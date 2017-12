Rodri Hernández, inteligencia por doquier para el Atlético de Madrid

Google Plus

Rodri vistiendo la elástica de la Sub-21 | RFEF

Cómo iba a fallar el Club Atlético de Madrid en la elección de un mediocentro, si es uno de los equipos del continente con mejor calidad en la sala de máquinas. Rodrigo Hernández Cascante ha sido finalmente el elegido para dotar al cuadro rojiblanco de una estabilidad más que envidiable en el centro del campo. El madrileño, canterano precisamente de su próxima escuadra si se confirma lo que es hasta ahora un secreto a voces, volverá a la que fue su casa a partir del próximo junio, siendo así, el fichaje perfecto para Diego Pablo Simeone.

A medida que están pasando los meses, la incertidumbre en la afición colchonera se ha ido incrementando notablemente, pues no se ha encontrado aún un recambio natural para Gabi Fernández, que puede estar viviendo una de sus últimas temporadas en el club. Es decir, el fin de una de las piezas más fundamentales en el esquema del técnico argentino. Y es que encontrar un jugador como él es difícil en el mercado. Hasta que la opción de Rodri Hernández apareció y se ha convertido en prácticamente un hecho. Su incorporación tumbaría de manera total cualquier duda sobre la pérdida de estabilidad en la posición de centrocampista del esquema rojiblanco, pues se trata de un jugador que, a pesar de sus veintiún años, se ha convertido en titular indiscutible en el Villarreal, fijo en las convocatorias de Santi Denia con la Selección Española Sub-21 y digno de comparar con el ya mencionado experimentado jugador atlético y también con Sergio Busquets, a quien ha tenido como referente desde bien pequeño y se ha fijado para parecerse a él lo máximo posible.

Unos números de verdadero escándalo

Las cifras que está promediando Rodri Hernández no son debidas a la casualidad, ni mucho menos. Su buena condición física, táctica y sobre todo mental, le ha llevado a ser, en tan solo dieciséis partidos como titular la presente Liga, el jugador que más recuperaciones logra por encuentro. Un auténtico pulmón. Pero no se queda tan solo ahí, sino que también se coloca como el cuarto hombre que mejor porcentaje de efectividad en el pase consigue, siendo así fundamental en las transiciones del Villarreal de Javi Calleja, trayendo consigo un aumento de moral y confianza a su alrededor, ya que la posibilidad de recibir un buen balón siendo extremo o delantero es mucho más sencillo, y por tanto, es motivo directo del gran estado de forma, de por ejemplo, Cédric Bakambu. Además, en el aspecto defensivo no tiene nada que envidiar a los más veteranos, pues está entre los veinticinco mejores jugadores de todo el campeonato doméstico a la hora de recuperar la posesión realizando despejes y entradas sobre el rival. Un descaro al alcance de muy pocos.

Es por todo ello por lo que el Cholo está encantado de poder disfrutar con el canterano del Atlético de Madrid para la próxima campaña. Contar con un pivote que posee una envergadura sobresaliente, es preciso con las dos piernas, se sacrifica por el equipo y tiene intuición e inteligencia por doquier, es el sueño de cualquier entrenador, pero si además se suma el talento exquisito de Koke, Saúl y Vitolo para seguir evolucionando con el famoso 4-4-2, Simeone tiene talento que explotar para muchos años.