La estrella: Simeone, la sentencia no existe

atléticodemadrid

Ya se ha hablado en otras ocasiones de que la estrella del Atlético es su entrenador, Don Diego Pablo Simeone. Hoy, suma una nueva ocasión para recordarlo. Para cualquier otro entrenador, un partido como el de hoy – vuelta de octavos de copa con pie y medio en cuartos - sería un simple encuentro en el que no se juega nada y quizás los futbolistas no se lo tomarían a pecho, incluso se dejaría a, prácticamente, todos los importantes en casa. Para el Cholo no. Para él cada 90 minutos que juega son 90 minutos de lucha, de competición, 90 minutos en los que no hay antecedentes.

Es cierto que ha dado descanso a algunos de los titularísimos en el Atlético, dando oportunidad a los que menos oportunidades tienen y a los canteranos pero también es cierto que en el ataque solo ha faltado Griezzman. Los Diego Costa, Correa, Gameiro, Fernando Torres han pisado el terreno de juego. Algo que demuestra que para él, el término sentencia no existe.

Ganas, competición y lucha

Sin duda para Simeone no hay premio sin lucha. Por eso, aún con la eliminatoria con todo de cara para los rojiblancos, no ha dejado que sus guerreros se duerman y han demostrado a qué juegan y por qué están dónde están. Aunque ha sido un encuentro sin mucha tensión, el ataque del Atlético no se daba por vencido y una vez tras otra probaban y probaban hasta que, en tres ocasiones, la pelota entró en la red de Diego Rivas.

Confianza en los suyos

Mucho se ha hablado del mal momento que Carrasco pasa con el equipo. Hoy el Cholo le ha colocado de titular, aunque en un partido menor, pero ahí estaba. El belga ha respondido abriendo el marcador de los suyos. Por otra parte Ángel Correa, ha pasado de estar en un segundo plano a ser el recambio o incluso un actor principal en la ofensiva rojiblanca. Hoy ha vuelto a mostrar las razones por las que su compatriota confía en él, ha sumado una nueva diana en este año, haciendo pleno con tres de tres.

Y cómo no los chicos del futuro. La Copa del Rey se podría decir que es la competición de las canteras. El entrenador argentino ha vuelto a sacar al campo a dos canteranos, Sergi y Montoro, siendo este último el octavo canterano que debuta desde la temporada 2016/2017.

Vitolo y Costa

Está claro que Diego Pablo sabe a quién y por qué le ficha. Vitolo y Costa son una prueba más de ello. Ambos están dando otro color al equipo y hoy se ha vuelto a ver. Su llegada a hecho que algunos de sus compañeros vuelvan.

Con esta suma de factores y otros muchos que seguro que existen, el Atlético del Cholo está en cuartos de Copa con un global en la eliminatoria de 7-0 a favor. Lo que lleva a pensar que este Atleti quiere y mucho la Copa.