El Granada CF mantuvo las buenas sensaciones en San Mamés que venía arrastrando de anteriores jornadas. Se adelantaron los nazaríes con un auténtico golazo de Gumbau de saque de esquina. Hasta el ecuador de la primera parte, los bilbaínos no empataron con un dudoso tanto de Guruzeta.

El dominio del balón se repartió durante todo el encuentro y la igualdad fue palpable hasta los compases finales. Con un Granada sin miedo a nada, los de Sandoval se llevaron parte del motín en juego ante un Athletic Club que continuaba de resaca copera.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal/ 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C: Sin Clasificar)

Augusto Batalla

6 | Partido gris. Apenas fue trascendente. Algunos saques y pases casi le costaron caro. No terminó de transmitir confianza bajo palos.

Bruno Méndez

5 | Volvió a actuar de lateral derecho. Su marca: Nico Williams. Se le vio desbordado y con complicaciones, pero hizo que Williams no viera puerta. Eso sí, no fue su mejor partido

Ignasi Miquel

7 | Gran partido atrás. Con la confianza de Sandoval y el reseteo que ha tenido el equipo parece otro. Mucho más seguro y con templanza. Actuación normal, pero no cometió ningún error grosero.

Miguel Rubio

5 | Sandoval ha apostado por él junto con Ignasi Miquel en la pareja de centrales. Se le ve que el nivel de Primera se le queda un poco largo, pero intenta plantar cara y salir bien.

Carlos Neva

5 | Partido normalito del lateral. De sus partidos más complicados a la hora de defender. El rival no era fácil, pero hizo lo que pudo. Nublado arriba.

Gumbau

8 | Anotó un auténtico golazo. De saque de esquina. Gol olímpico que puede quedar para candidato al gol de la temporada. Desde la llegada de Sandoval parece otro. Buenos encuentros estos últimos.

Sergio Ruiz

6| Dio estabilidad al equipo desde la medular. Recuperó bien y plantó cara en un campo nada fácil. Se entiende bien con Gumbau en estos últimos duelos

Antonio Puertas

6 | Volvió a jugar después de varias semanas. Entró de última hora por una indisposición de Pellistri, que iba a ser el titular. Partido completo del almeriense. Apareció arriba, pero le faltó fuelle

Jozwiak

8 | La sorpresa del encuentro. Gran nivel del polaco, que con confianza y paso de encuentros parece encontrarse mucho mejor. Con velocidad y atrevimiento. Le faltó el gol o la asitencia.

Gonzalo Villar

5 | Tuvo una gran oportunidad con la titularidad saliendo por Uzuni. Mentalmente parece que no está con tanto aparecer y desaparecer del once. No termina de cuajar con ningún entrenador. Raro.

Lucas Boyé

5 | Volvió a verse un Boyé como el de antes de Alavés. Peleón en todo momento pero sin terminar de salirle bien arriba. Hilaba bien y tenía buenas ideas, pero el equipo tampoco ayudaba en fase ofensiva

Ricard Sánchez

4 | Una vez más, con muchos problemas a la hora de defender. Jugador explorativo, con velocidad y llegada, pero que en tareas defensivas tiene un 'debe' constante. Bruno Méndez le ha quitado el puesto.

Arezo

4| Sin más. Un jugador que apenas genera cuando sale. Temporada para olvidar. Salvo sorpresa, su futuro en el Granada debería estar contado viendo su rendimiento. Nunca se terminó de adaptar.

Maouassa

4 | Entró para darle más ritmo en los compases finales. Está fuera de dinámica. Llega tarde, torpe y a sin hacer cosa. Poco más que destacar.

Corbeanu

S.C | Salió en el descuento y apenas hizo algo trascendente. No apareció práticamente.

Uzuni

5| Para admirar. Jugó una vez más infiltrado. Los dolores y molestias están pudiendo con él. Sandoval lo quiso reservar de inicio y entró en el segundo tiempo. No tuvo su recompensa, y tampoco la busco mucho en esta cita.