Michel: "Los chicos no se rinden porque creen en ellos"

[Foto Málaga CF]

Feliz y contento se mostró Michel en la rueda de prensa posterior al encuentro que el Málaga ganó en el derbi andaluz que cerraba la jornada 35 ante el Sevilla FC: “Estamos pagando la penitencia de haber hecho una temporada irregular", iniciaba el técnico. "El equipo está muy bien. Más allá del juego es la confianza que tienen. Los chicos no se rinden porque están creyendo mucho en ellos. Hacer un partido como el que hemos hecho hoy solo se hace con ese tipo de comportamiento y creencia. Es un buen camino para el año que viene. Más allá de las victorias que podamos conseguir está es la idea del equipo para el año que viene”, recalcó.

“Creo que, en cierta manera, lleva razón el entrenador del Sevilla. Hemos tenido contundencia pero eso forma parte del juego. Quizás en otras ocasiones hemos tenido más variedad de llegadas a la portería rival, pero creo que para meter goles también hay que acercarse. Cuando uno mete cuatro goles al Sevilla, es verdad que hemos sido contundentes pero también es verdad que nos hemos acercado bastante”, indicó sobre la competencia ante el equipo hispalense.

“Estamos muy contentos. Por mucho que quiera entender el disgusto de los aficionados durante todo el año, hace un mes y medio que estoy aquí y estoy disfrutando. Ojalá que se alargue mucho”. En cuanto a Sandro, dijo lo siguiente: “Ya sabemos qué tipo de jugador es Sandro. Ha marcado la diferencia una vez más. El otro día dije lo del sueldo, voy a poner velas a ver si se cumple”.

“Les llevo diciendo a los jugadores desde hace tres jornadas que es un aliciente quedar lo más arriba posible", comentaba Michel sobre la posibilidad de quedar entre los diez primeros. "Hoy hemos dado otro estirón. Ahora tenemos cerca al Celta de Vigo y además es un partido directo contra ellos. Aunque quisiera detener a los jugadores ahora mismo están en una situación que es difícil y no voy a ser yo el que les diga que no tienen opciones. Quedan nueve puntos y estamos compitiendo. Eso es muy bueno para nosotros”.

Por último, habló sobre la afición malaguista: “La he vivido como la afición. Todavía no me sé el himno pero si no lo hubiese cantado. La gente ha estado mal todo el año y ahora que lo saquen porque se lo merecen”, finalizó.