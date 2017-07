Borja Sánchez ya luce la camiseta rojilla

Google Plus

Presentación oficial de Borja Sánchez | Foto: CD Mirandés

Borja Sánchez, el jugador de perfil atacante y con posibilidad para jugar en ambas bandas como interior, Borja llega procedente del Club de Fútbol Fuenlabrada, equipo en el que militó la pasada campaña en Segunda División B, y firma con el Club Deportivo Mirandés hasta junio de 2018. Se trata de un jugador con una larga experiencia en la categoría de bronce. “Ir a un Club que no tiene esa presión entre comillas no te motiva. Venir a un Club así como este con la historia que tiene y con lo que viene haciendo en los últimos años, la ilusión es lo que prima. Es más ilusión que presión," aseguraba un Borja en relación a su fichaje con el Club Deportivo Mirandés.

En cuanto a la temporada el jugador reconocía "las expectativas son altas, es un tópico pero hay que ir partido a partido, con muchas ganas y mucha ilusión si todo va bien estarás ahí y si te lo mereces también. Ahora hay que ir cogiendo forma física y captando las ideas del míster, ir conociéndonos, y poco a poco ir matizando aspectos en ataque y en defensa"

"Soy un jugador que va a dar el 100 % y la afición será quien me juzge, en mi verán sacrificio y no tengo preferencia por jugar en una posición o en otra se que quiero estar en el once" respondía Borja cuando se le preguntaba por como se definía como jugador.

“Tengo muchas ganas de que eche a rodar el balón en Anduva, de poder disfrutar del Estadio, de la afición y del Club, que todo el mundo me ha tratado de maravilla desde que llegué. Tengo ganas de sentir ese cariño y ese ambiente que se respira aquí en Miranda de fútbol” declaraba en relación a la afición rojilla.