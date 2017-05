Gameiro: "Estoy preparado para el final de temporada"

Google Plus

Gameiro celebrando uno de sus goles (Club Atlético de Madrid)

Kevin Gameiro volvió a marcar gol. Y aunque pudieron ser tres, se tuvo que conformar con dos dianas, con los que suma 12 goles en la actual competición liguera. Un partido muy cómodo para el Atleti, ya que terminó 0-5 para los del Cholo (también marcaron Saúl, Thomas y Fernando Torres), pero en el que no todas las noticias iban a ser positivas. Rondaba el minuto 70 y el zaguero uruguayo Giménez se iba a lesionar. Problemas en el abductor izquierdo tras un choque con Boateng, que iba a ser expulsado, y no pudo terminar el partido. Las malas noticias se extienden a que es seria duda para el partido de Champions en el Bernabéu que se celebra este próximo martes.

Retomando el tema sobre el “21”, quien no contenta a gran parte de la afición colchonera, fue sustituido en el minuto 58' para que entrara Torres al campo y también, sería el encargado de realizar la entrevista post-partido ante los medios de comunicación. “Me siento bien. Cada día me siento mejor, aunque no estoy al 100%. Estoy preparado para el final de temporada”, dijo el galo. Recordemos que estuvo 3 semanas en el dique seco, tras lesionarse en el último parón de selecciones, y apenas ha jugado un par de partidos durante el mes de Abril.

Gameiro: "Seguimos en nuestro camino en LaLiga. Será muy difícil hasta final de temporada”.

El internacional francés, tras ser preguntado por el gran inicio del equipo en este partido, aseguró: “Es más fácil empezar el partido marcando pronto. Seguimos en nuestro camino en LaLiga. Será muy difícil hasta final de temporada”.

“Es muy importante seguir manteniendo la distancia con el Sevilla, que es muy buen equipo”, añadió Kevin tras ser preguntado por el colchón de tres puntos momentáneos que mantiene el Atlético con el 4º clasificado. Estos dos goles pueden convertirse en un bálsamo de confianza para el ariete y así, para lo que queda de temporada, para mantenerle enchufado y que pueda seguir marcando goles decisivos para conseguir los objetivos rojiblancos.