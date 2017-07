Otro jugador que se le escapa al Atlético

Alexandre Lacazette / Foto: Olympique de Lyon

Lacazette tendría decidido jugar en el Arsenal, según diversas informaciones de medios ingleses. Siempre según estas revelaciones, el ariete galo habría pasado el reconocimiento médico con el club londinense, que pagaría 52 millones de libras para hacerse con sus derechos.

De sobra conocida eran las intenciones del jugador, que declaró públicamente en la televisión francesa: "No me escondo, he hecho mucho por el club y me gustaría buscar otra cosa lejos”. Además de asegurar que deseaba marcharse de Lyon, se dejó querer en varias ocasiones por el Atlético del que comento: "Me gusta, hay grandes jugadores, un gran entrenador, un gran público y allí está Antoine”.

Antes de la decisión del TAS que decidió no dejar a los colchoneros inscribir jugadores hasta enero, salió a la luz que Lacazette y el Olympique de Lyon tenían un acuerdo con el Atleti. "Alex tiene un acuerdo verbal con un club, el Atlético, pero no hay certeza de que se pueda marchar porque para ello el TAS debería levantarle la prohibición de fichar jugadores", aseguró el presidente del club francés, Jean Michel Aulas.

A pesar de que Aulas aseguraba que el segundo máximo goleador de la liga francesa podría recalar en el Atleti en el mercado de invierno, finalmente el club español ha apostada por Diego Costa. El hispano-brasileño es una petición directa de Simeone, al que anhela desde la pasada campaña, cuando finalmente se hicieron con Gameiro.

Lacazette no es el primer jugador que se le escapa al equipo de Simeone, puesto que Sandro, otro de los jugadores que interesaban a los madrileños, ha puesto rumbo al Everton. Las virguerías que debían hacer los rojiblancos para hacerse con el delantero canario tras el fallo del TAS, al final supusieron un problema que, frente a la oferta del club inglés, no pudo competir, puesto que el Málaga quería el dinero del fichaje para hacerse con su sustituto y rearmar el equipo.