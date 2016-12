Juande Ramos: "Tiene poca explicación"

[foto LaLiga]

El Málaga cayó por 4-1 en el Ramón Sánchez Pizjúan tras una primera parte que pasará a la historia pero negativamente hablar. Los de Juande Ramos recibieron hasta cuatro goles que los dejaron KO para el resto del encuentro.

El entrenador manchego, que fue recibido con pitos por parte de la grada hispalense comentó que tenía poca explicación lo sucededido en el verde: "Tiene poca explicación, hemos empezado bien, hicimos 25 minutos bastante buenos, con el dominio repartido. Hay veces que son cosas difíciles de explicar. En la segunda parte hemos estado mejor, poca explicación tiene...".

Juande Ramos: "Tendré que ver el partido repetido para ver los errores, porque no encuentro explicación" "Han sido 12 minutos que no sé por que el equipo ha estado tan blando defensivamente, no le encuentro la explicación a esa fragilidad defensiva. Tendré que ver el partido repetido para ver los errores, por donde han entrado, etc", añadió el manchego. Por último, en cuanto al recibimiento en su vuelta al Sánchez Pizjuán, que pitó al técnico blanquiazul, reconoció que no le dio importancia: "Con naturalidad, con normalidad. No le he dado importancia, estábamos enfocados y centrados en el partido".

El equipo no tendrá tiempo que perder porque mañana mismo volverán a los entrenamientos para preparar el último encuentro oficial de este año 2016. Será el martes en La Rosaleda ante el Córdoba, donde deberán en primer lugar, remontar la eliminatoria y en segundo lugar, limpiar la imagen mostrada en el Ramón Sánchez Pizjúan y cerrar el año con el mejor de boca posible. Ante el Sevilla tuvo que retirarse Juankar ligeramente lesionado, por lo que ante el Córdoba, Juande Ramos tendrá, nuevamente, que variar el once y elegir los mejores jugadores para poder remontar el partido.