el nivel de Cubarsí? 6/6 en duelos ganados ante el Nápoles de Oshimen, además de un 90% de pases acertados siendo central. Ante el Atlético de Madrid, 95% de pases acertados, 3 de 3 duelos ganados y una ocasión de gol generada. Juzguen ustedes mismos, pero aquí están las estadísticas.

Pau Cubarsí, made in La Masía

Nacido en el 2007 en la ciudad de Girona, Pau tuvo una afición desde muy pequeño, una afición que se la inculcó su padre, el futbol. Toda su familia era culé, y él también lo era. A causa de la cercanía, Pau comenzó su carrera futbolística en el Girona FC, después de haber jugado en el equipo de su pueblo, el Vilablareix.

Pau Cubarsí en el Girona FC | Sopitas.com

Tras unos años en el club gerundense, los ojeadores de pequeños talentos se fijaron en él para el FC Barcelona, y ahí empezó todo. En el año 2018, con 11 años, Cubarsí ya vestía de azulgrana en la Escola del Barça. Creció entrenando en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona, en la ciudad de Sant Joan Despí. Allí se formó y aprendió todo lo que está mostrando hoy en día.

Este pasado verano de 2023, el club le ofreció una renovación al joven central que este aceptó sin pensarlo dos veces. Pese a tener edad de Cadete B, disputó la temporada 2022/23 en el Juvenil B, un adelantado a su edad. Siendo uno de los grandes proyectos del club, apostaron por su renovación. Al ser menor de edad, el contrato se acabará en cuanto cumpla tres años, es decir, en 2026. Con su primer contrato como profesional en el club de sus amores, Cubarsí ya había conseguido su sueño. Pero por si fuera poco, no solo que lo ha conseguido, sino que lo ha mejorado.

Renovación de Pau Cubarsí en 2023 | FC BARCELONA

Después de firmar su primer contrato profesional, el central de 16 años inició la pretemporada con el primer equipo del Barça. Xavi llamó a otros jóvenes como Lamine Yamal, Héctor Fort, Aleix Garrido o Faye. En la misma temporada 22/23 ya tuvo sus primeros entrenos con el primer equipo, pero finamente no pudo debutar esa temporada, como sí lo hizo Lamine Yamal ante el Betis el 29 de abril con 15 años a sus espaldas.

De la Youth League a la Champions League

El joven central inició la temporada 23/24 con dinámica de Juvenil A y disputando algunos partidos con el Barça Atlètic. Rápidamente, y debido a las numerables bajas en el filial entrenado por Rafa Márquez, el mexicano no tuvo otra que contar con Pau. Y vaya la suerte que tuvo Rafa, ya que no tardó en hacerse con un puesto en la zaga culé del filial del Barça con tan solo 16 años.

Con la lesión del central y capitán de Barça Atlètic, Pelayo, y el fichaje frustrado de Mbacke, Cubarsí tiró de galones hasta ser el pilar defensivo del equipo junto a Mikayil Faye. En ese momento, Cubarsí era intocable en el once de Rafa Márquez, además de compaginarlo con la Youth League. El Juvenil A clasificó como segundo de grupo europeo, por detrás del Oporto. Cubarsí disputó la mayoría de partidos con el equipo que consiguió el pase a octavos con 15 puntos, cinco victorias y una sola derrota.

Terminaba así el 2023, un año para el recuerdo de Pau, ya que se consolidó firmemente como una de las mayores promesas culés de los próximos años. No sabemos que deseo pidió Pau en el inicio de 2024, pero ni en su cabeza imaginaba lo que iba a estar a punto de conseguir en el inicio de 2024.

Pau Cubarsí con el Barça Atletic | Mundo Deportivo

Después de muchas convocatorias sin final feliz para Cubarsí, su momento llegó el 18 de enero de 2024. El FC Barcelona se enfrentaba en los octavos de final de Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca por una plaza en los cuartos de final. Cubarsí salió al terreno de juego en la segunda mitad del encuentro por Andreas Christensen. En sus primeros minutos como blaugrana ya mostró su gran cualidad, la salida de balón. En un momento de incertidumbre en la zaga defensiva del Barça, apareció Pau para poner calma en el campo y ordenar el juego desde atrás.

El premio de su gran debut fue la titularidad en el próximo partido de liga, ante el Real Betis Balompié. Lejos de achantarse en uno de los campos con más presión de España, el central español firmó un excelente encuentro que dejó con la boca abierta a más de un analista. A partir de ese momento, Cubarsí pasó de ser una promesa del filial a una realidad en el primer equipo. Xavi Hernández no dudó en darle continuidad en la Liga, donde el equipo estaba en un mal momento. Ante el Deportivo Alavés, Cubarsí nos mostró otra de sus virtudes, el hecho de ganar duelos a los delanteros era su hobbit. Así lo hizo frente al poderoso Samu Omorodion, y posteriormente con Larsen.

Llegaba el momento de la Champions League, Xavi dejaba a un lado al joven central y optó por Íñigo Martínez. Casualidad que el señalado en el gol del Nápoles fue el mismo Íñigo, y todas las críticas fueron para el técnico culé por no atreverse a meter a Cubarsí. Al siguiente partido ante el Getafe, Pau fue titular y dejó la portería a 0, ante el Athletic, portería a 0, ante el RCD Mallorca, portería a cero... A Xavi no le quedaba (por méritos) otra que meter a Cubarsí en el once de la vuelta de octavos de final de la Champions League, era el debut del joven central en la máxima competición europea. Esta vez, el central debía marcar a todo un Victor Osimhen, y lo hizo, vaya si lo hizo. Secó totalmente a uno de los delanteros de la pasada temporada y protagonizó una salida de balón prácticamente perfecta. ¿Exagerado? Veamos quién fue el MVP de ese mismo partido de octavos de final.

Pau Cubarsí posando con el MVP del partido de octavos de final | TopSiete

La Selección Española, el premio

Tras su enorme actuación en los octavos de final de Champions League ante el Nápoles, se empezaba a hablar de la posibilidad de que Luis de la Fuente, seleccionador de España, convocase a Pau Cubarsí para los amistosos de marzo. Si hay algo que el Barça he tenido estos últimos años, ha sido recompensa a un gran trabajo de la estructura del club en cuanto a la formación de jóvenes jugadores.

Prácticamente, todos los jugadores que han debutado con el Barça en los últimos tres años han sido convocados por la selección española de futbol. El primer gran caso de los últimos tiempos fue el de Ansu Fati, la gran promesa en la delantera culé. Ansu debutó con España el 3 de septiembre de 2020 ante Alemania en la Nations League. Pedri fue el siguiente, el 25 de marzo de 2021 ante Grecia. Gavi le siguió los pasos a Pedri, debutando en unas semifinales de la Nations League ante Italia y batiendo el récord de debutante más joven en la historia de la selección, superando a Zubieta. Ese récord no le duró mucho tiempo, ya que un tal Lamine Yamal debutó con la selección absoluta el 8 de septiembre de 2023 con 16 años y 57 días, un hito histórico. Esto habla muy bien de la cantera del Barça.

Es el turno de Pau Cubarsí, el central de 17 años, debutará esta próxima semana con la selección absoluta. Ya disputó el pasado mundial sub-17 con la selección, donde fue titular indiscutible en todos los partidos. Mundial que también disputaron otros culés como Héctor Fort, Quim Junyent o Marc Guiu. A Pau le toca ahora sentarse en la mesa a comer con Laporte, Carvajal o Unai Simón, entre otros. Los que van a ser sus compañeros en estos amistosos previos a la Eurocopa de Alemania de este verano, competición donde si todo sigue igual, debutará oficialmente Pau Cubarsí.

Pau Cubarsí posando en la instalaciones de las Rozas | SEFutbol

A Luis de la Fuente no le ha sorprendido el gran potencial del joven central, ya que lo conocían de las categorías inferiores. "No miramos el DNI para la convocatoria, miramos la faceta deportiva", decía el técnico español en la rueda de prensa post-convocatoria. Aparte de irrumpir con fuerza en la élite del futbol español, sorprende la madurez con la que juega y es un factor a favor para dinamizar su inicio de carrera como profesional. Así ha hablado el seleccionador de Cubarsí:

🗣️ Luis de la Fuente: "Todos los que hemos visto jugar a Pau Cubarsí no tenemos dudas del jugadorazo que es. Nosotros le llevamos siguiendo desde hace años en las categorías inferiores".



➡️ "Sabemos que tiene un gran potencial y no miramos su edad".#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/ThWpmBniUW — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 15, 2024

Y es que el futuro de Cubarsí es inmenso. Aunque, lejos de mirar al futuro, el presente ya promete, tiene por delante el devenir de la presente Champions League y la posible convocatoria para la Eurocopa, un escenario ideal para presentarse a toda Europa como uno de los centrales del futuro. Pese a ser pronto para vaticinar cualquier cosa, tanto el Barça como la selección española pueden estar agradecidos de poder tener a este chico en sus filas durante años. ¿Su futuro?, el futbol depende de muchos factores y muchos de ellos externos al futbolista. Pero si de él dependiese su éxito en la élite del futbol, no hay dudas de que Pau "Button" Cubarsí estará en nuestras televisiones por muchos años más.