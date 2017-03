Sandro: "Merecimos los tres puntos"

[foto málagacf.es]

José Rodriguez y Sandro, también pasaron por zona mixta y no se mostraron nada contentos sobre la derrota. Especialmente José Rodriguez, que fue el mejor del Málaga y que se mostró muy autocrítico: "Contra el Athletic perdimos pero no hicimos prácticamente nada, pero hoy hemos sido mejores. Hay que estar tranquilos en parte porque hay equipos peores, pero hay que ganar partidos porque si no, no nos quedamos en Primera".

"Es injusta la derrota, hemos sido mucho mejores que el Alavés. Hay que dejar las sensaciones fuera y ganar en Leganés, que es un final porque se nos pone el agua al cuello. Estamos jodidos todos por la manera en la que hemos partido el partido. Ya lo hemos hablado, en Primera si tienes cuatro ocasiones y no metes estás jodido. Ellos han tenido dos, las han metido y nos han ganado", añadió el jugador.

Por último, el mediocentro dejó estas palabras sobre el buen rendimiento, pese a la derrota del equipo: "Preferiría que las sensaciones fuera malas y que hubiéramos logrado la victoria. Estamos jugando bien al fútbol, pero los que jugamos nosotros y los que ganamos y perdemos somos nosotros. ¿Mi buena actuación? Prefiero jugar mal y que gane el Málaga".

Sandro Ramírez pasó ante los micrófonos de Bein Sports La Liga donde dejó estos comentarios: "Hemos trabajado, hemos peleado de principio a fin. No nos merecimos perder. Merecimos los tres puntos, tuvimos muchas ocasiones claras. Pero el fútbol es así, cuando perdonas y no marcas… Hay que seguir, levantar la cabeza y dar un poquito más para revertir la situación”.

El delantero, que no tuvo fortuna de cara al gol ante el Deportivo Alavés, afirmó lo siguente: “He tenido buenas sensaciones, me falta ritmo de competición pero estoy contento por volver a los terrenos de juego. Tenemos un rival muy complicado el próximo domingo en un campo muy difícil, pero es una semana larga para preparar bien el partido para ir ahí y sacar los tres puntos, que lo necesitamos”, finalizó.