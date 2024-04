El conjunto bilbaíno dirigido por Carlos Gurpegui se enfrentaba a la Real Sociedad C en un derbi perfecto en Zubieta, estadio del equipo filial blanquiazul, y máximo rival de los bilbaínos.

Una Real que se encontraba en la séptima posición en liga, la cual venía de empatar ante el Logroñes, y sin ninguna opción de poder disputar los playoff de ascenso a Primera RFEF.

Por el otro lado, el Bilbao Athletic venía en una dinámica muy positiva, con una racha de más de cuatro partidos sin conocer la derrota, y con la opción de levantar el título ligero en caso de lograr sacar algún punto.

El encuentro se tornaba muy bonito para el filial del Athletic, pudiendo ganar la liga en casa del máximo rival, pero el partido pudo haberse complicado más de lo necesario con una expulsión tonta.

El once del Bilbao Athletic contra la Real Sociedad C / Fuente: X

Álex Padilla, Urko Izeta, Adama Boiro, y la expulsión de Duñabeitia, los protagonistas del partido.

Primera parte

Ya se sabía más o menos antes del partido por donde iba a tirar cada equipo. Por un lado, la Real Sociedad C tenía claro que quería intentar arrebatarle la posibilidad de ascenso a su máximo rival, por ello, intentaron dominar mucho con el balón, algo que les penalizó de cara a puerta.

Por el otro lado, el conjunto de los "cachorros" venía a Zubieta con ganas de chupar sangre, no fueron tan agresivos como tenía acostumbrado a la audiencia, aunque fueron claramente superiores.

La primera ocasión de partido llegaba en el minuto 7, donde tras un centro de Hugo Rincón, Urko Izeta no llegó a rematar y el balón se paseó por el área rival.

Hugo Rincón luchando por el balón / Fuente: X

Más tarde, en el minuto 17, otra vez Urko Izeta pudo adelantar al filial del Athletic Club. Y es que, el delantero realizó un disparo potente desde dentro del área, aunque un defensor rival detuvo a tiempo el disparo.

En el minuto 20 llegaría por primera vez a rematar la Real Sociedad C, y es que, tras un centro un tanto blando por la banda derecha, el delantero de la Real disparó a un lado de la portería, pero Álex Padilla la detuvo sin inconvenientes.

En el minuto 22 llegaría la réplica de los "cachorros", y es que, tras una gran subida por la banda izquierda de Adama Boiro, y posteriormente un gran centro al área, otra vez Urko Izeta, a punto estuvo de marcar el primero.

En el minuto 35 se pondría el partido muy patas arriba para los de Carlos Gurpegui, y es que, tras una contra de la Real, el jugador Duñabeitia veía la roja directa tras realizar una dura entrada para frenar un ataque claro sobre un jugador rival.

Jugadores del Bilbao Athletic celebrando el ascenso / Fuente: X

Tras eso, el partido se volvió más soso y no hubo más acción durante la primera mitad.

Segunda parte

La segunda parte estuvo muy trabada, algo normal, el Bilbao Athletic seguía siendo bastante superior a la Real Sociedad C, y es que, a pesar de estar con uno menos en el césped, los "cachorros" se sentía cómodos con el balón, pero no quería arriesgar en absoluto, y eso, sumado a unas acciones pobres de la real, hizo que el partido no tuviera casi nada de emoción desde el 45 hasta el 65.

Donde ya en el minuto 67, la Real comenzó despertar y a tener algo más de balón, el equipo de Gurpegui tan solo podía defender, hasta el minuto 85, los "cachorros" tuvieron varias contras por parte de Izeta para adelantarse en el marcador, pero finalmente no ocurrió nada de eso.

Y una vez ya entrados en el descuento, la Real se dedicó a poner centros constantes durante cinco minutos, cinco largos minutos donde el Bilbao Athletic tuvo que apretar los dientes para defender sin problemas.

Finalmente, el árbitro señaló el final de partido, algo que desató la locura en los jugadores roji-blancos, quienes celebraron por todo lo alto el ascenso a Primera RFEF, y también, el título que les convertía en campeones de Segunda RFEF.

Tras mucha fiesta, jugadores y cuerpo técnico se agruparon, y alzaron por los aires a Carlos Gurpegui para celebrarlo y darle las gracias.

Plantilla del ascenso del Bilbao Athletic / Fuente: Athletic Club

Ficha técnica

Bilbao Athletic: Álex Padilla, Hugo Rincón, Duñabeitia, De Luis, Adama Boiro, Gerenabarrena, Mikel Jaureguizar, Ibon Sánchez, Varela, Aingeru Olabarrieta, Urko Izeta, Unai Eguiluz (43´), Iñigo López (71´), Mattheus (71´), Rego (87´).

Real Sociedad C: Galindo, Merino, Guibelalde, Pontones, Arruti, Gorosabel, Ramírez, Zubelzu, Martín, Olarra, Ropero, Larrañaga (60´), Jon Eceizabarrena (60´), Domenic Torres (70´), Cristian Canales (70´), Jon Garro (78´).

Árbitro: Ramírez Marco (Árbitro principal).

Goles: Sin goles.

Amonestaciones: Arruti (30´), Gubelalde (33´), Duñabeitia (35´), Merino (50´), Urko Izeta (69´), Pontones (73´), Gerenabarrera (84´).

Estadio: Zubieta (Donostia)