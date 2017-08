Pito Camacho, Melli, Mario, Jaime Santos y Diego Peláez ya visten la camiseta del Mirandés

Google Plus

Presentación oficial de Pito, Melli, Diego Peláez, Jaime Santos y Mario | Foto: CD Mirandés

Las últimas incorporaciones del Club Deportivo Mirandés fueron presentados ante los medios de comunicación, Mario aseguraba que no se pensó el venir a Miranda de Ebro. "Cuando el Mirandés preguntó por mí ya no quise escuchar ninguna oferta más" dijo. Diego Peláez aseguraba que lo que un jugador quiere "es pelear por estar arriba y subir a Segunda A". "Trataré de aportar trabajo, me muevo en el ámbito de las asistencias y ese último pase", aseguró. También fue presentado su compañero Jaime Santos, una de las últimas incorporaciones del Club Deportivo Mirandés procedente del Real Sporting. "Queremos devolver al equipo donde estaba", comentó el centrocampista rojillo.

Una de las incorporaciones más esperadas desde que empezó el mercado de verano, era la de Pito Camacho, jugador que pertenecía a la Cultural Deportiva y Leonesa. "Desde que supe el interés del Club Deportivo Mirandés quise venir a Miranda de Ebro", declaró el delantero almeriense. Pito ya ha podido jugar un primer partido de pretemporada, a pesar de que se tuvo que retirar con unas molestias. "Veo al equipo con muchísimas ganas y ambición. Hay ganas de que empiece esto ya", comentó el jugador antes de que arrancará la competición, arranque que se tuvo que perder por problemas físicos pero se espera que el jugador esté disponible para Pablo Alfaro en el primer partido ante la afición rojilla en el Estadio de Anduva.

El último jugador en ser presentado fue el defensa Juan Alberto, más conocido futbolísticamente como Melli, que daba sus primeras impresiones sobre sus compañeros "Se ve un equipo humilde y que trabaja bien; debemos ser una familia y que la fuerza sea el colectivo". El jugador mostraba sus ganas por comenzar la competición e intentar aportar lo máximo posible al conjunto dirigido por Pablo Alfaro "No soy la solución a ningún problema, soy uno más y voy a intentar sumar como todos" concluyó.