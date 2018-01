Lucas: "Yo tengo claro con quién jugar"

Lucas, entre dos mares | Foto: Atlético de Madrid

El Girona dio una de las mayores sorpresas de esta jornada, la primera de la segunda vuelta de LaLiga Santander, al empatar en el Metropolitano con el Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Pablo Machín ha logrado que los guerreros de Diego Pablo Simeone no hayan podido sumar los tres puntos en ninguno de los dos encuentros que ambas escuadras han disputado entre sí. Después del partido, Lucas Hernández salió a zona mixta para explicar lo que había sucedido en el terreno de juego, y para analizar diferentes temas que le rodean, como por ejemplo, la posibilidad de que juegue con la Selección Española, ya que está cerca de conseguir la doble nacionalidad (francesa y española), y que el actual seleccionador del país galo, Didier Deschamps, no ha pensado en él para ninguna de sus convocatorias.

Mala fortuna para cerrar encuentros

"Hemos tenido la mala suerte de encajar un gol y siempre es complicado ante cualquier equipo que se mete atrás. Hay que seguir así. Nos penalizan errores puntuales, pero no debemos fijarnos en eso. Debemos fijarnos en las cosas buenas y positivas que hacemos en los partidos", comenzaba su alocución Lucas Hernández en zona mixta.

El defensa francés se refiere a que, en muchas ocasiones, el Atlético de Madrid, domina a sus rivales, y se adelanta en el marcador, pero no es capaz de mantener o incluso aumentar esa ventaja y los rivales se aprovechan para empatar o llevarse el triunfo por despistes defensivos de los del 'Cholo', como fue el caso del Barça, el Sevilla o el Chelsea, solo por decir algunos ejemplos.

"El rival también juega. En muchos casos lo hacen bien... Ahora los rivales concretan las ocasiones y a lo mejor antes no. Hay que estar concentrados y tener la pizca de seguir".

Si juega con España, en manos de abogados

"Yo soy francés, tengo el pasaporte francés, estamos viendo cosas y está en manos de abogados. Hay que estar tranquilos". Lucas, por el momento, opta por la prudencia y no sacar los pies del tiesto. Es más que cierto que Lopetegui le tiene en su punto de mira para poder convocarle para las próximas listas. El Mundial de Rusia es un premio demasiado apetecible como para quedarse fuera, y así lo piensa el defensa.

Lucas lo tiene claro, cuando le preguntan sobre si tiene claro, valga la redundancia con quien jugar: "Yo sí. Eso ya no lo digo. He hablado con Deschamps y ya sabe lo que pienso", habló el francés sobre si es sobre jugar con España. Sabe que jugar con fuego es muy peligroso y por eso no quiere mojarse definitivamente, ya que no hay marcha atrás en estos asuntos.