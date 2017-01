'Gato' Romero: "El que quiere al Málaga, va a animar al equipo"

Foto; málagacf.es

El entrenador uruguayo compareció ante los medios de comunicación en la previa al partido liguero ante la Real Sociedad, que significará su debut en el estadio de la Rosaleda, a partir de las 20:45 horas de la noche. Marcelo Romero insistió en que habría que "estar pendientes a los pequeños errores que se convierten en grandes y tener tranquilidad de que hay un buen equipo. Tenemos que ser un grupo sólido, si se quiere ganar hay que correr más que ellos".

"Viene una Real Sociedad muy competitiva con buenos jugadores. El equipo ha trabajado muy bien, se ha visto donde se le puede hacer daño y donde no. Tenemos que estar más pendientes de lo que hacemos nosotros. Hemos trabajado con otras posibilidades durante el partido. El esquema puede ser igual con algunos cambios durante el partido, dependiendo de cómo jueguen ellos".

En cuanto al posible debut de Peñaranda, el técnico pareció dejar caer que no será titular ante la Real Sociedad: "Tiene que pelear por un puesto como el resto del equipo. Si no entra dentro de los once deberá pelear por ser uno de los cambios y entrar durante el partido, y si no es así deberá seguir trabajando de la misma manera".

Sobre los pocos centrales que cuenta actualmente, el entrenador baraja la posibilidad de que lleguen nuevos refuerzos los próximos días: "Son situaciones que se están manejando, que se están hablando. En eso estará centrado la dirección deportiva, yo estoy centrado en la Real Sociedad y en hacer un gran partido en casa y dar una alegría a la afición, que se lo merecen".

Por último, sobre el posible recibimiento que tendrá La Rosaleda este lunes, el 'Gato' Romero dijo lo siguiente: "Todos somos inteligentes, sabemos que dentro del campo juega el Málaga. El que quiere al Málaga va a animar al equipo y para eso trabajamos, para que se note el trabajo y que se note un equipo competitivo que defiende los colores de la ciudad. Aquí vamos todos de la mano", finalizó.