Una semana para el final del 'Caso Costa'

El 'Caso Costa', al límite (Fuente: Martín Velarde Falcón)

Ya quedan menos de diez días para que termine el mercado de fichajes y el traspaso de Diego Costa al Atlético de Madrid sigue sin terminar de resolverse. El Chelsea quiere recaudar lo máximo posible por un jugador que ha hecho muchos guiños al club rojiblanco, que ha estado usando la prudencia como arma en estas negociaciones. Sin embargo, esa carta se acaba y, desde las oficinas del Atlético, se tienen que sacar otro recurso de la manga para que el delantero hispano-brasileño vuelva al equipo que le puso en el radar de los grandes clubes europeos, como el Chelsea, que desembolsó 38 millones de euros por llevarle a Londres.

Conte, el detonante del comportamiento de Costa

Es bien conocido que, desde que llegó Antonio Conte al banquillo del Chelsea, Diego Costa no se encontró del todo cómodo con el preparador italiano. A pesar de conquistar la Premier League, y ser el máximo goleador de los blues, el internacional por España no ha tenido la mejor relación con Conte y viceversa. Poco después de que acabase la pasada temporada, tras un partido de la selección, Costa estalló, habló del mal trato que le dispensó su todavía entrenador y como se le comunicó que no contaba con él. Eso fue el detonante para que el jugador aún siga de vacaciones y no haya acudido un solo día a entrenarse con sus compañeros, algo que ha irritado especialmente a la cúpula del Chelsea.

El Chelsea, duro y el Atlético, a la espera

Abramovich ha dejado claro que un jugador se marcha cuando el Chelsea quiere, y no al revés. Quieren sacar lo máximo posible por iun hombre que ha tenido un buen rendimiento desde su llegada a Londres. Mientras, el Atlético no se desespera, y ambos clubes están cerca de llegar a un acuerdo; sin embargo, desde las oficinas del Chelsea quieren que Costa pida disculpas por el comportamiento mostrado a lo largo de todo el verano, ya que se considera que ha enturbiado y perjudicado el ambiente del equipo londinense, además de que se tiene intención de que se entrene con el equipo reserva, algo a lo que Diego Costa ya se ha negado.

El Atlético, y más específicamente, Simeone, quieren de vuelta al jugador. Consideran que Diego Costa es el tipo de delantero idóneo para el equipo rojiblanco, que busca una referencia fuerte en ataque, que pueda acompañar a Antoine Griezmann como punta de lanza, y que además conecte con la afición, que es algo que ya tiene a su favor Costa al haber jugado varias temporadas en el Atlético de Madrid. Sin embargo, hay clubes, como el Olympique de Marsella que se han entrometido en el traspaso de Costa, bien porque quieren realmente al jugador, bien por encarecer la operación. En todo caso, la semana que queda de mercado tiene que servir de escenario para que Diego Costa vuelva a Madrid.