El nuevo Filipe está en casa

Los 32 años de Filipe Luis hacen que necesite más descansos y se puede llegar a pensar que su retirada esté cerca. Por eso el Atlético está metido en la búsqueda de un lateral izquierdo que pueda dar el nivel cuando el Cholo Simeone decida que merece ese descanso. Tras peinar los diferentes mercados en busca de ese sustituto del brasileño.

El carioca puede estar tranquilo, su sustituto está casa y se llama Sergi González. Gracias a sus participaciones con el primer equipo se ha ganado a pulso este título, reúne las características perfectas para suplir al 3 rojiblanco.

En esta temporada Filipe Luis se ha perdido muchos partidos por lo que Simeone se ha visto obligado, ante la ausencia de un lateral izquierdo puro, a colocar a Lucas Hernández en esa posición. Además, la sanción FIFA que ha traído de cabeza a los dirigentes del club hasta este mes de enero ha hecho imposible la incorporación de un nuevo futbolista para ese lado de la defensa. Aunque esa sanción no ha sido del todo mala para algunos jugadores, ya que gracias a ella muchos han tenido la oportunidad de contar para el técnico argentino. Como es el caso de Sergi González.

¿Quién es Sergi González?

Sergio González Testón, más conocido como Sergi Gonzáles es un futbolista nacido en Madrid hace 22 años y que juega de lateral izquierdo en el filial del Atlético de Madrid.

Criado en el sentimiento rojiblanco, gracias a que su padre se lo inculcó, ingresó con solo siete años, en 2002, en La Academia del Atlético de Madrid, concretamente en el Benjamín B. 15 años han pasado ya desde ese momento, en los que ha ido demostrando sus cualidades por todas las categorías inferiores del club, menos en la temporada 2015/2016 que militó en las filas del Rayo Majadahonda. Tras ese año volvió al Atlético.

Quince años en los que no ha dejado de pelear hasta hacerse un hueco en el primer equipo. Con mucho trabajo y esfuerzo lo está consiguiendo. Ahora, alterna entrenamientos con el Atlético B y con el primer equipo, pero sin dejar de lado a sus compañeros del B, pues cada fin de semana juega con ellos.

En el filial colchonero es un fijo. De los 18 partidos que han disputado, solo se ha perdido uno ante el Coruxo. Además, en todos ha salido desde el once inicial sin abandonar el terreno de juego.

El madrileño del Atlético B no ha desaprovechado sus oportunidades. Realizó la pretemporada bajo las órdenes del Cholo, en la que llegó a jugar tres encuentros ante Toluca, Liverpool y Leganés. Y el gran premio llegó cuando su nombre estaba en la lista de convocados para el estreno liguero ante el Girona. En aquellos 90 minutos no jugó pero no pasaría mucho tiempo hasta que lo hiciera. En el estreno copero del Atlético debutó frente al Elche en el Martínez Valero. Partió de inicio con una actuación más que notable, llamando, una vez más, a la puerta del vestuario del Metropolitano. Su actuación recordó mucho a su ídolo Filipe, muy sólido en defensa y sumándose al ataque.

Ayer, en la vuelta de los octavos ante el Lleida volvió a tener la oportunidad de convencer a Simeone de que tiene que estar al lado de jugadores como Godín o el propio Filipe. Otra vez de inicio, el canterano dejó muy buenas sensaciones en la defensa rojiblanca. Tal es su implicación que ha sido inscrito en la lista A del Atlético en la Champions League.

En los últimos meses la tarea pendiente del Atlético ha sido encontrar al sustituto de Filipe donde se han barajado nombres como Ghoulam del Napoles o Guilherme Arana. Este último está más cerca del Sevilla por lo que, el ex club de la ribera del Manzanares debería mirar más en casa para conseguir al futuro Filipe Luis.