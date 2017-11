Juanfran: "Estamos a muerte con Griezmann" | Foto: Atlético de Madrid

Juanfran Torres está volviendo poco a poco a ser el dueño del lateral derecho. Y lo está haciendo con grandes partidos. Tras un año en el que su rendimiento no fue el esperado, pasaba a un segundo plano en favor de Vrsaljko. Ahora, con trabajo y buenas actuaciones, se ha vuelto a asentar en el XI del Cholo.

Tras el partido contra el Real Madrid, donde el alicantino fue uno de los mejores, atendió a los medios de comunicación en zona mixta. Con los pitos a Griezmann al ser sustituido, la polémica estaba servida.

"Estamos con él a muerte. En el vestuario no hay dudas. Hemos puesto el listón tan alto que se nos exige en consecuencia. Griezmann no es ningún novato. En el momento en el que meta una entrarán las demás", comentó Juanfran sobre su compañero de equipo. "No hemos tenido esa conversación, porque Griezmann cuando ha habido conflicto ha sido el que ha venido a decir que está con nosotros. Todos tenemos que ayudarle. No es solo cosa suya. Nunca voy a hablar mal de un compañero y menos de Antoine porque ha dado un rendimiento tan alto al Atlético... al final son los resultados, si hubiésemos ganado uno de esos partidos que hemos empatado. Es eso. Yo se lo noto a él en la cara. Esperemos que salga frente a la Roma", añadió al ser preguntado por si había hablado con el vestuario sobre las últimas declaraciones.

El lateral no ve imposible pelear por la liga: “Queda mucho aún. El Barça lleva una liga espectacular, en algún momento tendrá que fallar”.

El internacional español también fue preguntado sobre el estado de forma de la defensa: "Nuestra filosófica es que el mejor ataque es una buena defensa. Nosotros nos sentimos cómodos ahí. Es nuestra seña de identidad, es lo que nos ha dado títulos, y no vamos a cambiar. Tenemos que mejora arriba. Pero no solo los puntas, si no todos. En el momento en que el que estemos más precisos de cara al gol todo esto cambiará. La afición está tranquila porque sabe que nos dejamos la vida, al menos los que entramos al campo cada día, y ese trabajo tiene que tener recompensa".

"Más que saber cómo ganar, el míster siempre nos ha preparado para ganar. El problema es que la pelotita no entra. Y los que sois expertos en esto sabéis que si entra la de Correa o la de Kevin se hablaría de lo sólidos que hemos estado y de que el Madrid no ha creado ocasiones y no de Griezmann o de lo que sea. Necesitamos marcar y acabar con esta historia", dijo Juanfran a cerca de las críticas recibidas por la falta de contundencia en ataque.

Sobre el importante partido del miércoles ante la Roma, donde se juegan el todo o nada para seguir en la actual edición de la Champions League, Juanfran lo tiene claro: "Sabemos que si ganamos vamos a tener posibilidades. Ganar, no nos queda otra, para ir a Londres con el pase en juego ante el Chelsea. Hay posibilidades".