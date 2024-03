Tercer partido de la jornada número 29 de La Liga EA Sports, el Atlético de Madrid visitaba el Nuevo Mirandilla para conseguir sumar los tres puntos y seguir en la pelea por La Liga, en cambio, el Cádiz buscaba la victoria para poder agarrarse a la esperanza de la permanencia. El submarino amarillo realizó uno de sus mejores partidos de la temporada llevándose los tres puntos importantísimos por la salvación.

Primera Parte

El encuentro comenzaba de forma tranquila sin ninguna ocasión para ambos equipos, así fueron los primeros 21 minutos del partido, en lo que lo más destacado fue un pisotón que recibió Mario Hermoso provocando una rotura en su bota izquierda que no obtuvo amonestación ninguna para el jugador cadista.

El primer gol del encuentro llegaba en el minuto 24 tras una espectacular jugada empezada por Robert Navarro. Este se la pasa a Rubén Sobrino, que centra por el lado izquierdo, y Juanmi remata de cabeza para adelantar al conjunto de Pellegrino en el marcador.

Hubo una jugada polémica en el área rojiblanca en la que Maxi Gómez centra el balón al área topándose con Paulista. Los jugadores del Cádiz pedían mano, pero González Fuertes señaló que estaba en posición natural.

Segunda Parte

El Atlético de Madrid comenzaba esta segunda mitad con un triple cambio entraban Molina, Ángel Correa y Rodrigo Riquelme sustituyendo a De Paul, Saúl y Memphis Depay este último tuvo una primera parte bastante caliente teniendo varios enfrentamientos con distintos jugadores del Cádiz finalmente fue amonestado por el colegiado en el minuto 29.

El segundo gol del encuentro llegaría de nuevo de la mano del delantero cadista, en el minuto 63´ tras un error de Gabriel Paulista que saltaba para intentar cortar ese balón e impedir que llegase a Juanmi finalmente no lo consiguió y con una volea que mandó al fondo de la red se ponían los amarillos dos arriba en el marcador.

El conjunto del Cholo tuvo un par de ocasiones, siendo la más clara un remate con la izquierda de Álvaro Morata, que no le pudo dar de forma cómoda, ya que venía de un paradón de Ledesma tras un remate de cabeza de Marcos Llorente.

Los de Pellegrino no se quisieron relajar en los últimos minutos del encuentro y siguieron llegando al área contraria buscando el tercer tanto que no llegó, pero mantuvieron el resultado y la portería a cero.

Quieren seguir en la lucha

Tras llevar más de seis meses sin ganar un partido, el Cádiz consigue esos ansiados tres puntos tan importantes para la permanencia. Tras finalizar el encuentro, los jugadores fueron a celebrar el triunfo con la afición que estuvo animando sin parar durante todo el partido. Ahora mismo, y con un partido más que el Celta, se encuentra a tan solo dos puntos para salir de esa zona de peligro y soñar con la permanencia un año más y cumplir el objetivo de la temporada.

Otro Atlético distinto

Koke en las declaraciones post partido dijo lo siguiente: "Fuera de casa somos un equipo distinto, no es normal que estemos en esta situación. Si hubiésemos ganado más partidos fuera de casa, estaríamos peleando por algo más." Desde comienzo de año, los partidos que no se han jugado en el Cívitas Metropolitano no han resultado tan bien como los que sí. Seis derrotas, dos empates y dos victorias este es el balance del equipo del Cholo, datos bastante negativos para optar a la lucha por el título liguero español. El conjunto rojiblanco tiene puesta la mente en el partido del miércoles de la Champions contra el Inter de Milán en el que se juegan continuar en Europa.

Ficha técnica

Alineación Cádiz CF: Ledesma; Iza, Aiham Ousou, Víctor Chust, Javi Hernández; Robert Navarro, Alcaraz, Kouame, Sobrino;Maxi Gómez, Juanmi

Alineación Atlético de Madrid: Oblak; Samu Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Llorente; Saúl, Koke, De Paul; Morata, De Paul.

Árbitro: González Fuertes.

Estadio: Nuevo Mirandilla.