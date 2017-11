Google Plus

Filipe Luis se rompe. FOTO:Atlético de Madrid

Parece que esta semana es la semana de las malas noticias para el Atlético de Madrid. La nueva mala noticia llega en forma de lesión y no una lesión cualquiera. El brasileño Filipe Luis se ha roto y es una nueva baja para Simeone.

Tras finalizar el partido ante el Qarabag con molestias más su ausencia en el entrenamiento de esta mañana no deparaban nada bueno y hacían saltar todas las alarmas, aunque en el momento de su ausencia no se indicará que fuese por motivo de lesión. El lateral se ha sometido a unas pruebas médicas esta mañana en la clínica FREMAP de Majadahonda que confirmaban el mal presentimiento. El futbolista sufría una elongación en la pierna izquierda. El pronóstico es que queda pendiente de evolución y realizará trabajos de fisioterapia.

Al partido contra el Deportivo de La Coruña del próximo sábado a las 16.15 no llegará pero su presencia para el derbi del sábado 18 de Noviembre en el Wanda no peligra o no debería peligrar. El período de baja de este tipo de lesiones es de poco más de una semana.

En la sesión matutina de hoy Filipe no ha sido la única ausencia destacada. Koke y Yannick Carrasco tampoco se han entrenado con el resto del grupo. Ambos se siguen recuperando de sus respectivas lesiones que les han hecho ser baja en los últimos encuentros.

Tras la decepción por la mala imagen en Champions y la más que posible eliminación de Europa, los del Cholo intentan levantar la cabeza y centrarse en Liga. En el entrenamiento de hoy han seguido trabajando para preparar el duelo en Riazor. La primera plantilla del equipo rojiblanco comenzaba en el gimnasio para después saltar al césped de la ciudad deportiva Wanda y realizar una serie continua de ejercicios con balón.