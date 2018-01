Vitolo: "Tengo ganas de aprender de Simeone"

Google Plus

Vitolo en el Metropolitano | Getty Images

El Atlético de Madrid tiene este fin de semana una complicadísima tarea en su propio estadio, pues el Girona no pondrá las cosas en bandeja al equipo de la capital y prueba de ello es el lugar de la clasificación que ocupa. Plenamente consciente de la complejidad de la batalla, el flamante fichaje colchonero, Vitolo Machín, ha analizado ante los micrófonos del club la importancia del duelo de este fin de semana y algún que otro detalle más.

Ha quedado demostrado que el equipo de Pablo Machín es capaz de ganar a cualquier equipo de La Liga, y Vitolo lo sabe a la perfección examinando a dicho conjunto: "El Girona está haciendo una gran temporada, tiene jugadores arriba de mucha calidad y yo creo que lo principal va a ser la intensidad que le metamos para intentar hacer nuestro partido y que no se nos escapen los tres puntos, ya que se trata de un equipo muy complicado que ya ha sido capaz de plantar cara a grandes bestias".

Respecto a Diego Pablo Simeone, el extremo canario solo tiene buenas palabras ante su gestión, como suele pasar en la inmensa mayoría de los casos: "Tenía muchas ganas de estar a sus órdenes, de aprender de todo lo que me enseñe. Estoy muy contento y ojalá que este año tengamos éxito y haya aprendido cosas de él, que será lo más importante".

Por último y no menos importante, el cambio de feudo en el Atlético de Madrid parece que no está sentando nada más a los futbolísticas, quienes día a día, se encuentran más cómodos. Así lo expresó Vitolo: "Tenemos suerte de disfrutar de este estadio y de los aficionados, que yo creo que a medida que pase el tiempo estarán más asentados. La verdad es que me sentí un poco sorprendido al ver un estadio tan bonito como el Metropolitano, es uno de los mejores del mundo".