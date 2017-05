El Atlético permitirá a los abonados llevarse su asiento

Google Plus

Foto: Atlético de Madrid

El club rojiblanco ha decidido conceder a los abonados el derecho a llevarse el asiento donde han visto crecer al club, han llorado, han reído, han animado y han formado parte de la familia colchonera. Para ello, los abonados que quieran llevarse su asiento, de forma gratuita, tendrán que registrarse en la web del club a partir del lunes 22 de mayo. Tendrán de plazo hasta el 30 de junio para hacerlo. Y es que no será después del encuentro del domingo cuando puedan llevarse su butaca, tendrán que esperar a que el Vicente Calderón cierre sus puertas definitivamente Antes de poder llevárselo, las butacas disfrutarán los conciertos de Guns N’ Roses y Alejandro Sanz y otros espectáculos ya habituales, como el Monster Jam.

Antes de que todo esto suceda, el Atlético de Madrid despedirá el Vicente Calderón frente al Athletic Club de Bilbao el domingo 21 de mayo. Con el objetivo de la temporada cumplido, no cabe duda que se armará una auténtica fiesta. Los aficionados han vivido un sinfín de recuerdos en el templo de la ribera del Manzanares. No todos han sido buenos momentos. No todos han sido malos. Pero en su conjunto, se ha creado una memoria, una identidad de pertenencia, y por ello, algunos aficionados arrancaron los asientos al final de la vuelta de las semifinales de Champions. Estos actos han sido condenados por el club, que ya ha identificado a algunas personas que se lo llevaron, mientras sigue el proceso de identificación del resto.

Así mismo, una vez se cierren las puertas de manera definitiva en 2017, el club creará distintos recuerdos que pondrá a la venta para aquellos que no puedan hacerse con un asiento del Vicente Calderón. Esta medida ya la tomó el Athletic cuando se mudó al nuevo San Mamés. Los de Bilbao pusieron a la venta varias piezas del último césped que vistió la vieja Catedral, para que, como dijo la directiva vasca: “El que quiera llevarse un recuerdo de San Mamés, lo va a poder llevar”.