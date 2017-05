Cuéntame cómo pasó rinde homenaje al Vicente Calderón. Foto: rtve

“Cuéntame Miguel”. Así se titulaba uno de los últimos capítulos de la decimoctava temporada de la serie más exitosa en la historia de nuestro país. Miguel (interpretado por Juan Echanove) era uno de los personajes protagonistas en la trama de Cuéntame. Hermano de Antonio Alcántara (Padre de la familia principal de la serie), Miguel Alcántara encarnaba un personaje luchador, que se había ganado la vida trabajando a través de coraje, esfuerzo y sacrificio, lo cual le sirvió para alcanzar un status social bastante bueno. Atlético hasta la médula, en su Bistró siempre lucía el escudo rojiblanco, o bien en forma de cuadro o de bufanda.

Fotograma rtve /Víctor Vl

Seguramente los seguidores colchoneros no podrán olvidar el capítulo en el que Paquita, su por entonces ya ex mujer y jefa suya, amenazó con quitar la bufanda del Atleti de la pared, consecuencia de la discursió entre ambos. Ante la amenaza, Miguel dejó bien claro que su sentimiento de pertenencia por el Atleti era innegociable. “Que sueltes la bandera del Atlético de Madrid. La bandera del Atlético de Madrid es un símbolo y es más importante en este bar que la propia cerveza y no la quita de aquí ni Dios, ni Dios”. Ella, visiblemente enfadada por la separación no atendió a sentimientos ni razones y zanjó la polémica cortando la bufanda en dos, lo que provocó la ira de él.

Fotograma rtve / Víctor Vl

En el capítulo de la noche de elpasado jueves Miguel muere de un infarto, después de haber sufrido durante varios días la angustia de la desaparición de su hija pequeña, Diana, quien había sido secuestrada.El desenlace de la emisión concluye con Paquita, que volvía a ser su esposa tras la reconciliación de ambos y Antonio, su hermano pequeño, echando sus cenizas en el Estadio Vicente Calderón, donde suena de fondo el himno del equipo al que tanto amaba, el Atlético de Madrid. El final ha sido, cuanto menos, emocionante y seguramente más de un seguidor rojiblanco de la serie no ha podido contener las lágrimas.