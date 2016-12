Anuario VAVEL Celta 2016: Rubén Blanco, el canterano consagrado

Fotomontaje: Iñaki Fernández (VAVEL España)

2016 ha sido el año de la consolidación de Rubén Blanco en el primer equipo del RC Celta. El portero ha sido capaz de hacerse con el puesto de titular a través de su gran trabajo y su rebeldía, característica de un chaval de su edad. Ahora con todo a favor, siendo el preferido de Berizzo para Liga y Europa League, debe ir mejorando poco a poco su nivel bajo los palos para convertirse en un futuro no muy lejano, en uno de los mejores porteros de Primera División.

Comienzos en el banquillo

A principios de año, Berizzo decidió apostar por él como titular por segunda vez en la temporada. La primera fue en el primer partido de Liga ante el Levante, que acabó con victoria del Celta. Se lesionó y tuvo que entrar Néstor en su lugar. Después de reaparecer frente al Granada, volvía a jugar contra el Málaga. No le pudieron salir las cosas peor al ‘13’, que tuvo una mala actuación por la cual encajó dos goles y para colmo, fue expulsado en el minuto 63 de juego.

Rubén quedó relegado única y exclusivamente a la Copa del Rey, una competición que ha dado muchas alegrías este año al celtismo al alcanzar unas semifinales históricas. El conjunto celtiña no llegaba tan lejos en el torneo desde la temporada 2000/2001. En aquella ocasión alcanzó la final y la perdió de nuevo contra el Zaragoza. Rubén Blanco jugó todos los partidos, con noches para el recuerdo como el 2-3 frente al Atlético -pese a ser cambiado en el descanso debido a un golpe que se llevó de Vietto- y noches aciagas como el 4-0 recibido en el Sánchez Pizjuán.

Rubén celebra el primer gol frente al Atlético de Madrid en Copa del Rey | Imagen: Rodrigo Jiménez Torrellas

De nuevo en liga, el joven guardameta tenía la oportunidad de lucirse en uno de los estadios más grandes de Europa: el Santiago Bernabéu. Pero nuevamente, el chico tuvo mala suerte, ya que el resultado final se convirtió en la mayor goleada encajada de la temporada, nada más y nada menos que un 7-1 que lo volvía a dejar tocado moralmente. Lo cierto, es que Rubén no mostraba esa seguridad que demostró antaño, cuando le tocó sobrellevar una gran presión a sus espaldas con apenas 17 años para evitar el descenso a Segunda División del equipo tres años atrás, en las últimas jornadas del campeonato liguero. Aún así, Berizzo quiso apostar por un sistema de rotación en la portería entre ambos guardametas, por lo que Rubén acabó completando dos de los cuatro encuentros de la recta final sin encajar ni un solo tanto.

A final de temporada, su balance era de ocho partidos jugados y 12 goles encajados, unas cifras que no están nada mal.

Nueva temporada, nuevo rol

Con una nueva e ilusionante temporada para el club, Eduardo Berizzo pidió el fichaje de un cancerbero de garantías para poder competir a buen nivel en liga, Copa y en una nueva competición, la Europa League. Como no le llegó ningún refuerzo y Rubén Blanco sufría un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, no tuvo más remedio que elegir a Sergio Álvarez.

Celebración de la clasificación a Europa League tras ganar all Málaga | Imagen: Marta Grande

Hasta finales de octubre, fue titular indiscutible, combinando buenos partidos con algunos en los que podría haberlo hecho mejor. Pero todos sabemos que en el fútbol a veces se juntan una serie de factores que se pueden poner a tu favor o en tu contra. Una serie de malas actuaciones del Gato de Catoira propiciaron que su lugar en el campo lo ocupase Rubén. Primero, jugó los dos partidos de Europa League ante el Ajax. Después, el técnico argentino le otorgó confianza plena para que continuase demostrando sus cualidades como futuro portero del Celta. Y las demostró en el presente, a sus escasos 21 años de edad.

De este modo, el natural de Mos ha disputado desde el 3 de noviembre contra el Ajax, todos los encuentros jugados hasta el momento, salvo los dos de Copa del Rey ante el UCAM Murcia. Uno de los partidos en los que se le recuerda a un gran nivel, es el de competición europea frente al Standard de Lieja. En aquella ocasión, salvó al cuadro celtiña de quedar eliminado a las primeras de cambio gracias a grandes paradas, como en las dos jugadas en las que evita el gol de Belfodil. Pese a su gran partido, el conjunto vigués no pasó del empate a uno contra los belgas. Al final acabaría pasando a la siguiente ronda gracias a la victoria cosechada contra el Panathinaikos por 0-2 y al pinchazo del cuadro valón ante el Ajax. Tal vez, si no hubiese sido por las actuaciones de Rubén a lo largo de la competición, ahora mismo no estaríamos diciendo que el Celta de Vigo se enfrentará al Shakhtar Donetsk en dieciseisavos de final de Europa League.

Rubén Blanco atrapa un balón ante Raman | Imagen: Miguel Riopa

La actitud y calidad mostrada por el joven cancerbero en cada partido, convencen y mucho a los aficionados del Celta. Aún así, no debe relajarse y tendrá que seguir luchando por ese puesto de titular que tanto ansía. “No puedo poner a Sergio por encima de Rubén o al revés. Ahora mismo está mejor Rubén, pero cualquiera puede jugar mañana”, decía Eduardo Berizzo en rueda de prensa antes de enfrentarse al Panathinaikos. Rubén Blanco debe afrontar cada entrenamiento con ganas de jugar el siguiente partido. “Yo juego cuando me toca, intento hacerlo lo mejor posible y la verdad es que estoy contento por este último mes y medio que me está tocando jugar“, comentaba el de Mos a la hora de reflexionar sobre este último período de titularidad, que espera que se alargue tanto como sea posible.