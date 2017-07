Morata facilitaría el fichaje de Costa por el Atlético

Diego Costa en su etapa como rojiblanco / FOTO: Jaime del Campo

Álvaro Morata ya es nuevo jugador del club londinense del Chelsea, entrenado por el italiano Antonio Conte. Este fichaje ha sido una petición expresa del técnico transalpino que ya tuvo a Morata en el club italiano de la Juventus y conoce bien como juega el delantero y le gusta su participación en el juego de los equipos que ha estado. Esta incorporación del jugador hispano puede propiciar la salida de Diego Costa del Chelsea ya que el club inglés no puede permitirse el lujo de tener en el banquillo a un jugador que tiene una de las fichas más altas del equipo y ahora con la llegada de Morata ve peligrar su titularidad.

Conte dejó claro que no contaba con el hispano brasileño de cara a la próxima temporada, como confirmó el delantero tras su partido con la Selección Española hace menos de un mes, a esto se le suma el vídeo que Diego Costa subió un vídeo a sus redes sociales en donde se podía ver al delantero feliz y con la camiseta del Atlético de Madrid.

El equipo colchonero quiere a Costa y Diego quede venir al Atlético de Madrid, el delantero siempre ha expresado su deseo de retornar a las órdenes del Cholo al igual que el técnico siempre ha manifestado que le encanta el juego y sobre todo el carácter con la que el jugador nacional desempeña sus funciones dentro del terreno de juego donde nunca se esconde y siempre pide participación en el juego. Si Diego Costa acabara recalando en el Atlético de Madrid su debut no podría ser antes del 1 de enero del 2018 ya que el TAS tiene prohibido al conjunto colchonero la inscripción de jugadores antes de la fecha. Todo parece indicar que el ex rojiblanco volverá a las filas del Atlético de Madrid y que los cuatro meses en los que no pueda jugar no será cedido y se entrenara a las órdenes de Thiago.