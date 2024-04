Previa: Cádiz CF-RCD Mallorca: Se acaban las opciones

Primer partido en la jornada del domingo que enfrenará a dos equipos necesitados de victoria para seguir ligados a la permanencia.

Cada vez más difícil

El equipo cadista no tiene una buena suma de resultados positivos en los últimos encuentros, dos derrotas consecutivas, y tres de los últimos cinco partidos aunque hayan ganando dos partidos de los cinco últimos el no sumar en esas derrotas le alejan de la permanencia, el Celta está un puesto por delante con seis puntos de diferencia.

La pasada jornada los de Pellegrino se enfrentaron al equipo revelación de la temporada, el Girona FC, entrenado por Míchel. Recibieron una goleada, perdieron 4-1 en un partido en el que querían dar la sorpresa y llevarse los tres puntos. Tras finalizar el encuentro, Sergio Escalante respondía a las preguntas de la entrevista postpartido. Cuando un niño se le aceró llorando pidiendo su camiseta, el jugador cadista decía "hay que salvarnos por ellos" refiriéndose a la afición.

Hasta el final

El Mallorca está haciendo una temporada histórica, aunque no en esta competición. Los baleares llegaron a la final de la Copa del Rey que disputaron contra el Athletic Club y perdieron en penaltis.

Sevilla-Mallorca / Fuente: Sevilla FC

En la liga no están teniendo la misma fortuna, están en el puesto número 16, empatados a puntos con el Celta con 31 puntos. El último encuentro disputado del Mallorca fue contra el Sevilla, rival directo en la lucha por la permanencia. El resultado fue de 2-1 para los andaluces, el gol de los mallorquines llegaría al final del encuentro en el minuto 95, un poco tarde para conseguir la remontada.

Encuentros anteriores

El primer encuentro de la temporada entre ambos fue el 29 de noviembre, que correspondía a la jornada 13, aunque fue aplazado de su fecha inicial por la internacionalidad de Muriqui con Kósosvo. Partido en el que sucedió algo histórico, por primera vez los 20 equipos de la primera división marcaban un gol.

Se han disputado un total de 57 partidos entre ambos sumando Primera División, Segunda División y amistosos. 20 victorias para el Mallorca,17 para el Cádiz y 15 empates.

Árbitro del partido

Díaz de Mera arbitrará por tercera vez esta temporada al Cádiz, la primera fue contra el Alavés (1-0) y en la derrota contra el Valencia (1-4). En total ha dirigido al conjunto amarillo en 18 ocasiones, con un balance de ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas.

El balance en cuanto al Mallorca es de dos victorias y cuatro empates, no conocen la derrota con este colegiado.

Díaz de Mera / Fuente: Getty Images

Rueda de prensa

Maurico Pellegrino comparecía ante los medios en el día de ayer y hablaba sobre el partido: "Es un partido clave porque es un rival nuestro, sabemos de la dificultad pero es importantísimo. No definitorio, pero sí clave. Tenemos que competir al máximo. Tenemos a un rival muy competitivo, que juega muy bien con la ansiedad de los adversarios". Al jugar en casa lanza un mensaje a la afición: "Lo primero que tenemos que dar el empujón somos nosotros desde el campo".

Javier Aguirre compadecía hoy y hablaba de como le sentó al equipo la derrota en Sevilla: "Si me preguntas el martes, te hubiera dicho que liquidados porque la derrota en Sevilla fue muy dolorosa. Ahora estamos perfectamente recuperados. Fue un palo duro, pero se nos presenta una segunda oportunidad magnífica para ampliar la ventaja con el descenso". Para el mexicano puntuar le es suficiente: "Tengo en cuenta el supuesto, pero no debemos especular porque no siempre resulta bien. Cuando sales a empatar un partido, generalmente pierdes. Si luego el partido se da y faltan 10 minutos, vas empatando y te sirve, guardas un poco la ropa. Pero de inicio no podemos calcular empates, reconociendo que nos beneficia".

Convocatoria

Cádiz CF: no disponible.

RCD Mallorca: no disponible.

Posibles onces

Cádiz CF: Ledesma, Iza, Ousou, Chust, Lucas Pires, Escalante, Alcaraz, Robert Navarro, Alejo, Juanmi y Maxi Gómez.

RCD Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent, Nastasic, Toni Lato; Samu Costa, Morlanes, Dani Rodríguez; Abdón Prats y Muriqi.